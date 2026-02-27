A UFG - Universidade Federal de Goiás vai a Índia

Instituição apresentou projetos desenvolvidos em Goiás em visita ao “Vale do Silício” indiano

O Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) integra a delegação da Missão Estratégica em Inteligência Artificial (MESTRIA), que ocorre em Bengaluru, na Índia, entre os dias 22 e 28 de fevereiro de 2026. O evento, idealizado pela Embaixada do Brasil em Nova Délhi, marca a primeira missão brasileira focada exclusivamente em IA e é uma imersão no ecossistema indiano, considerado um dos mais vibrantes do mundo.

Um dos marcos da participação do CEIA ocorreu no dia 24 de fevereiro, durante a visita ao Indian Institute of Science (IISc), a mais prestigiada universidade de pesquisa da Índia. Na ocasião, o Prof. Dr. Rafael Teixeira Sousa, pesquisador na instituição, detalhou o trabalho desenvolvido no Brasil com o objetivo central de abrir caminho para futuras cooperações técnicas e científicas com o Centro de Inteligência Artificial da UFG e as instituições de excelência indianas.

“Estivemos no Instituto Indiano de Ciências, na maior universidade da Índia, onde participamos de um workshop muito interessante com pesquisadores locais. Trocamos figurinhas, apresentamos o que desenvolvemos no Brasil e também tivemos acesso ao que eles desenvolvem aqui. A partir disso, iniciamos o diálogo para conectar os estudantes indianos e brasileiros, possivelmente promover intercâmbios e fomentar essa interação entre os países”, pontua o docente.

O objetivo da Missão Estratégica em Inteligência Artificial (MESTRIA) é reunir representantes estratégicos dos setores público e privado brasileiro, que atuem em posições-chave relacionadas ao desenvolvimento e ao uso da inteligência artificial (IA) no país. O cronograma inclui visitas técnicas a gigantes da tecnologia e discussões sobre infraestrutura pública digital, IA soberana e aplicações de IA na saúde e defesa. É organizada pelo Setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTEC) da Embaixada do Brasil em Nova Délhi, do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil.

Sobre o CEIA-UFG

O Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás é uma das principais referências no Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação em inteligência artificial. Criado para impulsionar o avanço tecnológico, o Centro atua com o desenvolvimento de pesquisas avançadas e formação de profissionais na área de inteligência artificial, atuando como polo de inovação e transferência de tecnologia que conecta a academia com o setor produtivo.