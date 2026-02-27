Sexta, 20 de Março de 2026 02:41
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 0,

Euro

R$ 0,

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025GeralAconteceu na Câmara Municipal de JataíGeralAlta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveisGeralFilhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governoGeralChefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário
JTI-Mineiros-RV
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral BR-452 Pedágios

BR-452 será interditada nesta sexta-feira, no km 44, para obra do pedágio eletrônico

O tráfego será interrompido às 10h por um período de até uma hora em ambos os sentidos; há alternativa de desvio contornando o local

27/02/2026 10h28
Por: Redação Fonte: Rota Verde

Os pórticos que serão instalados nesta sexta são de sacrifício, iguais ao dessa foto.png

Os pórticos que serão instalados nesta sexta-feira na BR-452 são iguais ao desta foto, para proteção do pórtico de pedágio 
Em mais uma etapa da instalação das estruturas necessárias para o funcionamento do pedágio eletrônico, a Rota Verde Goiás informa que a BR-452, que liga Rio Verde a Itumbiara, será interditada nesta sexta-feira no km 44, no município de Santa Helena de Goiás, em ambos os sentidos. O tráfego será bloqueado às 10h por um período máximo de uma hora. Há possibilidade de desvio nos dois sentidos. À medida que os trabalhos forem finalizados, a rodovia será imediatamente liberada aos veículos.

O fechamento temporário da rodovia é necessário para o içamento de dois pórticos de sacrifício, estruturas de proteção do pedágio eletrônico. Durante o bloqueio da pista estará em funcionamento operação “Pare e Siga” em pontos estratégicos para possibilitar desvio seguro contínuo utilizando as rodovias GO-164, GO-210 e GO-409 de forma a garantir o contorno da área de içamento. Equipes da Rota Verde Goiás estarão no local para sinalização e orientação do tráfego.

No sentido Rio Verde/Itumbiara, o “Pare e Siga” estará no km 42, fechando a pista. Antes, no km 28 estará posicionado um Painel de Mensagem Variável (PMV) informando o bloqueio à frente. E no km 40 estará posicionada uma viatura da Rota Verde que irá ficar a 500 metros do último veículo sinalizando para redução de velocidade.

A mesma operação será implantada no sentido Itumbiara/Rio Verde. O “Pare e Siga” fechando a pista estará no km 48+500. No km 52 estará posicionado um PMV orientando os motoristas e no km 51+260, uma viatura da Rota Verde para reforçar a solicitação de redução de velocidade.  Toda a operação depende das condições climáticas e pode ser adiada em caso de chuva ou vento forte.

O que são pórticos

A Rota Verde Goiás começou a instalar os pórticos para pedágio eletrônico nas rodovias sob sua gestão no início do mês. Serão oito pontos de pedágio na BR-060 e BR-452, entre Goiânia e Itumbiara, todas com cobrança eletrônica com tarifa fixa. Os pórticos são grandes estruturas metálicas sobre a rodovia e funcionam como postos inteligentes. Eles recebem câmeras, sensores, antenas, iluminação e todo o cabeamento necessário para identificar os veículos e realizar a cobrança automática. A previsão é iniciar a cobrança do pedágio em abril, mas ainda não há data definida, nem os valores da tarifa de cada praça.

Como vai funcionar o pedágio

Ao passar sob o pórtico, as câmeras, sensores e antenas leem a placa do veículo (ou o TAG de cobrança) e a tarifa é calculada automaticamente, vale lembrar que quem possuir a TAG e trafegar com frequência terá descontos progressivos. Para veículos pesados como os caminhões, sensores também contam os eixos para definir o valor.

Tudo é processado com tecnologia e inteligência artificial, com validações manuais quando necessário. A cobrança é feita em nome do proprietário do veículo e pode ser quitado diretamente nos totens de autoatendimento presentes nos Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), no site da concessionária e aplicativo da Rota Verde.

 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Impacto ambiental Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono Estudo analisou o impacto da conversão de áreas com vegetação nativa em lavouras e pastagens nas últimas décadas
Abelhas Você sabia que plantas “conversam” com insetos?
Uberlândia Aquishow Brasil 2026 volta a Uberlândia (MG) para fomentar a piscicultura no Triângulo Mineiro e região
Força do agro Agricultura brasileira e norte-americana compartilham eficiência e desafios no preparo de solo
Safra Cana 10ª DATAGRO Abertura Safra Cana, Açúcar e Etanol reúne lideranças do setor em Ribeirão Preto nos dias 11 e 12 de março
Malha asfáltica Rota Verde Goiás executa 35 frentes de trabalho na BR-060 e BR-452 nesta semana
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 02h08
20°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 27°

21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade do ar
100% (6.93mm) Chance de chuva
Amanhã (21/03)

Mín. 19° Máx. 27°

Chuva
Domingo (22/03)

Mín. 19° Máx. 28°

Chuva
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Nova tecnologia indiana cria tijolos com areia de fundição jogada no lixo A produção é de 5.000 unidades por dia e promete revolucionar obras, cortar aterros e poupar recursos naturais na construção civil
2
Geral - Há 3 dias Senta que lá vem mais história
3
Internacional - Há 7 dias Países começam a exigir produtos mais duráveis
4
Geral - Há 7 dias Tanque de diesel usado para abastecer gerador de emergência em shopping não dá direito a adicional de periculosidade
5
Geral - Há 3 dias FUP: medida do governo ajuda a conter inflação dos combustíveis, mas exige fiscalização contra abusos na revenda
Blogs e colunas
Economia Economia Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Juris Juris Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
AgroNegócio AgroNegócio Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono
Saúde Saúde Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025
Goiânia - GO Goiás consolida parceria com Japão para exploração de minerais críticos
Rio Verde - GO Rota Verde Goiás alerta para golpe com falsas cobranças de pedágio nas BR-060 e BR-452
Mineiros - GO Edital da Semma - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros GO
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2026 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias