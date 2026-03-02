Vereadores pedem mais serviços ao Executivo

Durval requer asfaltamento da rodovia JTI-101

Por Francisco Cabral (foto)

O vereador Durval Júnior requereu ao executivo o asfaltamento da rodovia municipal JTI-101. “A estrada é uma importante via de acesso utilizada diariamente por produtores rurais, moradores da região e veículos escolares”, assinalou. “O trecho é essencial para o escoamento da produção agrícola e para a mobilidade dos cidadãos que residem ou transitam na localidade. A estrada se encontra em condições precárias, com trechos de difícil trafegabilidade, principalmente durante os períodos chuvosos, o que compromete a segurança e o bem-estar da população. O asfaltamento trará melhorias significativas, como a redução de custos de manutenção de veículos, o aumento da segurança no trânsito e o fomento ao desenvolvimento econômico regional, ao facilitar o transporte de mercadorias e o acesso a serviços públicos”.

Kátia reivindica ecobarreiras no córrego Jataí

A vereadora Kátia Carvalho reivindicou à administração municipal a implantação de ecobarreiras em pontos estratégicos do córrego Jataí, que recebe grande quantidade de resíduos sólidos, como garrafas PET, plásticos e descartáveis em geral, principalmente durante períodos de chuva, quando o lixo é conduzido pelas galerias pluviais. “A ausência de sistemas de retenção faz com que esse material seja lançado diretamente no rio Claro, um dos principais patrimônios naturais do município e fonte de abastecimento de água”, disse ela. “A poluição por resíduos compromete a biodiversidade aquática, provoca o assoreamento dos leitos e prejudica a balneabilidade do rio. As ecobarreiras são estruturas flutuantes projetadas para reter lixo sem impedir o fluxo da água ou o deslocamento da fauna, facilitando a coleta mecanizada e contribuindo para a proteção do ecossistema”.

Guilherme solicita instalação de cobertura e assentos em ponto de ônibus no Jardim Goiás

O vereador Guilherme Alves solicitou à prefeitura a instalação de cobertura e assentos em ponto de parada de ônibus localizado na Rua W6, esquina com a Rua 19, no Jardim Goiás. “Durante fiscalização e diálogo com a comunidade, constatou-se que o ponto de parada não possui abrigo, o que expõe passageiros a condições climáticas adversas”, informou. “As medidas vão garantir proteção contra intempéries, dignidade e conforto aos usuários, além de melhorar a segurança e a acessibilidade. A ausência de cobertura afeta especialmente idosos e crianças. Melhorias na infraestrutura urbana contribuem para o incentivo ao uso do transporte público e para o bem-estar social”.