Rota Verde Goiás executa 35 frentes de trabalho na BR-060 e BR-452 nesta semana

A Rota Verde Goiás segue executando o cronograma permanente de melhorias e obras nas rodovias BR-060 e BR-452, de Goiânia a Itumbiara, via Rio Verde. Para esta semana, estão programadas 35 frentes de trabalho em vários trechos dos 426 quilômetros das duas rodovias para realização de serviços de conservação rotineira, como roçada de segurança, recolhimento de resíduos, recuperação do pavimento, além de obras de melhorias, como recuperação de defensas metálicas e manutenção de pontes, entre outras.

São seis frentes de trabalho somando a roçada de segurança, que é o corte da vegetação em áreas próximas a placas e dispositivos de sinalização, e roçada e limpeza de áreas dentro da faixa de domínio. Já com o objetivo de elevar a qualidade do pavimento das rodovias, a programação desta semana prevê cinco frentes de trabalho: duas para executar reparo emergencial, duas para fresagem e recomposição de pavimento e uma para realizar microrrevestimento, que é a recuperação da superfície do asfalto.

Em alguns desses pontos em obras, poderá haver operação em sistema “Pare e Siga” ou interdições parciais de faixa, sempre com sinalização adequada para orientar os motoristas. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar por áreas sinalizadas, respeitando os limites de velocidade e as orientações das equipes em campo.

Outra frente importante de obras nesta semana é a recuperação de pontes. Quatro estruturas na BR-452 passarão por manutenção: no km 23+300, no km 35+750, no km 46+050 e no km 070+25. Para esses serviços também será necessária a adoção da operação “Pare e Siga” para a segurança das equipes de trabalho e dos usuários das rodovias.

Ainda estão programadas frentes de trabalho de recuperação de erosão na faixa de domínio, recolha de lixo, recuperação de defensa metálica, implantação de placas de sinalização, sinalização horizontal e conformação lateral. A Rota Verde Goiás reforça que as intervenções fazem parte de um plano contínuo de investimentos e manutenção, estruturado para garantir mais conforto e segurança aos usuários.