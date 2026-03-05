Vereadores em Jataí pedem mais presença do poder executivos com mais serviços nos bairros

Adilson solicita reforço da sinalização viária no bairro Jacutinga

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho solicitou à SMT a implantação e o reforço da sinalização viária nas seguintes vias do bairro Jacutinga: Avenida Jacutinga, Avenida Jacutinguinha, Alameda do Pecuarista, Avenida Nossa Senhora de Aparecida, Avenida Santa Catarina, Avenida Ninfa das Águas, Rua Guerobinha, Rua Jacaré, Rua Dona Maria das Monchas e Rua Santa Ana. “A medida busca promover a organização do tráfego, a segurança viária e a mobilidade urbana nas vias citadas, adequando a sinalização existente às normas técnicas vigentes”, afirmou.

Abimael propõe mutirão de exames preventivos contra câncer de colo do útero

O vereador Abimael Silva propôs à administração municipal a realização de um mutirão municipal de exames preventivos durante o mês de março, com foco na redução dos índices de câncer de colo do útero. “A doença é uma das principais causas de mortalidade feminina evitável e tem alto índice de cura quando diagnosticada precocemente por meio do exame preventivo Papanicolau”, disse ele. “Embora o exame seja simples, gratuito e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, muitas mulheres ainda deixam de realizá-lo por dificuldades de acesso, incompatibilidade de horários ou falta de busca ativa por parte do poder público. A realização de um mutirão, com ampliação de horários e estratégias de chamamento direto da população feminina, pode aumentar a cobertura preventiva, reduzir diagnósticos tardios e diminuir custos futuros com tratamentos de alta complexidade. Além de representar uma ação de saúde pública, a iniciativa também garante economicidade e o direito constitucional à saúde”.

Luciano sugere readequação e paisagismo na Avenida 31 de Maio

O vereador Luciano Lima sugeriu ao executivo readequação e paisagismo do canteiro central existente ao longo da Avenida 31 de Maio, com seguimento pela Avenida Rio Bonito. Segundo o parlamentar, a proposta visa à revitalização urbanística do trecho e à valorização visual da cidade. “O local é uma das principais entradas do município, sendo responsável por causar a primeira impressão a visitantes, investidores e cidadãos que circulam diariamente pelo trecho”, ponderou. “A aparência do espaço influencia diretamente na percepção de organização, cuidado, desenvolvimento e identidade urbana de Jataí. A entrada de uma cidade funciona como um cartão de visitas, refletindo o zelo do poder público e impactando inclusive na valorização imobiliária e comercial das áreas próximas. Um canteiro central bem estruturado, com paisagismo planejado, arborização adequada e manutenção periódica, contribui para a harmonia visual, o conforto térmico, a organização do tráfego e o bem-estar da população. Como exemplo de referência, podemos citar a Avenida Veriano de Oliveira, que se destaca pelo tratamento paisagístico e pela organização do canteiro central. Investimentos planejados em infraestrutura e paisagismo geram impactos visíveis e duradouros na valorização dos espaços públicos”.

Marcos quer instalação de redutor de velocidade na Rua Professora Dona Albina Bortoloni

O vereador Marcos Patrick requereu à prefeitura a instalação de um redutor de velocidade na Rua Professora Dona Albina Bortoloni, em ponto a ser definido pela SMT. “A via apresenta fluxo constante de veículos e registros recorrentes de tráfego em velocidade acima do razoável para área urbana residencial”, justificou. “O local é caracterizado por significativa circulação de pedestres, entre eles crianças, idosos e famílias, o que eleva o risco de acidentes. A ausência de mecanismo físico de moderação de velocidade contribui para a imprudência de condutores que desrespeitam a necessidade de redução natural ao transitar por vias residenciais. A medida tem o objetivo de garantir maior segurança viária, melhorar a mobilidade urbana com responsabilidade e prevenir sinistros”.