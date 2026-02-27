Sexta, 20 de Março de 2026 02:41
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 0,

Euro

R$ 0,

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025GeralAconteceu na Câmara Municipal de JataíGeralAlta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveisGeralFilhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governoGeralChefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário
JTI-Mineiros-RV
Não jogue lixo na rua
Natura - Compre Online e receba em casa
Camara Municipal 2025
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Educação UFG na Índia

A UFG - Universidade Federal de Goiás vai a Índia

CEIA-UFG participa de missão brasileira na Índia e estreita laços para cooperação internacional em IA 

27/02/2026 10h08
Por: Redação Fonte: ceia.ufg.br
A UFG - Universidade Federal de Goiás vai a Índia

Instituição apresentou projetos desenvolvidos em Goiás em visita ao “Vale do Silício” indiano 
O Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) integra a delegação da Missão Estratégica em Inteligência Artificial (MESTRIA), que ocorre em Bengaluru, na Índia, entre os dias 22 e 28 de fevereiro de 2026. O evento, idealizado pela Embaixada do Brasil em Nova Délhi, marca a primeira missão brasileira focada exclusivamente em IA e é uma imersão no ecossistema indiano, considerado um dos mais vibrantes do mundo. 

Um dos marcos da participação do CEIA ocorreu no dia 24 de fevereiro, durante a visita ao Indian Institute of Science (IISc), a mais prestigiada universidade de pesquisa da Índia. Na ocasião, o Prof. Dr. Rafael Teixeira Sousa, pesquisador na instituição, detalhou o trabalho desenvolvido no Brasil com o objetivo central de abrir caminho para futuras cooperações técnicas e científicas com o Centro de Inteligência Artificial da UFG e as instituições de excelência indianas.

“Estivemos no Instituto Indiano de Ciências, na maior universidade da Índia, onde participamos de um workshop muito interessante com pesquisadores locais. Trocamos figurinhas, apresentamos o que desenvolvemos no Brasil e também tivemos acesso ao que eles desenvolvem aqui. A partir disso, iniciamos o diálogo para conectar os estudantes indianos e brasileiros, possivelmente promover intercâmbios e fomentar essa interação entre os países”, pontua o docente.

O objetivo da Missão Estratégica em Inteligência Artificial (MESTRIA) é reunir representantes estratégicos dos setores público e privado brasileiro, que atuem em posições-chave relacionadas ao desenvolvimento e ao uso da inteligência artificial (IA) no país. O cronograma inclui visitas técnicas a gigantes da tecnologia e discussões sobre infraestrutura pública digital, IA soberana e aplicações de IA na saúde e defesa. É organizada pelo Setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTEC) da Embaixada do Brasil em Nova Délhi, do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil.

Sobre o CEIA-UFG 

O Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás é uma das principais referências no Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação em inteligência artificial. Criado para impulsionar o avanço tecnológico, o Centro atua com o desenvolvimento de pesquisas avançadas e formação de profissionais na área de inteligência artificial, atuando como polo de inovação e transferência de tecnologia que conecta a academia com o setor produtivo. 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Câmara em ação Vereadores pedem criação de cartão kit escolar
Estágio Grupo Piracanjuba abre inscrições para programa de estágio 
Governo de Goiás Governo de Goiás investe mais de R$ 54 milhões em infraestrutura das escolas neste primeiro bimestre de 2026
Excelência Governo de Goiás recebe Selo Ouro por excelência em políticas de alfabetização
Processo seletivo IFG Aparecida de Goiânia abre processo seletivo para professor substituto nas áreas de Física, Matemática e Música
Dominação LUTAS CONTRA O COLONIALISMO E IMPERIALISMO: passado e presente 3 de janeiro de 2026 - Data que entrou para a história
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 02h08
20°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 27°

21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade do ar
100% (6.93mm) Chance de chuva
Amanhã (21/03)

Mín. 19° Máx. 27°

Chuva
Domingo (22/03)

Mín. 19° Máx. 28°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Nova tecnologia indiana cria tijolos com areia de fundição jogada no lixo A produção é de 5.000 unidades por dia e promete revolucionar obras, cortar aterros e poupar recursos naturais na construção civil
2
Geral - Há 3 dias Senta que lá vem mais história
3
Internacional - Há 7 dias Países começam a exigir produtos mais duráveis
4
Geral - Há 7 dias Tanque de diesel usado para abastecer gerador de emergência em shopping não dá direito a adicional de periculosidade
5
Geral - Há 3 dias FUP: medida do governo ajuda a conter inflação dos combustíveis, mas exige fiscalização contra abusos na revenda
Blogs e colunas
Economia Economia Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Juris Juris Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
AgroNegócio AgroNegócio Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono
Saúde Saúde Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025
Goiânia - GO Goiás consolida parceria com Japão para exploração de minerais críticos
Rio Verde - GO Rota Verde Goiás alerta para golpe com falsas cobranças de pedágio nas BR-060 e BR-452
Mineiros - GO Edital da Semma - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros GO
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2026 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias