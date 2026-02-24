5 formas criativas de reaproveitar a caixa de leite UHT

“A reciclagem é um ato de responsabilidade e consciência com o meio ambiente e a sociedade, ainda mais considerando produção em larga escala.“

O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2025 revelou que, em 2024, o País produziu 81,6 milhões de toneladas de lixo, e apenas 8% desse montante deve ter como destino a reciclagem. Apesar do total parecer avassalador perante os pequenos esforços diários, cada grama reciclada faz diferença no meio ambiente, pois elementos como papéis e alumínios podem levar entre meses e dezenas de anos para se decompor.

“A reciclagem é um ato de responsabilidade e consciência com o meio ambiente e a sociedade, ainda mais considerando produção em larga escala. Por isso, é importante não apenas investir na destinação correta dos resíduos, mas também incentivar a população a fazer parte disso”, diz Vinícius Junqueira, diretor da Marajoara Laticínios.

A Marajoara, uma indústria leiteira com quase 35 anos de história, somente em 2025, reciclou cerca 64,6 toneladas de lixo reciclável com infraestrutura própria. “Realizamos essa gestão com os resíduos da indústria, mas o nosso papel social com a reciclagem se estende com a conscientização de quem vai receber o produto final”, explica Vinícius. Pensando nisso, a Marajoara preparou uma lista de formas de reutilizar a caixa de leite de formas simples e sustentáveis em casa. Confira!

Porta objetos

Ao recortar a caixa de leite na horizontal, vertical e até diagonal, é possível conseguir vários tamanhos e formatos para um porta objetos. Escolha o molde de sua preferência e encape usando papel de presente (fixar com cola branca) ou tecido (fixar com cola quente). Você pode combinar várias caixas de leite para um porta objetos com mais opções de armazenamento.

Peso de porta

Fazendo um pequeno corte reto no topo da embalagem, você consegue preencher o interior com pedras pequenas ou areia. Após passar uma camada reforçada de fita na parte recortada, seu peso de porta estará pronto! Assim como na dica anterior, você ainda pode encapar do jeito que preferir.

Descarte de óleo usado

Uma caixinha, duas atitudes sustentáveis: despeje o óleo usado em sua cozinha no interior de uma caixa de leite e vede bem antes de descartar em pontos de coleta. Jogar o óleo de cozinha usado no ralo ou na terra é prejudicial para o meio ambiente, pois o resíduo não se mistura com a água, causando entupimentos na rede de esgoto, contaminação do solo e dos recursos hídricos.

Organizador de gaveta

Com o mesmo passo a passo do porta objetos, você também consegue fazer organizadores para suas gavetas, seja de cozinha, escritório, banheiro ou guarda-roupas. Atente-se à altura da gaveta escolhida para recortar a embalagem UHT de um tamanho adequado, que não prejudique o abrir e fechar.

Adesivos para unhas

O interior da embalagem UHT pode ser utilizado como base para fazer adesivos de unhas, então, abuse da sua criatividade! Recorte a embalagem até que você tenha um retângulo. Na parte interior, feita com uma fina camada de alumínio, pinte um retângulo com esmalte incolor, de um tamanho aproximado ao do adesivo que você deseja, e espere secar. Após a base transparente secar, escolha os esmaltes de sua preferência e desenhe o que quiser, de flores à formas abstratas.

Assim que secar, com cuidado, use uma pinça para descolar o adesivo da caixa de leite, e aplique sobre suas unhas que devem estar com uma camada de esmalte fresco para dar aderência. Depois de colar, passe uma camada de esmalte transparente sobre suas unhas e aproveite seu novo visual.