Malafaia: “o linguarudo do Paulo Figueiredo não para de me atacar”

Por Julinho Bittencourt/Revista Forum/MSN

O pastor Silas Malafaia e o neto de ditador Paulo Figueiredo têm sido protagonistas de uma divertida briga pelas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (03), o histriônico pastor desabafou em postagem no X, antigo Twitter, assim mesmo em letras garrafais que “O LINGUARUDO DO PAULO FIGUEIREDO NÃO PARA DE ME ATACAR!”

Segundo Malafaia, o neto de João Baptista Figueiredo “usa a mesma tática do PT e seus aliados. Ataca, depois que recebe a resposta, dá uma de vítima. NUNCA O ATAQUEI! SÓ ME DEFENDI DE SUAS ACUSAÇÕES LEVIANAS. Gostaria de informar que não fechei acordo com ninguém. Ao contrário dos ataques que recebo dele, o Flávio Bolsonaro na manifestação, reconheceu o valor que tenho ao me citar no seu discurso. Não combinei e não fechei acordo nenhum com ele”, esbravejou.

“Esse linguarudo deveria aceitar o conselho de Bolsonaro ao dizer que apoio se conquista respeitando as pessoas, não com críticas e imposições”, prosseguiu Malafaia. “Não pauto minha conduta por redes sociais. É só ver o que aconteceu nas eleições de prefeito de SP, quando fui massacrado pela direita na questão de Pablo Marçal. No final muitos me pediram perdão ao ver quem era esse camarada. Pelo jeito o filhote da ditadura sentiu a pancada que dei, respondendo as suas acusações”, encerrou.

“Dissonância cognitiva”

Figueiredo, por sua vez, fez troça com o pastor, colocou apelidos e o acusou de ter “dissonância cognitiva”:

“Pastor Xinga Falafala, procure no Google o que é ‘dissonância cognitiva’. Você foi pra cima do Flávio, do Eduardo, de mim e até da minha família. Depois, quando alguém finalmente te respondeu como você merecia e foi trucidado pela Internet, partiu acuado para a vitimização típica de uma militante feminista. Talvez a carta seja mais para você, não? Seja como for, fico feliz de vê-lo, ainda que tardiamente, unindo-se a nós – como eu aliás sempre disse que aconteceria. Seja muito bem vindo!”, afirmou também no X.