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Goiás passa a ter todos os 246 municípios ligados por pavimentação asfáltica

Conclusão da GO-154 encerra último trecho sem asfalto e consolida integração viária em todo território…

27/02/2026 09h29
Por: Redação Fonte: Governo de Goiás

PUBLI 3 (1)Conclusão da GO-154 encerra último trecho sem asfalto e consolida integração viária em todo território goiano

Goiás alcançou um marco histórico na infraestrutura rodoviária: todos os 246 municípios do Estado agora contam com ligação por pista asfaltada. A conclusão da pavimentação da GO-154, entre o distrito de Cruzeiro do Norte, em Bonópolis, e Novo Planalto, encerra o último trecho municipal que ainda não possuía acesso pavimentado, consolidando a integração completa da malha viária goiana.

Com aproximadamente 36 quilômetros de extensão, a obra recebeu investimento de R$ 84 milhões, por meio do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). O projeto inclui pavimentação asfáltica, sinalização, drenagem e a construção de duas pontes — sobre os rios Pintado (60 metros) e Lajeado (50 metros) — garantindo mais segurança, mobilidade e eficiência no transporte.

PUBLI 3 (3)

A nova ligação fortalece a conexão do Norte goiano com a BR-153, facilitando o escoamento da produção agropecuária do Vale do Araguaia e ampliando o acesso a mercados do Norte do país. A pavimentação também reduz custos logísticos e melhora o deslocamento de moradores, produtores e transportadores da região.

A conclusão do trecho atende a uma demanda histórica da população local e amplia a competitividade econômica de uma região que vem se consolidando como importante polo produtivo. Com acesso asfaltado, há melhoria na trafegabilidade de cargas, maior segurança viária e melhores condições para circulação durante todo o ano, inclusive no período chuvoso.

Outro investimento relevante para a região foi a reconstrução da GO-164, entre o entroncamento com a GO-244 e a divisa entre Goiás e Tocantins, em um trecho de 44 quilômetros. A obra recebeu R$ 63,8 milhões em investimentos, contemplando recuperação completa do pavimento e melhorias estruturais voltadas à segurança e durabilidade da via.

O segmento é um dos principais corredores logísticos do Norte goiano, integrando rotas de transporte regional e de escoamento da produção agropecuária. Com a reestruturação da rodovia, o trecho passa a oferecer melhores condições para o tráfego pesado e maior eficiência logística.

PUBLI 3 (2)

Com a conclusão das obras, Goiás consolida a integração total do território por rodovias asfaltadas, ampliando a conexão entre municípios, fortalecendo o desenvolvimento regional e garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população em todas as regiões do Estado.

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