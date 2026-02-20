44,9% da população de Palmas mora de aluguel, aponta IBGE

Quase metade da população de Palmas vive em imóveis alugados. Segundo dados do IBGE 44,9% dos moradores da capital tocantinense residem em casas ou apartamentos alugados, o maior índice entre as capitais brasileiras em 2024. O número revela uma demanda expressiva por acesso à moradia própria e ajuda a explicar o aquecimento do mercado imobiliário local.

É nesse cenário que o Feirão da Casa Própria chega à sua segunda edição consolidado como uma das principais oportunidades do setor imobiliário em Palmas. Após o sucesso da estreia, o evento será realizado entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, no estacionamento coberto da Havan, com presença a presença de diversas incorporadoras que atuam na cidade.

Nesta edição, o público terá acesso a um portfólio diversificado, com opções de casas, lotes e apartamentos, desde lançamentos na planta até imóveis prontos para morar, em diferentes regiões da capital. As oportunidades contemplam quadras residenciais das regiões sul e norte, com imóveis a partir de R$ 190 mil, até oportunidades de médio e alto padrão.

Durante o Feirão, os visitantes poderão contar com condições comerciais especiais e análise de crédito no próprio local, além de o contato direto entre cliente e incorporadora, criando um ambiente de confiança e decisão compartilhada com a família, o que facilita a tomada de decisão e acelera o processo de compra. A proposta é permitir que o interessado saia do evento com o negócio encaminhado ou até mesmo aprovado.

O histórico da primeira edição reforça a força da iniciativa. Cerca de 3 mil pessoas passaram pelo evento, que movimentou mais de R$ 10 milhões em negociações realizadas durante os dias de feirão, sem contabilizar os contratos fechados posteriormente a partir dos atendimentos iniciados no local.

Para o diretor comercial, Flávio Oliveira, os números mostram uma demanda real e urgente por moradia própria em Palmas. "Quando quase 45% da população vive de aluguel, fica evidente que há milhares de famílias buscando oportunidade para sair do aluguel e conquistar segurança patrimonial. O feirão surge justamente para encurtar esse caminho, reunindo oferta, crédito e negociação em um único espaço", afirma.

A expectativa é que esta edição supere o resultado da anterior, consolidando o Feirão da Casa Própria como um ponto de encontro estratégico entre quem busca realizar o sonho do imóvel próprio e as principais incorporadoras do mercado imobiliário da capital.