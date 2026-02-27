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Educação Câmara em ação

Vereadores pedem criação de cartão kit escolar

“Esse modelo apresenta vantagens administrativas, pedagógicas e econômicas“

27/02/2026 10h03
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Carlinhos e Abimael solicitam criação do cartão Kit Escolar

Por Francisco Cabral

Os vereadores Carlinhos Canzi e Abimael Silva solicitaram à administração municipal a criação e a implantação do programa Cartão Kit Escolar na Rede Municipal de Ensino de Jataí. “Esse modelo apresenta vantagens administrativas, pedagógicas e econômicas”, afirmaram eles. “Entre os benefícios estão o estímulo ao comércio local, principalmente a papelarias e estabelecimentos especializados em artigos escolares sediados no município; o maior controle e rastreabilidade dos recursos públicos e a redução de falhas logísticas relacionadas à distribuição e ao armazenamento dos materiais. No aspecto pedagógico, a medida contribuiria para que os estudantes iniciem o ano letivo com os materiais adequados às exigências curriculares de cada etapa de ensino, conforme as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação”.

Outras notícias da Câmara Municipal de Jataí

Carlone reivindica conclusão da reforma da Escola Municipal Isabel Franco

O vereador Carlone Assis reivindicou ao executivo que seja concluída a reforma da Escola Municipal Isabel Franco, localizada no Conjunto Rio Claro. “A unidade escolar já passou por reforma parcial, mas ainda necessita de intervenções consideradas essenciais”, informou. “Entre as demandas estão a reforma e adequação das salas de aula, com melhorias em pisos, pintura, forros, janelas, rede elétrica, climatização e mobiliário; a construção ou recuperação dos alambrados; a implantação e revitalização da área de recreação; e a revisão geral da acessibilidade e segurança. A Escola Municipal Isabel Franco exerce papel fundamental no atendimento educacional da comunidade do Conjunto Rio Claro, sendo referência para dezenas de famílias. A falta das etapas finais da reforma compromete a qualidade do ambiente escolar, o desenvolvimento pedagógico e a segurança dos estudantes”.

Adilson sugere construção de centro comunitário na Estância

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à prefeitura a construção de um centro comunitário no povoado da Estância. O objetivo é atender a uma demanda da comunidade local, que enfrenta dificuldades para realizar reuniões, eventos, festividades e velórios, por falta de um espaço adequado. Atualmente, as atividades comunitárias e cerimônias fúnebres são, em grande parte, realizadas nas residências dos moradores, as quais geralmente não comportam o público necessário. Em alguns casos, os moradores precisam se deslocar para outras regiões a fim de realizar velórios de seus entes queridos. Como sugestão, o vereador propõe que seja utilizado o imóvel pertencente ao poder público municipal localizado na Rua São João, esquina com Avenida Santana, lote 12, quadra 11. O terreno, anteriormente doado ao senhor Claudimir Gregolin, representante legal da empresa CK Produtos Naturais – Claudimir Gregolin Ltda., encontra-se atualmente em processo de devolução ao município. Segundo o parlamentar, a construção do centro comunitário proporcionará um espaço digno e acessível para as necessidades dos moradores e permitirá que as famílias da Estância tenham um local adequado para eventos comunitários e cerimônias fúnebres, oferecendo conforto e apoio em momentos de luto.

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Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
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