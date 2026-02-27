Petroleiros entregam carta à presidente da Petrobrás solicitando envio de petróleo a Cuba

Rio de Janeiro, fevereiro de 2026 – Representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP), da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e do Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba entregaram, nesta quarta-feira (26), uma carta à presidente da Petrobrás, Magda Chambriard, solicitando que a companhia avalie a possibilidade de fornecimento de petróleo e derivados a Cuba.

A entrega ocorreu durante ato realizado em frente ao Edifício Senado (Edisen), sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro.

No documento, as entidades argumentam que Cuba enfrenta agravamento de sua crise energética, com impactos sobre serviços essenciais e atividades econômicas. A carta solicita a abertura de diálogo institucional, para analisar alternativas viáveis, observando os marcos legais, regulatórios e comerciais aplicáveis.

Os signatários defendem que eventual iniciativa poderia ser avaliada sob a perspectiva de cooperação internacional e assistência humanitária, alinhada aos princípios da política externa brasileira previstos na Constituição Federal.

A carta também menciona que o volume anual de petróleo consumido por Cuba representaria parcela reduzida da produção brasileira, sustentando que haveria capacidade produtiva para eventual atendimento, caso a medida seja considerada viável técnica e juridicamente.

Durante a mobilização, os organizadores informaram que aguardam posicionamento formal da Petrobrás sobre o pleito.