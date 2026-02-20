Câmara aprova lei que torna ponto facultativo dia da padroeira

Por Francisco Cabral

A Câmara aprovou projeto que altera a redação do artigo 1º da lei nº 4.445, de 25 de agosto de 2022, que instituiu o dia 15 de agosto de cada ano como o Dia da Padroeira da cidade, Nossa Senhora da Abadia. A nova norma estabelece que a data será considerada ponto facultativo no município. O projeto foi assinado por todos os vereadores.

De acordo com os autores, o projeto tem o objetivo de consolidar a data em homenagem à padroeira, mas transformando-a em ponto facultativo no âmbito da administração pública municipal. A medida busca atender um apelo do setor produtivo, especialmente do comércio, que enfrenta dificuldades diante da queda do consumo, da elevação de custos e da manutenção de empregos.

Os parlamentares argumentam que feriados em dias úteis comprometem a produtividade e a recuperação econômica, principalmente em municípios do interior, e que o comércio local, importante gerador de empregos e renda, tem registrado queda de faturamento nesses períodos. O texto aguarda sanção do prefeito.