Vereador quer mudanças nos critérios de identificação de postes de iluminação pública na cidade

De acordo com o texto, cada placa deverá conter um QR code que direcione o cidadão a um canal oficial de atendimento da prefeitura, como WhatsApp institucional.

Guilherme propõe implantação de QR Codes em postes de iluminação pública

O vereador Guilherme Alves solicitou à administração municipal a implantação de placas com QR code nos postes de iluminação pública de Jataí. De acordo com o texto, cada placa deverá conter um QR code que direcione o cidadão a um canal oficial de atendimento da prefeitura, como WhatsApp institucional, sistema próprio ou formulário digital, voltado exclusivamente ao registro de solicitações relacionadas à iluminação pública.

Justificativa

“A medida tem o objetivo de facilitar e agilizar a comunicação entre a população e a prefeitura em casos de lâmpadas queimadas, falhas no funcionamento ou postes danificados”, explicou.

“Com o uso do QR code, o cidadão poderá escanear o código diretamente no poste e registrar a ocorrência de forma simples e rápida, sem necessidade de ligações telefônicas ou deslocamentos. O sistema permitirá que o pedido seja encaminhado automaticamente ao setor responsável, já com a identificação e localização do poste, promovendo maior agilidade, eficiência e organização no atendimento. A iniciativa contribui para aumentar a eficiência na manutenção da iluminação pública, reduzir o tempo de resposta às demandas da população, aprimorar o controle e a gestão da rede e ampliar a participação do cidadão no cuidado com a cidade”.

Kátia pede implantação de contêineres de coleta seletiva na zona rural

A vereadora Kátia Carvalho sugeriu à prefeitura a implantação de contêineres de coleta seletiva de resíduos secos e recicláveis em unidades escolares situadas na zona rural e nos assentamentos do município, além de pontos estratégicos nas entradas e saídas da cidade, que servirão como locais de descarte para produtores rurais e moradores que se deslocam do campo para a zona urbana. “A solicitação atende a um clamor dos moradores dos assentamentos, trabalhadores das escolas rurais e famílias que frequentam essas unidades”, relatou. “A gestão de resíduos nessas localidades enfrenta dificuldades logísticas que levam ao descarte inadequado de materiais recicláveis, como a queima e o enterramento de plásticos e metais. O estudo de viabilidade deve contemplar o mapeamento logístico para definição de rotas e frequência de coleta, o dimensionamento do tamanho e da quantidade de contêineres necessários, o apoio ao produtor rural com pontos de transbordo nas entradas da cidade, ações de preservação ambiental e incentivo à educação prática, transformando as escolas rurais em polos de sustentabilidade”.

Durval solicita instalação de lombada eletrônica na BR-158, em frente ao aeroporto

O vereador Durval Júnior requereu ao executivo a implantação de uma lombada eletrônica (redutor de velocidade) na BR-158, em frente ao Aeroporto Municipal de Jataí, abrangendo ambos os sentidos da via. “É grande o volume de veículos que transitam diariamente pelo trecho, que é um importante eixo de acesso ao aeroporto e ligação com outras regiões do município”, lembrou ele. “O intenso fluxo de trânsito, somado ao frequente excesso de velocidade, tem causado situações de risco iminente, expondo motoristas, pedestres e ciclistas a constantes perigos”.

Lazinho reivindica calçamento no entorno do pátio de apreensão de veículos

O vereador Lazinho do Asfalto reivindicou à gestão municipal o calçamento no entorno do Pátio de Apreensão de Veículos, localizado na Rua 03, na Vila Palmeiras. “O requerimento atende a uma demanda da população, que pede melhorias nas condições de acesso ao local”, afirmou. “No período chuvoso, o acúmulo de lama dificulta o trânsito de pedestres e veículos, enquanto, na estiagem, o excesso de poeira afeta o ambiente e a conservação dos veículos apreendidos. O calçamento ao redor do pátio trará benefícios à comunidade, garantindo melhores condições de acesso e segurança, além de contribuir para a preservação do patrimônio público”.