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Entre luz e sombra, Cia. Lumiato chega a Goiânia com espetáculo “2 Mundos”

E uma oficina sobre Teatro de Sombras contemporâneo

27/02/2026 09h52
Por: Redação Fonte: Lumieira

Fotos_Diego Bresani_2MUNDOS26.jpg

Sem palavras, a obra convida a uma revisitação de conflitos históricos que ainda atravessam a humanidade. Toda a programação é gratuita.

Entre os dias 04 e 06 de março a Cia. Lumiato de Teatro desembarca em Goiânia, no Centro Cultural da UFG, para uma oficina de Teatro de Sombras e duas apresentações do espetáculo “2 Mundos”, uma obra que propõe uma experiência sensorial e imersiva que mistura teatro de sombras, sons e imagens, criada na intersecção entre o teatro argentino e brasileiro, que através da luz e da escuridão narram a invasão das Américas sob uma diferente abordagem histórica.

O encontro entre culturas distintas, os choques provocados pela colonização e as marcas profundas deixadas na história da humanidade ganham uma tradução sensível, poética e visual no espetáculo “2 Mundos”, protagonizado pelos artistas Soledad Garcia (Argentina) e Thiago Bresani (Distrito Federal), dirigido por Alexandre Fávero e com música original de Mateus Ferrari e Marcelo Dal Col. 
A companhia, referência nacional no teatro de sombras contemporâneo, circula pelo Brasil, promovendo apresentações e ações formativas que integram o projeto 2 Mundos – Circulação Nacional. A iniciativa também chegará às  cidades de Cuiabá (MT) e São Paulo (SP). Esse projeto é realizado com recursos do fundo de apoio à cultura do Distrito Federal.

OFICINA SOMBRA EM CENA 

Além das apresentações do espetáculo, o projeto investe na formação de público e na democratização do acesso à linguagem por meio da Oficina de Teatro de Sombras – Sombra em Cena, que acontecerá nos dias 04 e 05 de março, das 14h às 18h, no Centro Cultural da UFG, com interpretação em Libras. As inscrições são gratuitas e informações sobre disponibilidade de vagas podem ser conferidas pelo Instagram: https://www.instagram.com/cialumiato/ 

Voltada a artistas, estudantes e interessados, a atividade propõe exercícios práticos e reflexões teóricas sobre as possibilidades expressivas do teatro de sombras contemporâneo, explorando desde o reconhecimento da própria sombra até a criação de pequenas cenas com objetos, figuras e luzes móveis.

Sobre a Cia Lumiato e o espetáculo “2 Mundos”

Criada em 2008 por Soledad Garcia e Thiago Bresani, durante a formação dos artistas na Universidade de San Martin, na Argentina, a Cia. Lumiato consolidou-se como a primeira companhia a pesquisar, produzir e difundir o teatro de sombras na região Centro-Oeste do Brasil. Com uma trajetória marcada por dramaturgias autorais, estética apurada e reconhecimento no cenário nacional e internacional, o grupo constrói narrativas que ultrapassam o campo visual e provocam reflexões profundas sobre a condição humana.

Inspirado nos processos de colonização da América e de outros territórios do mundo, “2 Mundos” conduz o espectador a uma viagem por um passado que dialoga diretamente com o presente.

Sem o uso da palavra, o espetáculo narra o encontro entre duas culturas opostas, revelando sentimentos universais como medo, ambição, violência e esperança. No embate das diferenças, a morte de um jovem surge como ponto de ruptura e, paradoxalmente, como possibilidade de renascimento e transformação.

A encenação aposta em uma experiência imersiva, convidando o público a entrar no espaço cênico e ampliar a percepção dos sentidos. A Lumiato aprofunda sua pesquisa no teatro de sombras moderno e incorpora referências do cubismo para construir imagens fragmentadas, simbólicas e carregadas de significado.

A ausência de texto verbal intensifica a força das imagens, da trilha sonora original e da manipulação precisa de luzes, sombras e formas.

“O teatro de sombras nos permite falar de temas complexos sem impor uma única leitura. A imagem atravessa o espectador de maneira direta, sensível, e cria um espaço íntimo de reflexão sobre quem somos e como nos relacionamos com o outro”, afirma Soledad Garcia, fundadora da companhia e coordenadora geral do projeto.

Com duração de 50 minutos e classificação indicativa de 12 anos, 2 Mundos se apresenta como uma obra potente, que transforma luz e sombra em metáforas do passado e do presente, convidando o público a enxergar, nas silhuetas projetadas em cena, os conflitos, escolhas e esperanças que seguem moldando a humanidade.

Em Goiânia, a programação acontece no Centro Cultural da UFG (CCUFG), com sessões abertas ao público e apresentações com recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão cultural.

Mais fotos: Fotos e release: https://bit.ly/4tb4KVf 

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