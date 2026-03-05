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Vereador quer que seja instalado programa de segurança na zona rural

O projeto é levar videomonitoramento para áreas rurais assim como já acontece na zona urbana

05/03/2026 08h57
Por: Redação Fonte: Ascom Câmara
Vereador quer que seja instalado programa de segurança na zona rural

Abimael defende programa de videomonitoramento rural
O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal a implementação do programa “Cinturão Rural Digital”, voltado ao videomonitoramento das estradas vicinais e acessos rurais do município. O programa propõe a instalação de câmeras de alta resolução com tecnologia de leitura de placas (LPR) em pontos estratégicos do território rural, a integração das imagens com a Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal e com as forças de segurança do Estado, e o incentivo a parcerias público-privadas para compartilhamento de custos e sinal de internet. “Jataí consolida-se como um dos pilares do agronegócio nacional, tendo sua economia sustentada pela produção rural”, lembrou ele. “O crescimento da criminalidade na zona rural, com furtos e roubos de insumos, defensivos, gado e maquinários, exige a adoção de medidas que superem as dificuldades impostas pela grande extensão territorial do município”.

Outras notícias da Câmara Municipal de Jataí

Luciano propõe criação do Arquivo Público Municipal de Jataí
O vereador Luciano Lima sugeriu ao executivo a criação do Arquivo Público Municipal de Jataí, conforme o artigo 21 da Lei Federal nº 8.159/1991, que trata da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. “A intenção é garantir o zelo, a guarda e a conservação de toda a documentação física dos poderes executivo e legislativo, atualmente armazenada em locais considerados inapropriados e sem a devida proteção”, afirmou. “O artigo 216, § 2º, da Constituição Federal, estabelece ser responsabilidade da administração pública a gestão da documentação governamental e a disponibilização de sua consulta. Para consolidar a gestão documental no município, é necessário instituir um Arquivo Público Municipal responsável pela orientação, supervisão, tratamento técnico, recolhimento, guarda e preservação de documentos produzidos e recebidos pelos órgãos locais. A criação do arquivo garantirá a manutenção da memória administrativa, cultural e histórica de Jataí, assegurando também o acesso à informação, direito previsto na Constituição Federal e na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O Arquivo Público Municipal deve atuar como centro de gestão da informação e instrumento estratégico de apoio às decisões administrativas, contribuindo para a transparência, a eficiência e o controle social. Além disso, o espaço deverá ser aberto à comunidade e às instituições de ensino, promovendo cultura, educação, pesquisa e lazer”.

Adilson solicita reforma da Escola Municipal Boa Vista
O vereador Adilson Carvalho solicitou à prefeitura a reforma geral na estrutura física da Escola Municipal Boa Vista, localizada na região do Sobrado. O pedido tem como base a necessidade de manutenção preventiva e corretiva das instalações da unidade escolar, com o objetivo de garantir segurança, acessibilidade e funcionalidade a alunos, professores e servidores. A proposta de reforma inclui avaliação estrutural, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, manutenção da cobertura e esquadrias, recuperação de pisos e revestimentos, pintura, adequação dos sanitários e melhorias na acessibilidade, além de outras intervenções necessárias ao pleno funcionamento do ambiente escolar. O parlamentar destaca a importância da infraestrutura educacional para a qualidade do ensino e o bem-estar da comunidade escolar.

 

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Jataí - Goiás - GO

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Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
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