Fim da vista grossa no SAC:

PL 6373/25 prevê a criação do CNERC para expor companhias que resolvem menos de 80% das queixas. Para o advogado especialista em Direito do Consumidor, Stefano Ribeiro Ferri, medida acaba com o modelo de negócio baseado no descumprimento sistemático das leis e forçará mudança estrutural nas corporações.

Uma nova frente de defesa do cidadão brasileiro está em tramitação na Câmara dos Deputados e promete mudar drasticamente a forma como as grandes empresas lidam com o atendimento ao cliente. O Projeto de Lei 6373/25 institui o Cadastro Nacional de Empresas Reincidentes em Reclamações de Consumo (CNERC), uma espécie de "lista suja" oficial que centralizará os dados de todos os Procons do país e da plataforma Consumidor.gov.br.

Pela proposta, empresas que apresentarem um índice de solução de conflitos inferior a 80% no período de um ano entrarão automaticamente para o cadastro, após prazo para ampla defesa. A medida visa dar publicidade máxima às companhias que falham sistematicamente com seus clientes.

Para o advogado Stefano Ribeiro Ferri, especialista em Direito do Consumidor, a criação do CNERC marca um novo capítulo nas relações de consumo no Brasil por atuar diretamente no maior temor das corporações: a imagem pública.

"O principal ganho desta proposta é informacional. Ao reduzir a assimetria de informação entre consumidor e fornecedor, o CNERC permite decisões de compra muito mais conscientes e funciona como um alerta prévio. A publicidade da reincidência gera um impacto reputacional severo, forçando as empresas a olharem para além das multas administrativas, que muitas vezes já estão precificadas", avalia Ferri.

Mudança de cultura: de "custo operacional" a "risco regulatório"

Embora já existam rankings locais de reclamações, o diferencial do novo cadastro é o mapeamento nacional de padrões reiterados de conduta lesiva. Do ponto de vista concorrencial e de mercado, o advogado aponta que a nova lei tenderá a premiar as empresas que investem em boas práticas e possuem estruturas de atendimento eficientes.

"O CNERC ajuda a equilibrar o mercado, pois torna muito mais custoso manter práticas abusivas repetitivas. Ele evita que modelos de negócio baseados no descumprimento sistemático do direito do consumidor continuem sendo economicamente vantajosos", afirma o especialista.

Segundo Ferri, caso o projeto seja aprovado, as companhias precisarão reestruturar suas estratégias internas de compliance de forma urgente, baseando-se em três pilares:

Fortalecimento do Compliance Consumerista: O monitoramento contínuo e preventivo de reclamações deixará de ser diferencial para se tornar vital.

O monitoramento contínuo e preventivo de reclamações deixará de ser diferencial para se tornar vital. Integração de Áreas: Departamentos Jurídico, SAC e Ouvidoria precisarão atuar em conjunto. A reclamação deixa de ser tratada como um mero "custo operacional" e passa a ser classificada como "risco regulatório e reputacional".

Departamentos Jurídico, SAC e Ouvidoria precisarão atuar em conjunto. A reclamação deixa de ser tratada como um mero "custo operacional" e passa a ser classificada como "risco regulatório e reputacional". Tratamento Estrutural: Não bastará resolver queixas pontuais para "apagar incêndios". As empresas serão obrigadas a tratar as causas-raiz dos problemas logísticos ou de serviços para evitar a exposição em massa no cadastro nacional.

Próximos passos e desafios

O PL 6373/25 será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa do Consumidor (CDC); Finanças e Tributação (CFT); e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Para que a lei cumpra seu papel sem gerar injustiças, Stefano Ribeiro Ferri alerta para pontos de atenção durante a tramitação. "O sucesso do CNERC dependerá de três fatores cruciais: a definição de critérios 100% objetivos de reincidência para evitar distorções no mercado, a atualização constante e transparente desses dados e, principalmente, a integração tecnológica total com os órgãos de fiscalização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor", conclui.

O autor

Stefano Ribeiro Ferri - Especialista em Direito do Consumidor. Relator da 6ªTurma do Tribunal de Ética da OAB/SP e membro da Comissão de Direito Civil da OAB - Campinas. Formado em direito pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)