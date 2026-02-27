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Geral Goiânia arborizada

Cidade brasileira conquista título de cidade mais arborizada do mundo e se destaca com mais de 1 milhão de árvores plantadas

Saiba qual é a cidade brasileira que conquistou o título de 'cidade mais arborizada do mundo' e virou exemplo do plantio de árvores globalmente.

27/02/2026 09h15
Por: Redação Fonte: selecoes.ig.com.br
A cidade em questão é a capital de Goiás, Goiânia, e foi oficialmente reconhecida pela Organização das Nações Unidas como a cidade mais arborizada do mundo dentro do programa Tree Cities of the World. 
A cidade em questão é a capital de Goiás, Goiânia, e foi oficialmente reconhecida pela Organização das Nações Unidas como a cidade mais arborizada do mundo dentro do programa Tree Cities of the World. 
Thyago Murad por Thyago Murad

Você acreditaria se nós te contássemos que uma cidade brasileira se destacou no ranking global de sustentabilidade urbana da ONU e foi considerada a ‘cidade mais arborizada do planeta’? Fique conosco para conhecer detalhes dessa história.

Cidade brasileira ganha título de ‘Cidade mais arborizada do planeta’
A cidade em questão é a capital de Goiás, Goiânia, e foi oficialmente reconhecida pela Organização das Nações Unidas como a cidade mais arborizada do mundo dentro do programa Tree Cities of the World. 

Atualmente a cidade abriga mais de 1 milhão de árvores espalhadas por 32 bosques e parques públicos. Nos últimos anos a prefeitura intensificou as ações de plantio e cuidado, incluindo a ampliação de viveiros municipais com dezenas de espécies adaptadas ao clima local e programas que permitem à população solicitar o plantio gratuito de árvores em frente às residências. 

Essa participação comunitária foi essencial para ampliar a cobertura verde e garantir que áreas arborizadas cubram diferentes regiões da capital. 

O local goza de políticas públicas que transformaram o plantio e conserva­ção de árvores em prioridades no município. Uma lei municipal estabelece que todas as residências devem ter ao menos uma árvore em seus espaços externos, incentivando o envolvimento direto dos moradores e fortalecendo o vínculo da população com o meio ambiente. 

Ao mesmo tempo programas como o Disque-Árvore facilitam o acesso às mudas e orientações técnicas para quem quer plantar e cuidar das árvores em seu bairro. 

A arborização proporciona impactos que vão além da paisagem
Uma cidade arborizada pode ajudar a reduzir as ilhas de calor nas áreas mais urbanizadas, melhorando a qualidade do ar e incentivando práticas ao ar livre entre os moradores. Além disso, com mais vegetação urbana, as cidades conseguem absorver parte do carbono emitido por veículos e indústrias, além de promover a biodiversidade ao atrair aves e pequenos animais que encontram abrigo nas copas. 

Essas ações colocam Goiânia como referência internacional em sustentabilidade, transformando o espaço urbano em um ambiente mais saudável e resiliente para as próximas gerações. 

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O autor

Thyago Murad Thyago Murad é jornalista, redator e podcaster, com atuação no site Seleções, onde desenvolve conteúdos voltados para saúde, beleza e bem-estar. Sua trajetória é marcada pela versatilidade editorial, explorando também temas relacionados a cultura, entretenimento e comportamento. Defensor da diversidade e da pluralidade, acredita que a informação de qualidade é um instrumento fundamental para transformar a sociedade.

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