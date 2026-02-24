Ser desejada eleva a autoestima, mas exige cuidado com a saúde mental

Transformar a sensualidade em profissão envolve muito mais do que produção de conteúdo. Para criadoras de conteúdo adulto, o cuidado com o corpo e a saúde emocional se torna parte essencial da rotina, não apenas por estética, mas como estratégia de bem-estar e continuidade na carreira.

A criadora conhecida como DraSafada, que atua há quatro anos produzindo fotos e vídeos eróticos e presente na plataforma Hotvips, descreve essa relação com naturalidade. “Meu corpo é minha vitrine, então preciso estar bem com ele para entregar um bom trabalho”, afirma.

Para ela, a profissionalização trouxe também uma percepção mais consciente dos próprios limites e da importância das pausas. “Já precisei interromper gravações por cansaço e entendi que respeitar o tempo do corpo faz parte do processo.”

A criadora destaca ainda que seu conteúdo sempre foi baseado em experiências reais, o que contribui para uma relação mais leve com a produção e com a própria sexualidade.

Autoestima e consciência caminham juntas

A validação do público aparece como um fator positivo na construção da autoestima, mas acompanhada de responsabilidade e autoconhecimento. “Ser desejada eleva a autoestima. Ao mesmo tempo, existe um cuidado para manter a confiança e a autenticidade no conteúdo”, explica.

Com o tempo, DraSafada desenvolveu estratégias para preservar o equilíbrio entre vida pessoal e persona online. “Desde o início busquei separar as duas coisas. A DraSafada é uma personagem que uso na venda de conteúdo, minha vida pessoal é outra. Uma das minhas estratégias é separar as redes sociais, cada uma com seu objetivo. Isso ajuda a manter a saúde emocional e evita conflitos internos.”

Essa maturidade também se reflete na rotina de saúde. A criadora relata acompanhamento ginecológico frequente e mudanças no estilo de vida. “Passei a cuidar mais da alimentação, da academia e da saúde mental. Corpo e mente precisam caminhar juntos.”

A sexualidade como rotina exige atenção ao corpo

De acordo com a médica e sexóloga Andreza Acioli, quando o corpo passa a ser ferramenta de trabalho, a relação com o autocuidado tende a se intensificar. “A repetição de estímulos físicos, associada à rotina de gravações, exige períodos adequados de recuperação e atenção aos sinais do corpo, assim como ocorre em outras atividades que demandam performance corporal”, diz.

Ela ressalta que relações frequentes não representam um problema quando há descanso, lubrificação adequada e higiene correta, mas a ausência desses cuidados pode favorecer irritações e desconfortos.

Além disso, o bem-estar emocional exerce influência direta na saúde sexual. O estresse e a ansiedade podem interferir na lubrificação, no relaxamento muscular e até no ciclo menstrual, reforçando a importância do cuidado integral.

Cuidar do corpo é investir na própria trajetória

Entre as recomendações estão acompanhamento médico regular, atenção aos sinais do organismo, pausas de recuperação e manejo do estresse.

Para DraSafada, a principal transformação foi justamente a forma de olhar para o próprio corpo. “Hoje entendo que cuidar da mente é o que sustenta tudo. Quando a gente está bem emocionalmente, o resto acompanha.”

Um suporte próximo que fortalece a confiança das criadoras

Para Maíra Fischer, community manager do Hotvips, a saúde emocional das criadoras é prioridade. Por isso, ela mantém contato próximo e individual, muitas vezes direto pelo WhatsApp, oferecendo escuta, orientação e apoio nos momentos de insegurança ou adaptação.

“Esse acompanhamento faz com que as criadoras se sintam mais seguras e confiantes. Quando há acolhimento, o trabalho flui melhor e isso se reflete também no crescimento e nos resultados dentro da plataforma”.

Sobre o Hotvips

O Hotvips é uma plataforma brasileira de venda de conteúdo adulto voltada para criadores que desejam transformar prazer em renda, com segurança, liberdade e suporte personalizado. A plataforma reúne casais amadores, exibicionistas e pessoas comuns que encontraram na produção de conteúdo uma forma de viver suas fantasias e complementar a renda com autonomia. Com parceria estratégica com o Sexlog, maior rede de sexo e swing da América Latina, o Hotvips aposta em inovação, transparência e no combate ao preconceito com fetiches e sexualidades diversas.