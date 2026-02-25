“Filhote da Ditadura”: Malafaia surta e vai pra cima de Paulo Figueiredo, escudeiro de Eduardo Bolsonaro

História de Plinio Teodoro/Revista Forum/MSN

Guru de Jair Bolsonaro, Silas Malafaia perdeu a paciência mais uma vez com a trupe do filho “01” do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que tem comandado ataques, usando seu fiel escudeiro Paulo Figueiredo, após o pastor midiático se alinhar a Michelle Bolsonaro e Nikolas Ferreira (PL-MG), se recusando a apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto.

Malafaia foi provocado por Figueiredo depois de afirmar, nesta terça-feira (24), que Eduardo “calado, vai ajudar muito mais o irmão [Flávio] do que abrindo a boca para falar asneira. Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão”.

Paulo Figueiredo destilou ironias ao sair na defesa de Eduardo. “Há alguns dias não queria Flávio como candidato de jeito nenhum e dizia que não tinha chances. Agora, já está querendo dar pitacos sobre como o Flávio deve ser apoiado. Não deixa de ser um avanço, não é? Vou deixar o pastor amadurecer um pouco as ideias”.

No final da noite, Malafaia foi às redes e editou um vídeo para atacar Figueiredo, neto de João Baptista Figueiredo, que foi classificado pelo guru de Bolsonaro como “filhote da ditadura”.

“A direita precisa saber quem é Paulo Figueiredo, o filhote da ditadura”, escreveu Malafaia.

O vídeo, editado pelo pastor, dá a entender que Figueiredo seria uma espécie de agente duplo, infiltrado no bolsonarismo, mas que defende Lula.

“Eu fui um grande defensor do Lula Livre, um grande defensor do Lula Livre, um grande defensor do Lula Livre”, repete o vídeo, destacando ainda outra fala em que Figueiredo, de forma irônica, diz que é “o cara do Lula Livre na direita”.