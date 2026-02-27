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Carro Sustentável: Chevrolet Onix é o modelo que mais cresceu em buscas em Goiás seis meses após o início do programa, revela Webmotors

Levantamento do Webmotors Autoinsights aponta alta de 61% no número de buscas e visitas pelo modelo no período

27/02/2026 09h41
Por: Redação Fonte: WebMotors
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

São Paulo, fevereiro de 2026 – Seis meses após o lançamento do programa Carro Sustentável, a procura pelo Chevrolet Onix cresceu 61% em Goiás. O resultado posiciona o modelo como o mais buscado no estado e no País entre os demais contemplados pela iniciativa do Governo Federal. Os números são de um levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, que analisou o número de buscas e visitas pelos modelos contemplados pelo programa no estado desde seu lançamento, em 11 de julho de 2025, em comparação aos seis meses anteriores.  

Segundo o levantamento, nas versões contempladas pelo programa e disponíveis na plataforma, o modelo da Chevrolet é seguido por Fiat Mobi (+24%), Volkswagen Polo (+23%), Renault Kwid (+21%) e Fiat Argo (+10%). Hyundai HB20 (-4%) e Hyundai HB20S (-9%) apresentaram retração no período analisado.

O programa Carro Sustentável, vale lembrar, é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que garante IPI Zero para automóveis mais econômicos, sustentáveis e com fabricação no Brasil. Para se enquadrar no programa, os veículos devem atender a quatro critérios: níveis de emissão de CO₂; conter mais de 80% de materiais recicláveis; ser fabricado no Brasil (com etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem no país); e se classificar em uma das categorias de carro compacto.

Confira abaixo o crescimento no número de buscas e visitas por veículos nos modelos e versões contemplados pelo programa Carro Sustentável considerando o acumulado entre julho de 2025 e janeiro de 2026, na comparação com os seis meses anteriores: 

MODELO

CRESCIMENTO BUSCAS E VISITAS EM GOIÁS 

(SOMA DE TODAS AS VERSÕES)

Chevrolet Onix

+61%

Fiat Mobi

+24%

Volkswagen Polo

+23%

Renault Kwid

+21%

Fiat Argo

+10%

Hyundai HB20

-4%

Hyundai HB20S

-9%

Sobre a Webmotors

A Webmotors (www.webmotors.com.br) foi a primeira marca brasileira a inovar na forma de comprar e vender carros e é o principal ecossistema automotivo, que engloba desde a compra, venda e uso do veículo, oferecendo soluções completas para o segmento no Brasil. Fundada em 1995, Webmotors foi pioneira na inovação do marketplace online automotivo e continua a definir o padrão para compra, venda e pesquisa online automotiva.

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