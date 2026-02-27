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Geral Nordeste goiano

Uma das regiões mais pobres de Goiás recebe investimentos na ordem de 573 milhões de Reais

Governo de Goiás investe R$ 573 milhões em infraestrutura no Nordeste goiano

27/02/2026 09h36
Por: Redação Fonte: Governo de Goiás
Uma das regiões mais pobres de Goiás recebe investimentos na ordem de 573 milhões de Reais

Com a execução de obras rodoviárias que fortalecem a mobilidade, ampliam a segurança viária e aproximam a população dos serviços essenciais, o Governo de Goiás vem promovendo mudança estrutural no Nordeste goiano. Historicamente marcada por desafios sociais e baixo volume de investimentos, a região recebe mais de R$ 573 milhões em obras executadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que beneficiam diretamente 20 municípios, conecta cidades, impulsionam o turismo e melhoram o escoamento da produção.

Mais de 290 quilômetros da malha viária do Nordeste goiano passaram por obras de pavimentação e melhorias funcionais, contemplando rodovias estratégicas para a integração da região. Em 2025, a Goinfra entregou a implantação asfáltica em mais de 60 quilômetros da GO-447, entre Divinópolis e Monte Alegre de Goiás, com construção de ponte sobre o Riacho Seco, em um corredor logístico que liga Goiás ao Tocantins, à Bahia e ao Distrito Federal, além de facilitar o acesso a pontos turísticos como a Chapada dos Veadeiros e o Parque Estadual Terra Ronca.

Outra entrega com forte impacto no turismo é a recém-concluída pavimentação da GO-108, de Guarani de Goiás ao Parque Estadual Terra Ronca, rodovia que leva o nome do ex-governador Maguito Vilela. São 38 quilômetros de novo asfalto e a implantação de duas pontes ao longo do percurso. Aguardada há mais de duas décadas, a obra se estende por 38 quilômetros e inclui a construção de pontes sobre os rios São Bernardo e Ribeirão Palmeiras.

Duas novidades implementadas na GO-108 são a pista exclusiva para ciclistas e, já dentro da área do parque, a execução do pavimento de oito quilômetros de rodovia em blocos de concreto, tipo paver, solução mais sustentável que o asfalto tradicional. O lavador de carros Dilson Alves, morador de Guarani, é um adepto do ciclismo e já circulou pela rodovia com sua bike. “Essa ciclovia aqui pra nós foi uma riqueza. Antigamente aqui era só pedra, não tinha nenhum acostamento. Agora temos mais segurança e estamos muito felizes”, elogiou ele.

João Carlos Vieira de Brito, de Guarani, diz que a rotina de dificuldades para se deslocar pela região ficou no passado. “Antes, a estrada era péssima, muito sofrimento. Só tenho a agradecer, um trabalho excelente”. “Esse asfalto é um benefício que vai valorizar as nossas propriedades. Tudo vai melhorar com a pavimentação da GO-108”, completa o vaqueiro Abadio Fernandes.

Já a pavimentação da GO-110, de Iaciara ao povoado de Estiva, no município de São Domingos, está transformando a rotina de quem depende de vendas, como a comerciante Kaline Raquel Correia. “O asfalto trouxe mais movimento de caminhão, de carros e, o melhor, sem poeira, porque nós sofríamos muito com isso por aqui”, conta. São 57,5 quilômetros com novo asfalto, incluindo a construção da ponte sobre o Rio São Mateus. Na GO-453, entre Posse e Guarani de Goiás, a Goinfra também executa a pavimentação em 29 quilômetros, que estão com 50% de avanço físico. “O governador Ronaldo Caiado tem promovido uma mudança estrutural, planejada e necessária no Nordeste goiano, com obras que transformam a qualidade de vida da população e impulsionam o desenvolvimento regional, consolidando um novo ciclo de crescimento para uma região que hoje recebe atenção por parte do Governo de Goiás.”

Mais obras
Além das pavimentações, a Goinfra já executou melhorias funcionais em rodovias importantes para a integração regional. São intervenções que ampliam a vida útil do asfalto, reforçam a segurança viária e garantem trafegabilidade. Foram mais de 100 quilômetros atendidos nas GOs 114, 110, 112 e 446, em trechos que ligam Flores de Goiás, Iaciara, Simolândia.

Na região também foram construídas 23 pontes, como na GO-241, sobre o rio das Pedras, entre Nova Roma e o distrito de Aurominas; e na GO-114, sobre o córrego Forquilha, entre os povoados de Cormari e Amendoim, também em Nova Roma; na GO-236, sobre o Rio Santa Maria, entre Alvorada de Goiás e Flores; e na estrada municipal sobre o Rio Paranã, em São João d’ Aliança. Em Alto Paraíso de Goiás, o distrito de São Jorge recebeu 38 mil metros quadrados de calçamento em paver, reforçando o compromisso com a preservação do meio ambiente.

Infraestrutura municipal
A Goinfra atua no Nordeste goiano também com ações que beneficiam a infraestrutura municipal, impactando diretamente o dia a dia dos moradores. Com o programa Goiás em Movimento Municípios, já foram investidos mais de R$ 44,3 milhões na recuperação asfáltica de ruas e avenidas, incluindo sinalização. As obras chegaram a todos os 20 municípios da região.

Com o programa Patrulhas Mecanizadas, foram executadas melhorias nas estradas vicinais da zona rural, também atendendo a todos os municípios da região. Foram mais de 156 mil horas trabalhadas na manutenção de vias de terra, oferecendo melhores condições de tráfego para a população da zona rural e para usuários dessas estradas que fazem ligação entre municípios.

Fotos: Silvano Vital/ Goinfra

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Governo de Goiás

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