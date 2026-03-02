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Plano Diretor Inteligente na RM de Goiânia é tema de encontro com Prefeituras

Tema será apresentado a prefeitos e gestores durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região em Senador Canedo

02/03/2026 09h32
Por: Redação Fonte: redecidadedigital.com.br
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Cidades que modernizam o Plano Diretor e adotam planejamento territorial baseado em dados são até sete vezes mais atrativas para recursos públicos e investimentos privados, segundo especialistas. O tema será tratado com exclusividade durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia, que reúne prefeitos, gestores e servidores, na quinta-feira (05/03), em Senador Canedo, para tratar de inovação e tecnologia no desenvolvimento econômico na região.

O Conselheiro Científico e Fiscal do Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Bráulio Magalhães Fonseca, aponta que o uso de ferramentas de análise espacial, mapeamento primário com drones e tecnologias avançadas na construção dos planos diretores garantem maior segurança jurídica e credibilidade ao processo de planejamento urbano.

Segundo ele, o Plano Diretor, aliado aos planos setoriais e ao cadastro multifinalitário, forma a base de uma cidade inteligente e permite que os municípios ampliem o acesso a recursos a fundo perdido, verbas ministeriais e investimentos privados. “É essencial que os municípios trabalhem o planejamento territorial com foco em investimentos e dados técnicos. Isso transforma o Plano Diretor, que muitas vezes existe apenas para cumprir formalidades, em um instrumento ativo de desenvolvimento econômico, ampliando oportunidades e otimizando a gestão pública”, ressalta.

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia vai reunir gestores municipais para dialogar sobre inovação e transformação digital dos serviços públicos. Entre os convidados estão o Prefeito de Trindade, Marden Aguiar, o Prefeito de Rio Verde Wellington Carrijo, o Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, a Gerente de Transformação Digital da Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, Maria Rita Motta, e a Superintendente de Inovação e Transformação Digital de Goiânia, Christianne Pimenta.

Além de modelos implantados nos municípios, os participantes do evento terão acesso às soluções desenvolvidas pela BioWorld, Binär Tech, Dataprom, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Kapsch, Techdengue e Zyria. O Senador Plaza é o hotel oficial do encontro e está oferecendo tarifas especiais aos participantes.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia são gratuitas e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. O foco são servidores públicos, vereadores, entidades e universidades. As vagas são limitadas.

Prefeitos Inovadores 2026 - A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2026 da região durante o evento. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

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