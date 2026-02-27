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Governo de Goiás apresenta projetos para apoiar a modernização dos municípios goianos

Senador Canedo sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia, reunindo Prefeitos e Gestores Públicos com propostas inovadoras.

27/02/2026 10h00
Por: Redação Fonte: redecidadedigital.com.br
Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia será realizado, no dia 05 de março, em Senador Canedo.
Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia será realizado, no dia 05 de março, em Senador Canedo.

A modernização dos municípios goianos e os projetos disponíveis no Governo do Estado para apoiar a transformação digital da gestão pública estarão em destaque na próxima semana durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia, que será realizado, no dia 05 de março, em Senador Canedo.

O evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Senador Canedo, com apoio da Federação Goiana de Municípios (FGM), vai reunir prefeitos, gestores, servidores e empresas de tecnologia para tratar de tecnologia, inovação e eficiência no atendimento municipal. O Fórum busca promover a troca de informação entre os gestores municipais sobre projetos de inovação tecnológica no aprimoramento da gestão pública, além do acesso a soluções inovadoras para a promoção do desenvolvimento socioeconômico das cidades.

Entre os destaques da programação está a apresentação do Programa e-Góias Transformação Digital dos Municípios, que será detalhada pela Gerente de Transformação Digital da Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (GO), Maria Rita Motta.

Segundo a gerente, além de uma Rede Estadual de Transformação Digital, os municípios podem aplicar o Diagnóstico de Maturidade Digital, uma ferramenta que avalia o nível atual de transformação digital das administrações municipais e identifica pontos fortes, gargalos e oportunidades de avanço. “Desenvolvemos o Índice de Transformação Digital de Goiás (ITD Goiás), criado pelo Observatório de Inovação em Políticas Públicas de Goiás para aferir o nível de maturidade digital dos municípios. A coleta de dados foi iniciada em outubro de 2025, onde tivemos 20 municípios com índice aferido. Para os municípios, o diagnóstico representa um ponto de partida para desenvolver planos de ação, orientar investimentos, estruturar estratégias de governo digital e qualificar equipes técnicas”, explica a Gerente de Transformação Digital.

Outro projeto estruturante é o SEI! – Prefeitura Sem Papel, iniciativa estratégica implantada no segundo semestre de 2025 e conduzida pela SECTI em parceria com a Secretaria de Estado da Administração de Goiás (Sead) e a Secretaria-Geral de Governo de Goiás (SGG). Atualmente, o projeto encontra-se em fase piloto, sendo implementado em cinco municípios goianos com o objetivo de modernizar a gestão pública por meio da digitalização de processos e da eliminação do uso de papel.

Programação - O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, que será realizado no Paço Municipal Senador Canedo, será marcado por apresentações de prefeitos, gestores e especialistas. Entre os convidados estão o Prefeito de Trindade, Marden Aguiar, o Prefeito de Rio Verde Wellington Carrijo, o Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, e a Superintendente de Inovação e Transformação Digital de Goiânia, Christianne Pimenta.

A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2026 da região durante o evento. O reconhecimento valoriza iniciativas voltadas à digitalização de serviços públicos, modernização administrativa, uso estratégico de dados e adoção de práticas inovadoras capazes de tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. 

O reconhecimento valoriza iniciativas voltadas à digitalização de serviços públicos, modernização administrativa, uso estratégico de dados e adoção de práticas inovadoras capazes de tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. “O título de Prefeito Inovador valoriza os gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica para transformar a administração pública e melhorar a vida das pessoas”, destaca diretor da RCD, José Marinho.

O Fórum contará com uma programação focada no compartilhamento de modelos adotados nas cidades e soluções que visam tornar os serviços municipais mais acessíveis e eficientes nas mais diversas áreas do poder público municipal. Os gestores municipais também terão acesso às tecnologias disponibilizadas pela Bio World, Binär Tech, CRP Computadores, Dataprom, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Kapsch, Techdengue e Zyria.

As inscrições são gratuitas e destinadas a servidores públicos, gestores municipais, representantes de universidades e entidades interessadas no desenvolvimento de cidades digitais e inteligentes. O cadastro deve ser feito pelo https://sympla.com.br/rcd.

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