Sexta, 20 de Março de 2026 02:41
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 0,

Euro

R$ 0,

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025GeralAconteceu na Câmara Municipal de JataíGeralAlta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveisGeralFilhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governoGeralChefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário
Não jogue lixo na rua
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
JTI-Mineiros-RV
Vigore Fit
Geral Vivendo de favor

E o cantor de Caneta Azul perde tudo e fica na miséria

Cantor Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', perde fortuna e vive de favor em São Paulo

02/03/2026 09h49
Por: Redação Fonte: Área Vip

Cantor Manoel Gomes (Foto: Facebook)_ Cantor Manoel Gomes (O caneta azul) (Foto: Facebook)

História de Amanda Souza/AreaVip/MSN

O homem por trás do hit que tomou conta do país em 2019 atravessa um momento de muita dificuldade. Manoel Gomes, conhecido mundialmente pela música “Caneta Azul”, viu a sorte virar depois de anos de ostentação e fama.

De acordo com informações apuradas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o cantor maranhense perdeu uma considerável quantia milionária e atualmente vive de favor na residência de um assessor, na capital paulista, enquanto luta para se reerguer.

Manoel Gomes chegou a faturar R$200 mil por mês
A trajetória de Manoel Gomes é marcada por um contraste brutal entre o estrelato relâmpago e a realidade atual. Aos 56 anos, ele despontou para o sucesso nacional de forma inesperada, quando uma gravação caseira da canção sobre a perda de uma caneta azul viralizou nas plataformas digitais.

O que era para ser uma brincadeira rapidamente se transformou em um fenômeno cultural, levando o ex-vigilante aos holofotes da grande mídia.

No auge do burburinho, os números eram impressionantes. Estima-se que o cantor tenha chegado a embolsar cerca de R$ 200 mil mensais, fruto de uma agenda lotada de apresentações e contratos publicitários.

A visibilidade lhe rendeu parcerias musicais com nomes consagrados, como o sertanejo Tierry, na tentativa de estender o sucesso para além do meme original.

No entanto, a administração financeira e os desafios da fama meteórica parecem ter cobrado seu preço, deixando o artista em uma situação delicada que agora tenta reverter.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Câmara em ação Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
Alta no diesel Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Pensão Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
Horário de trabalho Chefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário Embora o Brasil não possua uma legislação específica sobre o tema, especialistas apontam que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já oferece base jurídica para esse tipo de interpretação.
Impacto ambiental Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono Estudo analisou o impacto da conversão de áreas com vegetação nativa em lavouras e pastagens nas últimas décadas
Desenvolvimento Um Município, uma potência agrícola
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 02h08
20°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 27°

21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade do ar
100% (6.93mm) Chance de chuva
Amanhã (21/03)

Mín. 19° Máx. 27°

Chuva
Domingo (22/03)

Mín. 19° Máx. 28°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Nova tecnologia indiana cria tijolos com areia de fundição jogada no lixo A produção é de 5.000 unidades por dia e promete revolucionar obras, cortar aterros e poupar recursos naturais na construção civil
2
Geral - Há 3 dias Senta que lá vem mais história
3
Internacional - Há 7 dias Países começam a exigir produtos mais duráveis
4
Geral - Há 7 dias Tanque de diesel usado para abastecer gerador de emergência em shopping não dá direito a adicional de periculosidade
5
Geral - Há 3 dias FUP: medida do governo ajuda a conter inflação dos combustíveis, mas exige fiscalização contra abusos na revenda
Blogs e colunas
Economia Economia Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Juris Juris Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
AgroNegócio AgroNegócio Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono
Saúde Saúde Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025
Goiânia - GO Goiás consolida parceria com Japão para exploração de minerais críticos
Rio Verde - GO Rota Verde Goiás alerta para golpe com falsas cobranças de pedágio nas BR-060 e BR-452
Mineiros - GO Edital da Semma - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros GO
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2026 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias