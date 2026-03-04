Etanol fica mais caro no Centro-Oeste em Fevereiro, aponta Edenred Ticket Log

Dados da mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento dos preços praticados nos postos de combustível a partir das transações registradas, mostram que, em fevereiro, o Centro-Oeste protagonizou um cenário misto em relação aos preços dos combustíveis em comparação com janeiro.

O etanol registrou alta de 1,27%, alcançando o preço médio de R$ 4,80. Na contramão, a gasolina teve queda, de 0,46%, e passou a ser comercializada a R$ 6,52. O diesel S-10 apresentou leve redução de 0,16%, chegando ao valor médio de R$ 6,36, enquanto o diesel comum ficou 0,79% mais barato, com média de R$ 6,24 na região.

O Distrito Federal destacou-se por obter o maior avanço no preço do etanol em toda a região. O aumento de 2,96% elevou o valor médio do biocombustível para R$ 5,22, o mais caro da região Centro-Oeste. Já em Goiás, o protagonismo decorreu da redução de 1,30% no valor do diesel comum, que passou a ser comercializado a R$ 6,07.

“De maneira geral, o Centro-Oeste registrou variações mistas nos preços dos combustíveis em fevereiro. Houve redução na maioria dos produtos, com exceção do etanol, que encareceu na região. Apesar disso, o biocombustível permaneceu como a alternativa economicamente mais vantajosa em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já no Distrito Federal e em Goiás, a gasolina foi a opção mais indicada. Porém, além do aspecto financeiro, é importante levar em consideração o papel do biocombustível na transição para uma mobilidade mais sustentável, já que o etanol é uma fonte renovável e contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa”, analisa Renato Mascarenhas, Diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de 55 transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Confira a tabela com os dados de cada estado do Centro-Oeste: