E o cantor de Caneta Azul perde tudo e fica na miséria

Cantor Manoel Gomes (O caneta azul) (Foto: Facebook)

História de Amanda Souza/AreaVip/MSN

O homem por trás do hit que tomou conta do país em 2019 atravessa um momento de muita dificuldade. Manoel Gomes, conhecido mundialmente pela música “Caneta Azul”, viu a sorte virar depois de anos de ostentação e fama.

De acordo com informações apuradas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o cantor maranhense perdeu uma considerável quantia milionária e atualmente vive de favor na residência de um assessor, na capital paulista, enquanto luta para se reerguer.

Manoel Gomes chegou a faturar R$200 mil por mês

A trajetória de Manoel Gomes é marcada por um contraste brutal entre o estrelato relâmpago e a realidade atual. Aos 56 anos, ele despontou para o sucesso nacional de forma inesperada, quando uma gravação caseira da canção sobre a perda de uma caneta azul viralizou nas plataformas digitais.

O que era para ser uma brincadeira rapidamente se transformou em um fenômeno cultural, levando o ex-vigilante aos holofotes da grande mídia.

No auge do burburinho, os números eram impressionantes. Estima-se que o cantor tenha chegado a embolsar cerca de R$ 200 mil mensais, fruto de uma agenda lotada de apresentações e contratos publicitários.

A visibilidade lhe rendeu parcerias musicais com nomes consagrados, como o sertanejo Tierry, na tentativa de estender o sucesso para além do meme original.

No entanto, a administração financeira e os desafios da fama meteórica parecem ter cobrado seu preço, deixando o artista em uma situação delicada que agora tenta reverter.