BR-452 será interditada nesta sexta-feira, no km 44, para obra do pedágio eletrônico

Os pórticos que serão instalados nesta sexta-feira na BR-452 são iguais ao desta foto, para proteção do pórtico de pedágio

Em mais uma etapa da instalação das estruturas necessárias para o funcionamento do pedágio eletrônico, a Rota Verde Goiás informa que a BR-452, que liga Rio Verde a Itumbiara, será interditada nesta sexta-feira no km 44, no município de Santa Helena de Goiás, em ambos os sentidos. O tráfego será bloqueado às 10h por um período máximo de uma hora. Há possibilidade de desvio nos dois sentidos. À medida que os trabalhos forem finalizados, a rodovia será imediatamente liberada aos veículos.

O fechamento temporário da rodovia é necessário para o içamento de dois pórticos de sacrifício, estruturas de proteção do pedágio eletrônico. Durante o bloqueio da pista estará em funcionamento operação “Pare e Siga” em pontos estratégicos para possibilitar desvio seguro contínuo utilizando as rodovias GO-164, GO-210 e GO-409 de forma a garantir o contorno da área de içamento. Equipes da Rota Verde Goiás estarão no local para sinalização e orientação do tráfego.

No sentido Rio Verde/Itumbiara, o “Pare e Siga” estará no km 42, fechando a pista. Antes, no km 28 estará posicionado um Painel de Mensagem Variável (PMV) informando o bloqueio à frente. E no km 40 estará posicionada uma viatura da Rota Verde que irá ficar a 500 metros do último veículo sinalizando para redução de velocidade.

A mesma operação será implantada no sentido Itumbiara/Rio Verde. O “Pare e Siga” fechando a pista estará no km 48+500. No km 52 estará posicionado um PMV orientando os motoristas e no km 51+260, uma viatura da Rota Verde para reforçar a solicitação de redução de velocidade. Toda a operação depende das condições climáticas e pode ser adiada em caso de chuva ou vento forte.

O que são pórticos

A Rota Verde Goiás começou a instalar os pórticos para pedágio eletrônico nas rodovias sob sua gestão no início do mês. Serão oito pontos de pedágio na BR-060 e BR-452, entre Goiânia e Itumbiara, todas com cobrança eletrônica com tarifa fixa. Os pórticos são grandes estruturas metálicas sobre a rodovia e funcionam como postos inteligentes. Eles recebem câmeras, sensores, antenas, iluminação e todo o cabeamento necessário para identificar os veículos e realizar a cobrança automática. A previsão é iniciar a cobrança do pedágio em abril, mas ainda não há data definida, nem os valores da tarifa de cada praça.

Como vai funcionar o pedágio

Ao passar sob o pórtico, as câmeras, sensores e antenas leem a placa do veículo (ou o TAG de cobrança) e a tarifa é calculada automaticamente, vale lembrar que quem possuir a TAG e trafegar com frequência terá descontos progressivos. Para veículos pesados como os caminhões, sensores também contam os eixos para definir o valor.

Tudo é processado com tecnologia e inteligência artificial, com validações manuais quando necessário. A cobrança é feita em nome do proprietário do veículo e pode ser quitado diretamente nos totens de autoatendimento presentes nos Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), no site da concessionária e aplicativo da Rota Verde.