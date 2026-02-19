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Governo de Goiás investe mais de R$ 54 milhões em infraestrutura das escolas neste primeiro bimestre de 2026

Além destes investimentos, a Secretaria de Educação mantém também o programa Reformar, que garante recursos para pequenas ações de manutenção nas escolas públicas estaduais

19/02/2026 10h49
Por: Redação Fonte: Secretaria da Educação – Governo de Goiás
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), investiu mais de R$ 54 milhões para execução de obras nas unidades da rede pública estadual, somente nestes dois primeiros meses de 2026. Os recursos foram destinados à construção, reconstrução, ampliação e reforma de instituições de ensino em todo o Estado. Os investimentos contemplam melhorias na infraestrutura da rede escolar, garantindo ambientes ainda mais modernos, seguros e adequados à aprendizagem dos estudantes.

Para a secretária de Estado de Educação, Fátima Gavioli, cada obra entregue representa mais do que melhorias na estrutura física. “Esses investimentos são para o conforto dos nossos estudantes e para incentivar avanços no desempenho acadêmico deles. Praticamente todas as nossas escolas já têm, por exemplo, quadras poliesportivas reformadas ou construídas e as poucas que ainda não têm, estão em andamento”, destaca.

Investimentos pelo Estado
Entre as unidades inauguradas neste primeiro bimestre de 2026 estão o Colégio Estadual José Bonifácio da Silva, em Aparecida de Goiânia, com investimentos de R$ 5,6 milhões; o Colégio Estadual de Período Integral Bilíngue Lyceu de Goiânia, com R$ 16,9 milhões; e o Colégio Estadual Benedito Vieira de Sá, em Novo Gama, com R$ 6 milhões.

Também foram entregues o Colégio Estadual Chico Mendes, em Montividiu do Norte, com R$ 1,3 milhão; o Colégio Estadual Deputado José Porfírio, em Trombas, com R$ 981 mil; o Colégio Estadual Maria do Carmo Lima, em Águas Lindas de Goiás, com R$ 6,4 milhões; o Colégio Estadual Sebastião Alves Mendonça, em Hidrolândia, com R$ 8,4 milhões; o Colégio Estadual Violeta Pitaluga, em Anápolis, com R$ 3,5 milhões; a reforma da Coordenação Regional de Educação de Goianésia, com R$ 551 mil; e o Colégio Estadual de Tempo Integral (Cepi) do Esporte Regina Pimenta Peixoto Moura, em Goiânia, com R$ 6,6 milhões.

Obras em finalização
Até o final deste mês, outras 14 obras serão entregues à população de Novo Gama (C. E. Alphaville Paiva); Mundo Novo (C. E. Otaviano Santos Caldas); São Miguel do Araguaia (C. E. Dr. Dorival Brandão de Andrade); Campinorte (Cepi Deoclides Martins da Costa); Hidrolina (Cepi Alfredo Nasser); Niquelândia (CEPMG Paulo Francisco da Silva); Porteirão (C. E. Professor Braz Simões Borges); Santa Helena de Goiás (C. E. José Serafim Azevedo); Acreúna (Cepi Domingos Alves Pereira) e em Goiânia (C. E. Murilo Braga, CEPMG Naly Deusdara, Cepi Irmã Gabriela, Cepi Setor Sudoeste e Escola Estadual Professora Marinete Silva).

Programa Reformar
Além das grandes obras, a Seduc mantém o programa Reformar, criado em 2019, que garante recursos para pequenas intervenções nas escolas, como pintura, manutenção e reposição de equipamentos. A iniciativa assegura que as unidades permaneçam organizadas, conservadas e preparadas para receber estudantes e servidores ao longo de todo o ano letivo.

Secretaria da Educação – Governo de Goiás

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