BR-452 terá três interdições nesta quarta-feira para instalação do pedágio eletrônico

A Rota Verde Goiás informa aos motoristas que a BR-452, que liga Rio Verde a Itumbiara, terá três interdições totais programadas nesta quarta-feira (04/03) para a realização de obras de implantação dos pórticos de cobrança do pedágio eletrônico. As intervenções são necessárias para o içamento das estruturas sobre a pista e ocorrerão em pontos distintos da rodovia, com duração de uma hora.

A primeira interdição será realizada no km 44 da BR-452, das 7h às 8h. No km 147, a rodovia ficará totalmente bloqueada das 10h às 11h. Já no km 97, a interrupção do tráfego ocorrerá das 14h30 às 15h30. Meia hora antes e também meia hora depois de cada bloqueio total, as equipes da Rota Verde estarão atuando na operação e sinalização dos trechos, com monitoramento e orientação aos usuários.

Durante os períodos de interdição, o tráfego será temporariamente interrompido para garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas na operação. Imediatamente após a conclusão de cada etapa de içamento, a pista será totalmente liberada. Toda a operação depende das condições climáticas e pode ser adiada em caso de chuva ou vento forte.

A Rota Verde Goiás orienta os condutores a programarem seus deslocamentos com antecedência, redobrarem a atenção à sinalização e, sempre que possível, ajustarem os horários de viagem para evitar os períodos de bloqueio. Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio, os usuários podem acionar a Concessionária pelo 0800 060 4520.

O que são pórticos

A Rota Verde Goiás começou a instalar os pórticos para pedágio eletrônico nas rodovias sob sua gestão no início de fevereiro. Serão oito pontos de pedágio na BR-060 e BR-452, entre Goiânia e Itumbiara, todas com cobrança eletrônica com tarifa fixa. A previsão é iniciar a cobrança do pedágio em abril, mas ainda não há data definida, nem os valores da tarifa de cada praça. Os valores das tarifas serão fixados e divulgados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

Os pórticos são grandes estruturas metálicas sobre a rodovia e funcionam como postos inteligentes. Eles recebem câmeras, sensores, antenas, iluminação e todo o cabeamento necessário para identificar os veículos e realizar a cobrança automática.

Como vai funcionar o pedágio

Ao passar sob o pórtico, as câmeras, sensores e antenas leem a placa do veículo (ou o TAG de cobrança) e a tarifa é calculada automaticamente, vale lembrar que quem possuir a TAG e trafegar com frequência terá descontos progressivos. Para veículos pesados como os caminhões, sensores também contam os eixos para definir o valor.

Tudo é processado com tecnologia e inteligência artificial, com validações manuais quando necessário. A cobrança é feita em nome do proprietário do veículo e pode ser quitado diretamente nos totens de autoatendimento presentes nos Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), no site da concessionária e aplicativo da Rota Verde Goiás.