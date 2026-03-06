10ª DATAGRO Abertura Safra Cana, Açúcar e Etanol reúne lideranças do setor em Ribeirão Preto nos dias 11 e 12 de março

São Paulo, março de 2026 – Ribeirão Preto (SP) sediará, nos dias 11 e 12 de março, a 10ª edição da DATAGRO Abertura Safra Cana, Açúcar e Etanol, encontro que inaugura a agenda estratégica do setor sucroenergético no país e marca o início do planejamento da safra 2026/27. Executivos de usinas, tradings, produtores, representantes do setor automotivo, especialistas em energia, autoridades e investidores participam dos debates.

A programação contempla dois dias de painéis e workshops dedicados aos principais vetores que devem orientar o desempenho da indústria no Brasil e no mercado internacional.

No primeiro dia, os debates começam com a avaliação do potencial de produção e da definição do mix no país, considerando impactos climáticos, econômicos e regulatórios sobre a alocação entre açúcar e etanol. Em seguida, traders discutem a expansão na Índia, a redução do preço da cana na Tailândia e os efeitos de medidas tarifárias no comércio da América do Norte.

“Entramos em um novo momento para o setor sucroenergético, em que as decisões deixam de ser apenas operacionais e passam a ter impacto direto na inserção do Brasil no mercado global de energia. A leitura integrada de produção, política comercial, transição energética e competitividade internacional é fundamental para reduzir riscos e ampliar previsibilidade”, afirma Plinio Nastari, presidente da DATAGRO.

A competitividade do etanol de milho também será abordada, em painel dedicado à dinâmica de custos, oferta e integração entre as rotas produtivas. O mercado do petróleo e os avanços na implantação da mistura de 35% de etanol anidro na gasolina, o chamado E35, além da evolução tecnológica da indústria automotiva com uso de biocombustíveis, compõem outro eixo central das discussões.

A agenda inclui ainda temas como integração e diversificação na América Latina, implementação de biocombustíveis no transporte marítimo e perspectivas para o plantio de beterraba na Europa, além de atualizações sobre o acordo Mercosul e União Europeia.

No segundo dia, o foco se amplia para aspectos operacionais e tecnológicos. Entre os destaques estão o uso do etanol em equipamentos agrícolas, os avanços da transformação digital na indústria sucroenergética, estratégias de controle de pragas como instrumento de ganho de produtividade e a apresentação de indicadores da área agrícola para o próximo período produtivo.

O encontro também reserva espaço para a análise dos custos agroindustriais, com avaliação de cenário, gargalos e oportunidades, além de workshops voltados à gestão de matéria-prima, manutenção industrial, incorporação de carbono no solo com aplicação de subprodutos da indústria e controle de perdas com foco em eficiência.

“Além das variáveis tradicionais de oferta e demanda, o setor passa a conviver com fatores estruturais, como mudanças regulatórias, novas metas de descarbonização e maior pressão por eficiência industrial e agrícola. O evento DATAGRO Abertura de Safra Cana cumpre o papel de organizar esse conjunto de informações e transformar dados em direcionamento estratégico para as empresas”, diz Nastari.

Ao longo de sua trajetória, o evento se consolidou como espaço de referência para análise de cenário e antecipação de tendências, reunindo agentes públicos e privados em momentos estratégicos para o planejamento do setor. Na edição de 2025, mais de 1.500 participantes estiveram presentes presencialmente.