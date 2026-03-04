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Equatorial Goiás registra mais de 230 impedimentos de leitura por dia no estado

Portões fechados, imóveis sem acesso e obstáculos ao medidor estão entre principais motivos para quase 85 mil impedimentos em um ano

04/03/2026 09h05 Atualizada há 2 semanas
Por: Redação Fonte: Equatorial Energia
                      Goiânia, 3 de março de 2026 - A cada dia, cerca de 232 tentativas de leitura dos medidores de energia elétrica não conseguem ser concluídas em Goiás. O número chama atenção: somente em 2025, a Equatorial Goiás registrou 84.664 impedimentos de acesso, o equivalente a mais de 7 mil casos por mês ou quase 1,6 mil por semana.
O levantamento mostra uma realidade pouco conhecida pelos consumidores, mas que impacta diretamente a qualidade do serviço prestado. Mesmo com equipes em campo diariamente, fatores simples como portões fechados, ausência de moradores ou dificuldades de acesso acabam impedindo que a leitura real do consumo seja realizada.
Segundo o executivo de Faturamento e Leitura da Equatorial Goiás, Marcos Aurélio Silva, a maioria das ocorrências poderia ser evitada com pequenas mudanças de comportamento. “A leitura correta garante que o cliente pague exatamente pelo que consumiu. Quando não conseguimos acessar o medidor, o faturamento pode precisar ser feito pela média, o que nem sempre reflete a realidade daquele mês”, explica Marcos Aurélio.
Onde ocorrem mais impedimentos
As maiores médias de impedimento no último trimestre de 2025 foram registradas nas regionais:
  • Anápolis – 1.237 ocorrências
  • Morrinhos – 1.135
  • Luziânia – 864
  • Goiânia – 858
  • Uruaçu – 631
Entre as cidades com maior número de registros aparecem:
  • Goiânia
  • Pirenópolis
  • Catalão
  • Anápolis
  • Cristalina
Principais motivos
O mapeamento realizado pela distribuidora aponta três causas principais:
  • Portão fechado com imóvel ocupado – 3.682 registros
  • Portão fechado em imóvel sem ocupação – 917 registros
  • Dificuldade de acesso ao medidor – 610 registros
Grande parte dos casos ocorre em áreas rurais, onde o padrão de energia fica dentro da propriedade, exigindo acesso interno.
O que acontece quando a leitura não é feita?
Quando o leiturista não consegue acessar o medidor, o consumo pode ser calculado com base na média dos meses anteriores. Embora seja um procedimento regulado, ele pode gerar diferenças entre o valor cobrado e o consumo real, que posteriormente são ajustadas. Além disso, impedimentos sucessivos podem trazer consequências mais sérias. “Quando há repetição do impedimento, o cliente pode receber notificações e, em situações extremas previstas em norma da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ficar sujeito ao desligamento por impossibilidade de leitura”, alerta Marcos.
Como evitar o problema
A Equatorial Goiás orienta os consumidores a:
  • manter o acesso ao medidor livre no dia da leitura;
  • permitir a entrada do leiturista identificado com uniforme e crachá;
  • manter cães em local seguro;
  • conservar o visor da caixa de medição limpo e visível.
Alternativa: autoleitura
Para clientes com medidores internos ou localizados em áreas rurais, a autoleitura é uma alternativa prática. O cliente informa o número registrado no medidor pelo aplicativo Equatorial Energia, site ou call center, garantindo faturamento mais próximo do consumo real.
Sobre a Equatorial Goiás
A Equatorial Goiás é uma empresa pertencente ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com sete concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás, são cerca de 3,5 milhões de unidades consumidoras, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².
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