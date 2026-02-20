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20ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza já tem data definida

A edição comemorativa deste ano traz muitas novidades, entre elas o lançamento de um vinho exclusivo do evento.

20/02/2026 10h47
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteiras
20ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza já tem data definida

 A festa, que já integra o calendário gastronômico oficial de Goiás, será entre os dias 28 e 31 de maio

Com o tema Brindiamo Storia e Sapori  [Brindando História e Sabores!], o Festival Italiano de Nova Veneza de 2026 chega à sua 20ª edição, e irá celebrar este marco com muitas novidades. O evento acontecerá entre  os dias 28 e 31 de maio e faz parte do calendário oficial de grandes eventos gastronômicos em Goiás. O tradicional evento é realizado na pequena cidade que nasceu a partir da imigração italiana, distante apenas 30 quilômetros da cidade, e recebe mais de 120 mil visitantes nos quatro dias de festa.

Para esta edição comemorativa, muitas novidades estão sendo preparadas, entre elas o lançamento de um vinho exclusivo do Festival Italiano de Nova Veneza: o Cabernet Sauvignon Veneza 1924, que virá diretamente da Serra Gaúcha para o evento.  “Ele está sendo preparado pela Fante, uma das maiores indústrias de bebidas do Brasil, produtora de vinhos, espumantes, sucos e destilados. Atende o mercado nacional e mais de 18 países da América Latina e da África. Um parceiro forte que entendeu a importância do Festival abraçou nosso projeto”, afirma Maria do Carmo.

                                                                                       20° edição do Festival Italiano de Nova Veneza acontece entre os dias 28 e 31 de maio

O nome do vinho, Veneza 1924 foi escolhido após um concurso realizado em outubro do ano passado, que engajou o público. O nome escolhido foi uma junção de suas sugestões: Veneza faz menção ao nome da cidade; 1924 faz menção ao início da vila dos imigrantes a partir da doação de terras para a construção da capela, exatamente onde hoje está a Praça da Matriz que recebe o festival. 

"Não se trata de apenas um vinho, mas um brinde àqueles que deram origem a nossa história", explica Maria do Carmo Basílio  qual é o simbolismo da bebida. Os vencedores do concurso irão receber, cada um, mil reais em consumo na Cantina da Nonna, restaurante oficial do evento. Para a edição comemorativa, haverá novidades no cardápio, entre os expositores e também na programação cultural, que contará com atrações que remetem às culturas italiana e brasileira. 


A Itália em Goiás

Nova Veneza tem cerca de 10 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo 60% deles descendentes, é reconhecida como a Capital Italiana de Goiás desde 2023 por meio de uma lei estadual. 

A fundação do município está intrinsecamente ligada à vinda de imigrantes italianos para o interior do Brasil. Em Goiás, a figura central desse movimento foi João Stival, que em 1912, seus irmãos e familiares, buscavam terras férteis e baratas no Centro-Oeste para recomeçarem a vida após passarem por cafezais em Minas Gerais e São Paulo.

A região onde hoje está Nova Veneza era praticamente mata virgem e os primeiros anos da colônia foram marcados pela implantação da agricultura de subsistência, com foco inicial no cultivo de arroz, feijão e milho, além da suinocultura. 

Depois de se estabelecerem por aqui, outras famílias italianas também compraram terras na região, tornando-se uma comunidade, onde o dialeto vêneto e os costumes culinários, como a polenta e o macarrão, fazia parte da rotina das fazendas.

Em 1924, João Stival dá início a um vilarejo ao doar terras para a construção da primeira capela da cidade e área para receber comerciantes. “A iniciativa atendeu primeiramente o desejo dos imigrantes de exercerem a fé e a religiosidade que trouxeram da Itália, mas também foi uma iniciativa visionária, pois foi a partir deste momento que nossa cidade foi originada", diz Maria do Carmo. O vilarejo tornou-se um distrito subordinado a Anápolis em 1927 e, em 1958, foi emancipado.

O Festival Italiano de Nova Veneza nasceu para manter viva a cultura italiana na cidade. O evento também é um forte indutor na geração de emprego e renda, mobilizando moradores e pequenos produtores locais, que participam desde o fornecimento de insumos para a preparação dos pratos até o atendimento do público recebido pela festa. Segundo levantamento da organização, pelo menos um terço dos moradores trabalham na festa, que conta com shows culturais e musicais, danças típicas, gastronomia, artesanato e bebidas.

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