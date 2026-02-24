Sexta, 20 de Março de 2026 02:39
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 0,

Euro

R$ 0,

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025GeralAconteceu na Câmara Municipal de JataíGeralAlta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveisGeralFilhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governoGeralChefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário
Não jogue lixo na rua
Anuncie conosco
MT Informática e papelaria
Vigore Fit
Natura - Compre Online e receba em casa
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
JTI-Mineiros-RV
Geral Artesanato

5 formas criativas de reaproveitar a caixa de leite UHT

Marajoara Laticínios mostra opções que, além de reciclagem, são modos de economizar com itens para casa

24/02/2026 10h22
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteiras
“A reciclagem é um ato de responsabilidade e consciência com o meio ambiente e a sociedade, ainda mais considerando produção em larga escala.“
“A reciclagem é um ato de responsabilidade e consciência com o meio ambiente e a sociedade, ainda mais considerando produção em larga escala.“

O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2025 revelou que, em 2024, o País produziu 81,6 milhões de toneladas de lixo, e apenas 8% desse montante deve ter como destino a reciclagem. Apesar do total parecer avassalador perante os pequenos esforços diários, cada grama reciclada faz diferença no meio ambiente, pois elementos como papéis e alumínios podem levar entre meses e dezenas de anos para se decompor.

“A reciclagem é um ato de responsabilidade e consciência com o meio ambiente e a sociedade, ainda mais considerando produção em larga escala. Por isso, é importante não apenas investir na destinação correta dos resíduos, mas também incentivar a população a fazer parte disso”, diz Vinícius Junqueira, diretor da Marajoara Laticínios.

A Marajoara, uma indústria leiteira com quase 35 anos de história, somente em 2025, reciclou cerca 64,6 toneladas de lixo reciclável com infraestrutura própria. “Realizamos essa gestão com os resíduos da indústria, mas o nosso papel social com a reciclagem se estende com a conscientização de quem vai receber o produto final”, explica Vinícius. Pensando nisso, a Marajoara preparou uma lista de formas de reutilizar a caixa de leite de formas simples e sustentáveis em casa. Confira! 

Porta objetos
Ao recortar a caixa de leite na horizontal, vertical e até diagonal, é possível conseguir vários tamanhos e formatos para um porta objetos. Escolha o molde de sua preferência e encape usando papel de presente (fixar com cola branca) ou tecido (fixar com cola quente). Você pode combinar várias caixas de leite para um porta objetos com mais opções de armazenamento.

Peso de porta
Fazendo um pequeno corte reto no topo da embalagem, você consegue preencher o interior com pedras pequenas ou areia. Após passar uma camada reforçada de fita na parte recortada, seu peso de porta estará pronto! Assim como na dica anterior, você ainda pode encapar do jeito que preferir.

Descarte de óleo usado
Uma caixinha, duas atitudes sustentáveis: despeje o óleo usado em sua cozinha no interior de uma caixa de leite e vede bem antes de descartar em pontos de coleta. Jogar o óleo de cozinha usado no ralo ou na terra é prejudicial para o meio ambiente, pois o resíduo não se mistura com a água, causando entupimentos na rede de esgoto, contaminação do solo e dos recursos hídricos.

Organizador de gaveta
Com o mesmo passo a passo do porta objetos, você também consegue fazer organizadores para suas gavetas, seja de cozinha, escritório, banheiro ou guarda-roupas. Atente-se à altura da gaveta escolhida para recortar a embalagem UHT de um tamanho adequado, que não prejudique o abrir e fechar.

Adesivos para unhas
O interior da embalagem UHT pode ser utilizado como base para fazer adesivos de unhas, então, abuse da sua criatividade! Recorte a embalagem até que você tenha um retângulo. Na parte interior, feita com uma fina camada de alumínio, pinte um retângulo com esmalte incolor, de um tamanho aproximado ao do adesivo que você deseja, e espere secar. Após a base transparente secar, escolha os esmaltes de sua preferência e desenhe o que quiser, de flores à formas abstratas. 

Assim que secar, com cuidado, use uma pinça para descolar o adesivo da caixa de leite, e aplique sobre suas unhas que devem estar com uma camada de esmalte fresco para dar aderência. Depois de colar, passe uma camada de esmalte transparente sobre suas unhas e aproveite seu novo visual. 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Alta no diesel Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Desenvolvimento Um Município, uma potência agrícola
Oportunidade Bradesco abre inscrições para o Programa de Estágio 2026 O foco da iniciativa está no desenvolvimento e protagonismo dos estudantes em diferentes áreas do negócio
Mais de 10 bilhões BNDES aprovou R$ 10,3 bilhões para indústria de Goiás
Minerais raros Goiás consolida parceria com Japão para exploração de minerais críticos
Ameaças Refinarias privadas ameaçam suspender importações para forçar alta nos preços dos combustíveis
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 02h08
20°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 27°

21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade do ar
100% (6.93mm) Chance de chuva
Amanhã (21/03)

Mín. 19° Máx. 27°

Chuva
Domingo (22/03)

Mín. 19° Máx. 28°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Nova tecnologia indiana cria tijolos com areia de fundição jogada no lixo A produção é de 5.000 unidades por dia e promete revolucionar obras, cortar aterros e poupar recursos naturais na construção civil
2
Geral - Há 3 dias Senta que lá vem mais história
3
Internacional - Há 7 dias Países começam a exigir produtos mais duráveis
4
Geral - Há 7 dias Tanque de diesel usado para abastecer gerador de emergência em shopping não dá direito a adicional de periculosidade
5
Geral - Há 3 dias FUP: medida do governo ajuda a conter inflação dos combustíveis, mas exige fiscalização contra abusos na revenda
Blogs e colunas
Economia Economia Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Juris Juris Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
AgroNegócio AgroNegócio Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono
Saúde Saúde Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025
Goiânia - GO Goiás consolida parceria com Japão para exploração de minerais críticos
Rio Verde - GO Rota Verde Goiás alerta para golpe com falsas cobranças de pedágio nas BR-060 e BR-452
Mineiros - GO Edital da Semma - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros GO
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2026 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias