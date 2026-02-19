Talvez você esteja com a Sídrome de Pica, e não sabe

Da redação: ComHistoria.com.br - MSN

Algumas pessoas têm gostos estranhos, portanto, não é surpreendente quando alguém come um picles com ketchup ou biscoitos com molho tártaro. Mas se você se deparar com alguém comendo cabelo, papel higiênico, restos de pano ou até mesmo uma esponja de lavar louça, provavelmente vai se perguntar.

A chamada síndrome de pica é um distúrbio alimentar. Claro, todos nós comemos coisas que não deveríamos ter comido quando éramos crianças. Pessoalmente, não me lembro muito bem, mas provavelmente já engoli areia, ração de cachorro ou até mesmo um pedaço de papel em algum momento. Mesmo em uma idade em que eu sabia que não deveria fazer isso. As crianças estão simplesmente experimentando.

Mas se uma pessoa tem uma necessidade compulsiva de consumir objetos que não foram feitos para esse fim quando adulta, isso é uma doença séria que precisa ser combatida.

O que é a síndrome de pica?

A síndrome de Pica é uma doença mental. Os distúrbios alimentares podem ser diferentes, mas são sempre perigosos. E comer coisas que não foram feitas para serem comidas é um problema sério.

As estatísticas gerais afirmam que cerca de 6% das pessoas no mundo sofrem com a síndrome de Pica em algum momento. Entretanto, em apenas 1% dos casos, o comportamento retorna repetidamente.

A prevalência é significativamente maior em pessoas com autismo ou deficiência intelectual, onde as estimativas chegam a 28%. E, nesse caso, esse comportamento é praticamente a ordem do dia.

Você pode comer praticamente tudo

Os materiais mais comuns consumidos por pessoas com síndrome de Pica incluem argila, areia, giz ou gesso. Também são comuns pedaços de papel, cabelo e sabão.

As esponjas de lavar louça também são um item típico que as pessoas comem. Assim como no caso do sabão, alguns pacientes relatam que são atraídos pelo cheiro e pelo sabor dos produtos de limpeza e acham que esses alimentos ajudam a limpar o corpo. Portanto, o consumo de coisas nem sempre é aleatório e compulsivo; às vezes, os pacientes realmente veem sentido nisso.

A causa pode ser o desejo de engravidar

Ouço com frequência sobre desejos de gravidez, mas o ponto alto do que vi pessoalmente foi uma amiga comendo pão com mel e pasta de atum. Não liguei para o médico dela na época, mas se ela tivesse começado a lamber o giz na minha frente, eu provavelmente teria ficado mais alerta.

Infelizmente, são os desejos da gravidez que geralmente desencadeiam a Síndrome de Pica, pois até mesmo combinações não convencionais de alimentos muitas vezes não satisfazem as mulheres que estão na expectativa.

Deficiência de vitaminas e minerais

Há várias razões pelas quais as pessoas sofrem da síndrome de Pica. Em alguns casos, é a falta de vitaminas e minerais no corpo, que a pessoa começa a repor dessa maneira especial. Isso também pode estar relacionado à gravidez, pois as mulheres nesse período costumam ter uma carência de determinadas substâncias.

Entretanto, a falta de ferro, zinco ou outras substâncias também pode estar associada a outras doenças ou a um estilo de vida ruim em geral. Não é muito comum que o corpo reaja desencadeando um distúrbio alimentar, mas isso pode acontecer.

Gatilhos psíquicos

A síndrome de Pica não é apenas o desejo de comer coisas estranhas. Ela também é frequentemente desencadeada por estresse crônico, por exemplo, no qual o cérebro busca alívio rápido. Mascar chiclete ou papel funciona como um ritual calmante.

Da mesma forma, quando estressado e ansioso, a mastigação geralmente ajuda a distrair do problema mental, ocupando os sentidos e evocando breves sentimentos de controle sobre a situação. Outros fatores desencadeantes incluem traumas de infância, depressão ou falta de controle emocional.

Perigo de substâncias nocivas

O consumo de itens que não se destinam a esse propósito é obviamente perigoso para o corpo humano. Se uma pessoa come regularmente terra ou areia, por exemplo, ela ingere bactérias e outros micro-organismos.

Eles não são encontrados somente nesses materiais externos, mas também em objetos de papel e metal. Eles geralmente causam infecções intestinais graves, vômitos, diarreia e desidratação. Em pessoas imunocomprometidas, essas doenças podem até ser fatais.

Produtos químicos e outras substâncias perigosas

Itens comuns consumidos por pessoas com síndrome de Pica são sabão ou esponja de louça. Esses itens podem conter toxinas ou produtos químicos que são absorvidos pelo corpo e podem danificar os órgãos se ingeridos.

Eles geralmente sobrecarregam o fígado ou os rins. Obviamente, o consumo prolongado dessas substâncias perigosas pode levar a lesões que ameaçam a vida. Os produtos químicos também podem ser encontrados na areia ou na sujeira de ambientes desconhecidos.

Danos mecânicos

Além de toxinas e bactérias perigosas, é claro que o corpo também corre risco devido a possíveis danos mecânicos. Se um caco de vidro afiado ou um pedaço de metal entrar nos intestinos, eles podem se romper e, em seguida, sofrer sangramento interno.

Pedaços de papel ou tufos de cabelo geralmente são a causa de intestinos obstruídos. A princípio, pode parecer uma simples dor de estômago ou prisão de ventre, mas os pacientes geralmente acabam na sala de cirurgia e os médicos ficam surpresos com o que eles retiram.

Como tratar a síndrome?

A síndrome de Pica geralmente tem origem psicológica. Perceber que se tem um problema é o primeiro passo. Em seguida, é aconselhável começar a frequentar sessões de terapia, durante as quais os profissionais ajudarão a reduzir a dependência de comer coisas inadequadas.

“A principal forma de tratamento é a terapia, que ensina à pessoa mecanismos de enfrentamento e estratégias para mudar o comportamento”, afirma literalmente a Cleveland Clinic. No entanto, Don E. Williams e David McAdam, especialistas em tratamento comportamental, acrescentam que não há muitos casos da doença e, portanto, o tratamento é muito complicado e ainda cheio de pontos de interrogação.

As consequências também devem ser tratadas

O tratamento da síndrome de Pica não se limita à terapia comportamental, mas geralmente inclui o tratamento dos fatores físicos causados pela doença.

É necessário suplementar as vitaminas e os minerais que faltam no corpo da pessoa, mas também ajustar a dieta adequadamente para que não seja um grande choque para ela. No caso de danos aos órgãos causados por substâncias tóxicas, é necessário, obviamente, iniciar o tratamento.

A síndrome de Pica é um distúrbio alimentar complicado que não é fácil de combater. Mas não é impossível se livrar dela.

Fonte: ComHistoria.com.br/MSN