Grupo Piracanjuba abre inscrições para programa de estágio 

Candidaturas serão aceitas até dia 25 de março.

Goiânia, 24 de fevereiro de 2026 – O Grupo Piracanjuba, uma das maiores indústrias de lácteos e alimentos do país, está com inscrições abertas para o Programa Estágio que InsPIRA 2026. Estudantes matriculados em qualquer curso superior, com previsão de formatura a partir de julho de 2027, podem se candidatar até 25 de março por meio da página da companhia na plataforma Gupy.

A iniciativa contempla oportunidades em 15 áreas, entre elas Indústria, Engenharia, Gente e Gestão, Supply Chain, Compra de Leite, Tecnologia da Informação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Qualidade, Marketing, Comercial e Trade, Financeiro, Jurídico, Nutrição e Pesquisa e Desenvolvimento.

As vagas estão distribuídas entre a Sede Administrativa, em Goiânia (GO), e unidades industriais localizadas em Bela Vista de Goiás (GO), Maravilha (SC), Araraquara (SP), Nossa Senhora da Glória (SE), Carazinho (RS), Governador Valadares (MG), Três Rios (RJ), São Jorge d’Oeste (PR) e Sulina (PR).

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.600,00, além de benefícios como vale-refeição (na sede) ou refeição no local (nas fábricas), auxílio-transporte, acesso às plataformas Wellhub (antigo Gympass) e Wellz para cuidados com a saúde física e mental, auxílio-moradia para quem precisar mudar de cidade ou estado e possibilidade de efetivação ao término do contrato, que pode durar até 24 meses. O início está previsto para o segundo semestre de 2026.

O programa foi estruturado para acelerar o desenvolvimento de talentos e fortalecer a formação prática dentro do ambiente corporativo.

“Queremos formar profissionais capazes de assumir desafios estratégicos na companhia. Durante todo o percurso, acompanhamos de perto o desempenho, os interesses e as competências de cada participante, conectando essas potencialidades às oportunidades internas. Essa visão aumenta o engajamento e contribui para uma trajetória mais consistente dentro da organização”, afirma Edilson Vieira dos Anjos, diretor de Gente e Gestão do Grupo Piracanjuba.

Entre 2024 e 2025, a companhia ofertou mais de 60 vagas de estágio, com índice de efetivação superior a 50%. Um dos exemplos é Gabriel Amorim, de 26 anos, que ingressou no programa em 2024, permaneceu por um ano e meio como estagiário e hoje integra o quadro efetivo da companhia. “O estágio foi determinante para minha trajetória. Tive a oportunidade de passar por áreas diferentes e contar com um acompanhamento próximo da equipe, que conseguiu identificar meu potencial e me direcionar para atividades alinhadas às minhas habilidades. Esse espaço para desenvolver o que faço melhor foi essencial para que eu encontrasse um caminho profissional com o qual realmente me identifico”, relata.

Diferenciais

O Estágio que InsPIRA inclui trilhas de desenvolvimento voltadas ao aprimoramento de competências técnicas e comportamentais, mentoria de carreira, feedbacks estruturados e capacitação em metodologias de projetos.

“Mais do que oferecer prática, buscamos proporcionar uma experiência de aprendizado, com escuta ativa e proximidade. Entendemos as expectativas de cada participante e alinhamos essa construção às estratégias do negócio”, complementa Edilson.

Criado em 2024, o programa foi ampliado para atender todas as diretorias da companhia e conquistou, por dois anos consecutivos, o primeiro lugar no Prêmio IEL de Estágio – categoria Estágio Inovador do IEL Goiás, entre as grandes empresas. Em 2025, também alcançou o quarto lugar no IEL Nacional.

Gabriela Aiko Iamamoto Sato, de 22 anos, ingressou enquanto cursava Publicidade e Propaganda e, ao longo de um ano e oito meses, atuou em projetos ligados à comunicação e ao desenvolvimento de embalagens, ampliando sua vivência em processos criativos e na interface com áreas técnicas. Após concluir a graduação, foi contratada para integrar a área de Embalagens. “O estágio foi decisivo para minha formação. Tive espaço para assumir responsabilidades reais, participar de projetos estratégicos e amadurecer profissionalmente. A efetivação foi resultado de um processo contínuo de aprendizado e troca com a equipe”, afirma.

Saiba mais

Programa Estágio que InsPIRA 2026 – Grupo Piracanjuba

Inscrições: acesse aqui

Prazo para candidatura: até 25/3/2026

Requisitos e qualificações

Cursando ensino superior em qualquer curso;

Previsão de formação a partir de julho de 2027.

Informações adicionais

Bolsa auxílio: R$ 1.600,00

Auxílio-transporte: R$ 200,00

Vale-refeição ou refeição na fábrica

Vale-alimentação

Cartão de Natal

Wellhub (antigo Gympass)

Wellz (cuide de sua saúde com a gente)

Programas de desenvolvimento

Possibilidade de efetivação

Sobre o Grupo Piracanjuba

Com raízes no interior de Goiás, o Grupo Piracanjuba faz parte do dia a dia das famílias brasileiras e é reconhecido como um excelente lugar para trabalhar, conforme certificação GPTW 2025, que também conferiu à companhia o selo de Saúde Mental (Great People Mental Health) com duas estrelas, pelo índice de bem-estar emocional acima da média. Reunimos marcas que levam qualidade e inovação à mesa: Piracanjuba, Emana, LeitBom e as licenciadas Almond Breeze (bebidas à base de amêndoas), Ninho e Molico (leite longa vida). Nosso time conta com mais de 4,8 mil colaboradores, que atuam em dez unidades fabris e 16 postos de resfriamento de leite, garantindo uma capacidade de processamento de mais de 7 milhões de litros de leite por dia. Além disso, investimos em sustentabilidade, com fazendas de eucalipto, e incentivamos o desenvolvimento contínuo por meio de programas de educação.