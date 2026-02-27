Cidade brasileira conquista título de cidade mais arborizada do mundo e se destaca com mais de 1 milhão de árvores plantadas

Você acreditaria se nós te contássemos que uma cidade brasileira se destacou no ranking global de sustentabilidade urbana da ONU e foi considerada a ‘cidade mais arborizada do planeta’? Fique conosco para conhecer detalhes dessa história.
Cidade brasileira ganha título de ‘Cidade mais arborizada do planeta’
A cidade em questão é a capital de Goiás, Goiânia, e foi oficialmente reconhecida pela Organização das Nações Unidas como a cidade mais arborizada do mundo dentro do programa Tree Cities of the World.
Atualmente a cidade abriga mais de 1 milhão de árvores espalhadas por 32 bosques e parques públicos. Nos últimos anos a prefeitura intensificou as ações de plantio e cuidado, incluindo a ampliação de viveiros municipais com dezenas de espécies adaptadas ao clima local e programas que permitem à população solicitar o plantio gratuito de árvores em frente às residências.
Essa participação comunitária foi essencial para ampliar a cobertura verde e garantir que áreas arborizadas cubram diferentes regiões da capital.
O local goza de políticas públicas que transformaram o plantio e conservação de árvores em prioridades no município. Uma lei municipal estabelece que todas as residências devem ter ao menos uma árvore em seus espaços externos, incentivando o envolvimento direto dos moradores e fortalecendo o vínculo da população com o meio ambiente.
Ao mesmo tempo programas como o Disque-Árvore facilitam o acesso às mudas e orientações técnicas para quem quer plantar e cuidar das árvores em seu bairro.
A arborização proporciona impactos que vão além da paisagem
Uma cidade arborizada pode ajudar a reduzir as ilhas de calor nas áreas mais urbanizadas, melhorando a qualidade do ar e incentivando práticas ao ar livre entre os moradores. Além disso, com mais vegetação urbana, as cidades conseguem absorver parte do carbono emitido por veículos e indústrias, além de promover a biodiversidade ao atrair aves e pequenos animais que encontram abrigo nas copas.
Essas ações colocam Goiânia como referência internacional em sustentabilidade, transformando o espaço urbano em um ambiente mais saudável e resiliente para as próximas gerações.
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O autor
Thyago Murad é jornalista, redator e podcaster, com atuação no site Seleções, onde desenvolve conteúdos voltados para saúde, beleza e bem-estar. Sua trajetória é marcada pela versatilidade editorial, explorando também temas relacionados a cultura, entretenimento e comportamento. Defensor da diversidade e da pluralidade, acredita que a informação de qualidade é um instrumento fundamental para transformar a sociedade.
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