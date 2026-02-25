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Água com gás todos os dias, de acordo com nutricionistas

Os principais pontos de atenção envolvem sensibilidade digestiva individual e cuidados com o esmalte dentário

25/02/2026 10h40 Atualizada há 3 semanas
Por: Redação Fonte: Tudo Gostoso/MSN
Outra preocupação comum envolve o esmalte dos dentes. A água com gás é levemente mais ácida do que a água comum por causa do ácido carbônico formado na carbonatação.
Outra preocupação comum envolve o esmalte dos dentes. A água com gás é levemente mais ácida do que a água comum por causa do ácido carbônico formado na carbonatação.

A água com gás deixou de ser apenas um acompanhamento de restaurante e ganhou espaço definitivo nas geladeiras de muita gente.

História de Fausto Fagioli Fonseca/Tudo Gostoso/MSN

Seja como alternativa ao refrigerante, substituta do álcool em encontros sociais ou simplesmente para variar o sabor da água tradicional, a bebida borbulhante virou hábito diário para milhares de brasileiros.

Mas o que realmente acontece no corpo quando você bebe água com gás todos os dias? Nutricionistas explicam que, para a maioria das pessoas, o consumo é seguro e pode até trazer vantagens interessantes...

Água com gás hidrata como a água comum?
A primeira dúvida costuma ser direta: água com gás hidrata da mesma forma que água natural? A resposta é sim. Tanto a água com gás simples quanto a mineral contribuem para a hidratação diária de maneira equivalente à água sem gás.

A diferença está na composição.

A água com gás é basicamente água que recebeu dióxido de carbono sob pressão. Algumas versões, especialmente as minerais, podem conter pequenas quantidades de cálcio, magnésio, bicarbonato e sódio, dependendo da fonte. Esses minerais participam de funções importantes do organismo, como contração muscular e equilíbrio de fluidos.

No entanto, os especialistas alertam que a quantidade desses nutrientes é pequena. Ou seja, não dá para contar com a água com gás como principal fonte de minerais. Ela ajuda na hidratação, mas não substitui uma alimentação equilibrada.

Pode ajudar a reduzir refrigerantes e álcool
Um dos efeitos mais positivos de beber água com gás diariamente é a substituição de bebidas menos saudáveis. O gás oferece uma sensação parecida com a do refrigerante, mas sem açúcar, sem calorias e sem aditivos artificiais, quando se trata das versões naturais.

Para quem tem o hábito de consumir refrigerantes regularmente, trocar por água com gás pode reduzir de forma significativa a ingestão de açúcar. Isso impacta diretamente no controle de peso, na saúde metabólica e no risco de doenças crônicas.

Outro ponto interessante é que muitas pessoas uSam a bebida como alternativa ao álcool em encontros sociais. Ao substituir bebidas alcoólicas por água com gás aromatizada com limão, ervas ou frutas, é possível reduzir calorias, melhorar o sono e manter maior estabilidade no apetite ao longo do dia.

Sensação de saciedade e impacto no apetite
A presença de gás provoca uma leve distensão no estômago. Em algumas pessoas, isso gera sensação de saciedade temporária, o que pode ajudar no controle do apetite.

Alguns estudos sugerem que a carbonatação pode influenciar discretamente a forma como o corpo utiliza a glicose, mas os efeitos são considerados pequenos. Nutricionistas reforçam que a perda de peso não acontece por causa da água com gás em si, e sim pelo contexto alimentar como um todo.

O que pode acontecer, na prática, é que a bebida ajude a evitar o consumo de opções mais calóricas. Nesse cenário, ela funciona como ferramenta auxiliar dentro de uma rotina alimentar equilibrada.

Pode causar estufamento ou desconforto?
Apesar dos benefícios, nem todo mundo reage da mesma forma à carbonatação. Pessoas com intestino sensível, tendência a refluxo ou síndrome do intestino irritável podem perceber aumento de gases, estufamento abdominal ou desconforto.

Isso acontece porque o dióxido de carbono pode gerar acúmulo de ar no trato digestivo. Para alguns, o efeito é leve e passageiro. Para outros, pode ser incômodo o suficiente para justificar a redução do consumo.

E os dentes, sofrem algum impacto?
Outra preocupação comum envolve o esmalte dos dentes. A água com gás é levemente mais ácida do que a água comum por causa do ácido carbônico formado na carbonatação.

Segundo nutricionistas, o risco de desgaste é pequeno quando o consumo é moderado e não envolve versões com açúcar ou suco concentrado.

Ou seja, comparada a refrigerantes e bebidas adoçadas, a água com gás causa impacto muito menor na saúde bucal.


Afinal, beber água com gás todos os dias faz bem?
Para a maior parte das pessoas, beber água com gás diariamente é um hábito seguro e pode ser até vantajoso. Ela hidrata, ajuda a reduzir o consumo de bebidas açucaradas e pode tornar o hábito de beber água mais prazeroso.

Se a escolha for por versões naturais, sem açúcar e sem aditivos, a água com gás pode fazer parte tranquilamente de uma rotina alimentar equilibrada!

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