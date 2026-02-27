HDT celebra conclusão de turmas dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional

O Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins (HDT-UFNT), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), celebrou a formatura das turmas dos Programas de Residência Médica (PRM) e Multiprofissional (PRMS). A cerimônia para sete formandos da Residência Médica e cinco da Residência Multiprofissional aconteceu na tarde desta quarta-feira (25), no auditório do Anfiteatro- Bloco G da Universidade.

O vice-reitor da UFNT, Nataniel Araújo, ressaltou que “A Universidade Federal do Norte do Tocantins tem a honra de hoje entregar para a sociedade mais 12 especialistas, que são pessoas dedicadas ao estudo, à saúde. Foi uma formação muito mais completa juntamente com o HDT. Isso significa para a sociedade em si mais qualidade, pela formação desses profissionais”.

O superintendente do HDT, Missael Lima, destacou a importância da residência para a formação de especialistas nas diversas áreas da saúde, o que fortalece a assistência à população. “O HDT tem um papel importantíssimo na formação desses profissionais que estão vindo para somar no SUS, especialmente na região norte do país, que é uma região que carece muito de especialistas, tanto na área médica como multiprofissional”.

Exaltando a trajetória dos formandos, a chefe do Setor de Gestão do Ensino do HDT, Roberta Ferreira, ressaltou o desenvolvimento técnico e humano durante os anos de estudos e práticas nas especialidades escolhidas. “O impacto da residência é a qualificação da prestação de serviço. Eles ganham um conhecimento aprofundado, fortalecendo a imagem como referência em determinado assunto. Espero que o novo ciclo seja de prosperidade a todos eles”.

Também participaram da mesa de honra a pró-reitora de Pesquisa e Pós- graduação, Kênia Ferreira Rodrigues; o coordenador da Comissão de residência Médica - Coreme, Marcio Miranda Brito; e a coordenadora da comissão de Residência Multiprofissional - Coremu, Patrícia Alves de Mendonça Cavalcante.

Especialistas

A psicóloga Isabella Teles, que concluiu o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Ênfase em Infectologia relembrou os aprendizados e desafios ao longo da formação.

“⁠Concluir a residência é a realização de um sonho que surgiu ainda na graduação. É muito mais que receber um título de especialista, é saber que superei desafios que começaram nos estudos para a prova e duraram até o último dia de prática. Cultivei relações com profissionais incríveis e aprendi muito sobre a saúde coletiva, sobre a força do SUS e da importância da atuação multidisciplinar no cuidado integral com os pacientes”.

Para Isabella a residência foi fundamental para o desenvolvimento da autonomia e segurança profissional. “Hoje, saio com o título de especialista, mas a maior conquista foi me tornar uma profissional mais completa, preparada e segura. Esse período de 2 anos me ajudou a vencer medos e inseguranças muito comuns no início da carreira. A residência permitiu consolidar minha identidade como psicóloga na saúde coletiva e compreender o impacto real do nosso trabalho na vida de cada paciente”, afirma.

Já a médica Raissa Alencar Cunha, que concluiu a especialidade em Medicina de Família e Comunidade, destacou o impacto positivo da residência em sua trajetória profissional e o fortalecimento adquirido ao longo do período de especialização. “Por dois anos eu fiz essa formação no HDT vinculado à UFNT e, para mim, foi muito bom e gratificante. Me fortaleci como profissional. Hoje eu saio com uma bagagem muito maior do que eu entrei. Todos os preceptores e as rodadas foram muito fortalecedoras e enriquecedoras para eu chegar até aqui. Eu queria agradecer profundamente à instituição”.

Homenagens

A cerimônia contou com homenagens ao infectologista Ronner Nunes Toledo que acompanhou a residência de Infectologia até o ano de 2025 e que apesar de não ter formandos este ano, é um programa que apoia e recebe residentes dos demais programas em campo de prática, como a Clínica Médica, a Medicina de Família e Comunidade e a Medicina Intensiva; e ao médico Evandro de Souza que acompanhou a Medicina Intensiva também até o ano de 2025, tendo um médico residente concluinte agora em 2026.

Saiba mais

O HDT possui sete Programas de Residência Médica, com 12 vagas distribuídas nas seguintes especialidades: Clínica Médica; Infectologia; Medicina de Família e Comunidade; Oftalmologia; Pediatria; Medicina Intensiva Pediátrica; Medicina Intensiva. Já a Residência Multiprofissional oferece um Programa de Saúde Coletiva com ênfase em Infectologia, com oito vagas distribuídas entre as seguintes categorias profissionais: Enfermagem; Nutrição e Psicologia. E como novidade, o HDT recebeu autorização recentemente para desenvolver os Programas de Residência Médica em Nefrologia e Neonatologia.