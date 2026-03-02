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Governo de Goiás anuncia reajuste de 5,4% para os professores da rede estadual de ensino

Anúncio foi feito pelo governador nas suas redes sociais e garante piso da categoria em Goiás acima do piso nacional

02/03/2026 10h27
Por: Redação Fonte: Governo de Goiás
Governo de Goiás anuncia reajuste de 5,4% para os professores da rede estadual de ensino

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (26/2), um reajuste de 5,4% para todos professores da rede estadual de ensino de Goiás. O chefe do Executivo goiano explicou que o aumento será concedido de forma linear a todos os profissionais do magistério da rede estadual.

“Durante todo o meu governo sempre garanti o pagamento do Piso Nacional do Magistério para os professores da rede estadual. Esse ano não seria diferente. Vamos conceder o reajuste do Piso Nacional do Magistério, com aumento de 5,4%”, afirmou.

De acordo com o governador, os professores efetivos receberão o pagamento retroativo ao mês de janeiro de 2026. Já os professores contratados terão o reajuste aplicado após a aprovação da data-base. O projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Com o reajuste, o piso do professor da rede estadual passará a ficar acima do piso nacional do magistério.

Caiado ainda destacou o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais da educação e com a manutenção dos investimentos na rede pública de ensino. “Eu e a minha secretária de Educação, professora Fatima Gavioli, sempre cuidamos de vocês e mantivemos nossos compromissos, inclusive, mantendo os salários, férias, décimo terceiro e bônus, pagos, rigorosamente em dia”, ressaltou.

A iniciativa se soma a outras ações voltadas à valorização da categoria, como o pagamento de bônus por resultados pedagógicos e a reorganização da jornada de trabalho para 30 horas/aula, a partir de janeiro de 2026. “Essas ações consolidam a política permanente de valorização dos profissionais da educação e contribuem para a manutenção dos resultados educacionais alcançados por Goiás nos últimos anos”, ressalta a secretária de Educação Fátima Gavioli.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás 

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