Prefeituras Goianas conhecem tecnologia inovadora no combate à dengue

Entre os convidados estão o Prefeito de Trindade, Marden Aguiar, o Prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo.

A tecnologia tem sido importante ferramenta no combate à dengue nas cidades, seja para o monitoramento quanto para o controle do mosquito Aedes aegypti. Na próxima semana, prefeitos, gestores, servidores e vereadores da região Metropolitana de Goiânia conhecem o programa Techdengue, uma das soluções que serão apresentadas durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes que acontece em Senador Canedo, no dia 05 de março, no Paço Municipal.

O Techdengue, presente em mais de 600 municípios, se destaca pelo uso de drones e dados no mapeamento e tratamento de áreas afetadas. “A ferramenta do Techdengue vem alinhando tecnologia e informação ao trabalho de campo para gerarmos maiores resultados, capacidade operacional das equipes, economia e respostas em melhoria a saúde da população”, destaca o Diretor de Operações, Renato Mafra.

O evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Senador Canedo, com apoio da Federação Goiana de Municípios (FGM), vai reunir prefeitos, gestores, servidores e empresas de tecnologia para tratar de tecnologia, inovação e eficiência no atendimento municipal.

Outras cidades goianas

Entre os convidados estão o Prefeito de Trindade, Marden Aguiar, o Prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo, o Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, a Gerente de Transformação Digital da Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, Maria Rita Motta, e a Superintendente de Inovação e Transformação Digital de Goiânia, Christianne Pimenta.

Além do Techdengue, outras tecnologias voltadas à transformação digital no setor público estarão em destaque no evento, entre elas soluções desenvolvidas pela Bio World, Binär Tech, Dataprom, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Kapsch, Topocart e Zyria. O Senador Plaza é o hotel oficial do encontro e está oferecendo tarifas especiais aos participantes.

Prefeitos Inovadores - A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2026 da região durante o evento. O reconhecimento valoriza iniciativas voltadas à digitalização de serviços públicos, modernização administrativa, uso estratégico de dados e adoção de práticas inovadoras capazes de tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. “O título de Prefeito Inovador valoriza os gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica para transformar a administração pública e melhorar a vida das pessoas”, destaca diretor da RCD, José Marinho.

As inscrições são gratuitas e destinadas a servidores públicos, gestores municipais, representantes de universidades e entidades interessadas no desenvolvimento de cidades digitais e inteligentes. O cadastro deve ser feito pelo https://sympla.com.br/rcd.