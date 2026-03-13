Países começam a exigir produtos mais duráveis

Pela legislação francesa, empresas que comprovadamente encurtem de forma deliberada a durabilidade de seus produtos podem enfrentar multas que chegam a €300 mil

A França está entre os países que mais avançaram no combate à obsolescência programada. Desde 2015, reduzir intencionalmente a vida útil de um produto pode ser considerado crime no país.

A mudança ganhou força após anos de mobilização liderada pela ativista Laetitia Vasseur e pela organização HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), que pressionaram autoridades a investigar práticas abusivas da indústria.

Pela legislação francesa, empresas que comprovadamente encurtem de forma deliberada a durabilidade de seus produtos podem enfrentar multas que chegam a €300 mil — ou até 5% do faturamento anual — além de possíveis sanções penais.

O tema ganhou repercussão internacional quando a Apple foi multada em 25 milhões de euros, em 2020, por não informar adequadamente consumidores sobre a desaceleração de modelos antigos de iPhone.

Mas o país foi além da punição. Em 2021, lançou o Índice de Reparabilidade, obrigando fabricantes de eletrônicos como smartphones e notebooks a exibirem uma nota de 0 a 10 indicando o quão fácil é consertar o produto. A medida busca incentivar escolhas mais sustentáveis por parte dos consumidores.

Além disso, foi criado um fundo nacional para subsidiar reparos, tornando o conserto financeiramente mais vantajoso do que a substituição.

Diante do aumento global no consumo de matérias-primas e na geração de lixo eletrônico, a França aposta que produtos mais duráveis e reparáveis são parte essencial da economia do futuro.