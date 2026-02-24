Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de fevereiro

Por Francisco Cabral

Terá início nesta terça-feira, dia 24, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em fevereiro. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 25 e 26, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Kátia propõe reflorestamento e proteção de nascentes

A vereadora Kátia Carvalho propôs à administração municipal que seja elaborado e executado um projeto intersetorial de reflorestamento e proteção das nascentes dos principais afluentes da região. Ela sugere parceria técnica entre a Universidade Federal de Jataí (UFJ) e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a fim de desenvolver um estudo detalhado que identifique as nascentes prioritárias para manejo e reflorestamento. O trabalho concentraria atenção especial na região da Escola Municipal Professor Chiquinho e nas nascentes do córrego Sobrado, próximas à Escola Municipal Boa Vista. O plano também sugere a criação de mecanismos de incentivo para que produtores rurais realizem o cercamento de áreas de preservação e o plantio de mudas nativas. Além disso, propõe o engajamento de alunos das escolas municipais Professor Chiquinho, Boa Vista e outras da zona rural em atividades práticas de plantio e monitoramento, transformando as áreas de recuperação em espaços educativos voltados à conscientização ambiental. “A preservação das águas é essencial para a sobrevivência e responsabilidade com as futuras gerações”, disse ela. “A riqueza hídrica de Jataí vem sendo afetada pelo assoreamento e pela degradação ambiental, e o poder público deve agir de forma estratégica. Ressalte-se o papel dos produtores rurais como guardiões da terra e a importância de incentivos, fiscais ou técnicos, para o cercamento e a recuperação das áreas de preservação. O envolvimento das escolas rurais permitirá a formação de uma nova consciência ambiental, assegurando o cuidado com o rio Claro, o ribeirão Jataí e seus afluentes”.

Outras notícias do Legislativo Municipal de Jataí

Luciano solicita adequações nas faixas de pedestres da Alameda Santos Dumont

O vereador Luciano Lima solicitou à SMT a realização de estudo técnico e a posterior adoção de medidas para adequar as faixas de pedestres existentes ao longo da Alameda Santos Dumont aos critérios de acessibilidade e mobilidade urbana. A proposta considera a existência de um canteiro central sem as adaptações necessárias, como o rebaixamento de meio-fio, rampas de acesso e sinalização compatível. O parlamentar destaca que essas adequações são fundamentais para garantir a travessia segura e acessível dos pedestres. O requerimento cita como fundamentação a Lei Federal nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), a Lei Federal nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), as diretrizes do Plano Nacional de Acessibilidade e Mobilidade Urbana e o Plano Plurianual do Município de Jataí, instituído pela Lei Ordinária nº 4.350/2021, que prevê ações voltadas à promoção da acessibilidade e mobilidade urbana. “A via é de grande circulação e utilizada por diversos públicos, como moradores, trabalhadores, idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida”, ponderou. “A ausência de acessos adequados no canteiro central dificulta a travessia em etapas, aumenta o risco de acidentes e compromete o direito de ir e vir, reforçando a necessidade de intervenções que promovam segurança, inclusão e qualidade no espaço urbano”.

Lazinho pede recapeamento da Avenida Pedro Bento

O vereador Lazinho do Asfalto requereu ao executivo o recapeamento da Avenida Pedro Bento, localizada no bairro José Bento. “Trata-se de uma demanda de moradores que pedem atenção especial à via, uma importante rota de circulação local, pois é utilizada diariamente por moradores, comerciantes, prestadores de serviços e motoristas que trafegam pela região”, relatou. “O pavimento da avenida apresenta inúmeros buracos, desníveis, trincas e desgaste acentuado, o que tem causado transtornos à população. As más condições da via dificultam o tráfego de veículos, comprometem a fluidez do trânsito e geram prejuízos materiais, além de representarem risco à segurança de pedestres, ciclistas e condutores, principalmente em períodos de chuva e à noite. A situação impacta negativamente o comércio e a mobilidade urbana da região. A execução do recapeamento trará benefícios diretos à população, com melhoria da segurança viária, maior conforto aos usuários e valorização do espaço urbano, refletindo positivamente na qualidade de vida dos moradores do José Bento”.