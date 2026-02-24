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BR-060 será interditada nesta terça-feira em Jandaia nos dois sentidos para instalação do pedágio eletrônico

O tráfego será interrompido por até três horas em cada sentido; a pista Rio Verde/Goiânia será bloqueada às 10h e a sentido Goiânia/Rio Verde, às 15h

24/02/2026 10h04 Atualizada há 3 semanas
Por: Redação Fonte: Lettera
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Prosseguindo com as obras de instalação das estruturas necessárias para o funcionamento do pedágio eletrônico, a Rota Verde Goiás informa que a BR-060 terá interdições no km 282, nos dois sentidos, nesta terça-feira (24/02). Às 10h será interrompido o tráfego na pista sentido Rio Verde/Goiânia e às 15h, no sentido contrário, ou seja, Goiânia/Rio Verde, para içamento do pórtico de pedágio.

Durante o período de interdição, o tráfego ficará totalmente interrompido para a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas no trabalho. A duração prevista da interdição em cada sentido é de até três horas. À medida que os serviços forem finalizados, o tráfego será liberado. A Rota Verde Goiás orienta os motoristas que trafegam entre Goiânia e Rio Verde a programarem seus deslocamentos e, se possível, evitarem os horários previstos para as interdições.

Equipes da Rota Verde Goiás estarão no local para sinalização e orientação do tráfego. O içamento do pórtico do pedágio é uma operação que exige o uso de guindastes e o bloqueio completo da pista por questões de segurança operacional.

                  A Rota Verde Goiás começou a instalar os pórticos para pedágio eletrônico nas rodovias sob sua gestão no início do mês. Serão oito pontos de pedágio na BR-060 e BR-452, entre Goiânia e Itumbiara, todas com cobrança eletrônica. Os pórticos são grandes estruturas metálicas sobre a rodovia e funcionam como postos inteligentes. Eles recebem câmeras, sensores, antenas, iluminação e todo o cabeamento necessário para identificar os veículos e realizar a cobrança automática. A previsão é iniciar a cobrança do pedágio em abril, mas ainda não há data definida, nem os valores da tarifa de cada praça.

Como vai funcionar o pedágio

Ao passar sob o pórtico, as câmeras, sensores e antenas leem a placa do veículo (ou o TAG de cobrança) e a tarifa é calculada automaticamente, vale lembrar que quem possuir a TAG e trafegar com frequência terá descontos progressivos. Para veículos pesados como os caminhões, sensores também contam os eixos para definir o valor.

Tudo é processado com tecnologia e inteligência artificial, com validações manuais quando necessário. A cobrança é feita em nome do proprietário do veículo e pode ser quitado diretamente nos totens de autoatendimento presentes nos Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), no site da concessionária e aplicativo da Rota Verde

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