Sexta, 20 de Março de 2026 02:42
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 0,

Euro

R$ 0,

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025GeralAconteceu na Câmara Municipal de JataíGeralAlta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveisGeralFilhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governoGeralChefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário
MT Informática e papelaria
Médicos Sem Fronteiras
JTI-Mineiros-RV
Por um Goias melhor
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Camara Municipal 2025
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral Brigas

Malafaia: “O linguarudo do Paulo Figueiredo não para de me atacar”

Segundo Malafaia, o neto de João Baptista Figueiredo “usa a mesma tática do PT e seus aliados.

04/03/2026 08h36
Por: Redação Fonte: Revista Forum
Malafaia: “o linguarudo do Paulo Figueiredo não para de me atacar”
Malafaia: “o linguarudo do Paulo Figueiredo não para de me atacar”

Por Julinho Bittencourt/Revista Forum/MSN

O pastor Silas Malafaia e o neto de ditador Paulo Figueiredo têm sido protagonistas de uma divertida briga pelas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (03), o histriônico pastor desabafou em postagem no X, antigo Twitter, assim mesmo em letras garrafais que “O LINGUARUDO DO PAULO FIGUEIREDO NÃO PARA DE ME ATACAR!”

Segundo Malafaia, o neto de João Baptista Figueiredo “usa a mesma tática do PT e seus aliados. Ataca, depois que recebe a resposta, dá uma de vítima. NUNCA O ATAQUEI! SÓ ME DEFENDI DE SUAS ACUSAÇÕES LEVIANAS. Gostaria de informar que não fechei acordo com ninguém. Ao contrário dos ataques que recebo dele, o Flávio Bolsonaro na manifestação, reconheceu o valor que tenho ao me citar no seu discurso. Não combinei e não fechei acordo nenhum com ele”, esbravejou.

“Esse linguarudo deveria aceitar o conselho de Bolsonaro ao dizer que apoio se conquista respeitando as pessoas, não com críticas e imposições”, prosseguiu Malafaia. “Não pauto minha conduta por redes sociais. É só ver o que aconteceu nas eleições de prefeito de SP, quando fui massacrado pela direita na questão de Pablo Marçal. No final muitos me pediram perdão ao ver quem era esse camarada. Pelo jeito o filhote da ditadura sentiu a pancada que dei, respondendo as suas acusações”, encerrou.

“Dissonância cognitiva”
Figueiredo, por sua vez, fez troça com o pastor, colocou apelidos e o acusou de ter “dissonância cognitiva”:

“Pastor Xinga Falafala, procure no Google o que é ‘dissonância cognitiva’. Você foi pra cima do Flávio, do Eduardo, de mim e até da minha família. Depois, quando alguém finalmente te respondeu como você merecia e foi trucidado pela Internet, partiu acuado para a vitimização típica de uma militante feminista. Talvez a carta seja mais para você, não? Seja como for, fico feliz de vê-lo, ainda que tardiamente, unindo-se a nós – como eu aliás sempre disse que aconteceria. Seja muito bem vindo!”, afirmou também no X.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Câmara em ação Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
Alta no diesel Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Pensão Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
Horário de trabalho Chefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário Embora o Brasil não possua uma legislação específica sobre o tema, especialistas apontam que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já oferece base jurídica para esse tipo de interpretação.
Impacto ambiental Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono Estudo analisou o impacto da conversão de áreas com vegetação nativa em lavouras e pastagens nas últimas décadas
Desenvolvimento Um Município, uma potência agrícola
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 02h08
20°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 27°

21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade do ar
100% (6.93mm) Chance de chuva
Amanhã (21/03)

Mín. 19° Máx. 27°

Chuva
Domingo (22/03)

Mín. 19° Máx. 28°

Chuva
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Nova tecnologia indiana cria tijolos com areia de fundição jogada no lixo A produção é de 5.000 unidades por dia e promete revolucionar obras, cortar aterros e poupar recursos naturais na construção civil
2
Geral - Há 3 dias Senta que lá vem mais história
3
Internacional - Há 7 dias Países começam a exigir produtos mais duráveis
4
Geral - Há 7 dias Tanque de diesel usado para abastecer gerador de emergência em shopping não dá direito a adicional de periculosidade
5
Geral - Há 3 dias FUP: medida do governo ajuda a conter inflação dos combustíveis, mas exige fiscalização contra abusos na revenda
Blogs e colunas
Economia Economia Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Juris Juris Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
AgroNegócio AgroNegócio Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono
Saúde Saúde Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025
Goiânia - GO Goiás consolida parceria com Japão para exploração de minerais críticos
Rio Verde - GO Rota Verde Goiás alerta para golpe com falsas cobranças de pedágio nas BR-060 e BR-452
Mineiros - GO Edital da Semma - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros GO
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2026 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias