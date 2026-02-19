Sexta, 20 de Março de 2026 02:37
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 0,

Euro

R$ 0,

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025GeralAconteceu na Câmara Municipal de JataíGeralAlta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveisGeralFilhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governoGeralChefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário
Vigore Fit
JTI-Mineiros-RV
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
Natura - Compre Online e receba em casa
Por um Goias melhor
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Geral Síndrome de Pica:

Talvez você esteja com a Sídrome de Pica, e não sabe

 saiba mais sobre esse distúrbio e como aliviar seus efeitos

19/02/2026 10h23
Por: Redação Fonte: ComHistoria.com.br
Comer sabão ou papel higiênico é só um dos sintomas da sídrome. / Imagem Google
Comer sabão ou papel higiênico é só um dos sintomas da sídrome. / Imagem Google

Da redação: ComHistoria.com.br - MSN

Algumas pessoas têm gostos estranhos, portanto, não é surpreendente quando alguém come um picles com ketchup ou biscoitos com molho tártaro. Mas se você se deparar com alguém comendo cabelo, papel higiênico, restos de pano ou até mesmo uma esponja de lavar louça, provavelmente vai se perguntar.

A chamada síndrome de pica é um distúrbio alimentar. Claro, todos nós comemos coisas que não deveríamos ter comido quando éramos crianças. Pessoalmente, não me lembro muito bem, mas provavelmente já engoli areia, ração de cachorro ou até mesmo um pedaço de papel em algum momento. Mesmo em uma idade em que eu sabia que não deveria fazer isso. As crianças estão simplesmente experimentando.

Mas se uma pessoa tem uma necessidade compulsiva de consumir objetos que não foram feitos para esse fim quando adulta, isso é uma doença séria que precisa ser combatida.

O que é a síndrome de pica?
A síndrome de Pica é uma doença mental. Os distúrbios alimentares podem ser diferentes, mas são sempre perigosos. E comer coisas que não foram feitas para serem comidas é um problema sério.

As estatísticas gerais afirmam que cerca de 6% das pessoas no mundo sofrem com a síndrome de Pica em algum momento. Entretanto, em apenas 1% dos casos, o comportamento retorna repetidamente.

A prevalência é significativamente maior em pessoas com autismo ou deficiência intelectual, onde as estimativas chegam a 28%. E, nesse caso, esse comportamento é praticamente a ordem do dia.

Você pode comer praticamente tudo
Os materiais mais comuns consumidos por pessoas com síndrome de Pica incluem argila, areia, giz ou gesso. Também são comuns pedaços de papel, cabelo e sabão.

As esponjas de lavar louça também são um item típico que as pessoas comem. Assim como no caso do sabão, alguns pacientes relatam que são atraídos pelo cheiro e pelo sabor dos produtos de limpeza e acham que esses alimentos ajudam a limpar o corpo. Portanto, o consumo de coisas nem sempre é aleatório e compulsivo; às vezes, os pacientes realmente veem sentido nisso.

A causa pode ser o desejo de engravidar
Ouço com frequência sobre desejos de gravidez, mas o ponto alto do que vi pessoalmente foi uma amiga comendo pão com mel e pasta de atum. Não liguei para o médico dela na época, mas se ela tivesse começado a lamber o giz na minha frente, eu provavelmente teria ficado mais alerta.

Infelizmente, são os desejos da gravidez que geralmente desencadeiam a Síndrome de Pica, pois até mesmo combinações não convencionais de alimentos muitas vezes não satisfazem as mulheres que estão na expectativa.

Deficiência de vitaminas e minerais
Há várias razões pelas quais as pessoas sofrem da síndrome de Pica. Em alguns casos, é a falta de vitaminas e minerais no corpo, que a pessoa começa a repor dessa maneira especial. Isso também pode estar relacionado à gravidez, pois as mulheres nesse período costumam ter uma carência de determinadas substâncias.

Entretanto, a falta de ferro, zinco ou outras substâncias também pode estar associada a outras doenças ou a um estilo de vida ruim em geral. Não é muito comum que o corpo reaja desencadeando um distúrbio alimentar, mas isso pode acontecer.

Gatilhos psíquicos
A síndrome de Pica não é apenas o desejo de comer coisas estranhas. Ela também é frequentemente desencadeada por estresse crônico, por exemplo, no qual o cérebro busca alívio rápido. Mascar chiclete ou papel funciona como um ritual calmante.

Da mesma forma, quando estressado e ansioso, a mastigação geralmente ajuda a distrair do problema mental, ocupando os sentidos e evocando breves sentimentos de controle sobre a situação. Outros fatores desencadeantes incluem traumas de infância, depressão ou falta de controle emocional.

Perigo de substâncias nocivas
O consumo de itens que não se destinam a esse propósito é obviamente perigoso para o corpo humano. Se uma pessoa come regularmente terra ou areia, por exemplo, ela ingere bactérias e outros micro-organismos.

Eles não são encontrados somente nesses materiais externos, mas também em objetos de papel e metal. Eles geralmente causam infecções intestinais graves, vômitos, diarreia e desidratação. Em pessoas imunocomprometidas, essas doenças podem até ser fatais.

Produtos químicos e outras substâncias perigosas
Itens comuns consumidos por pessoas com síndrome de Pica são sabão ou esponja de louça. Esses itens podem conter toxinas ou produtos químicos que são absorvidos pelo corpo e podem danificar os órgãos se ingeridos.

Eles geralmente sobrecarregam o fígado ou os rins. Obviamente, o consumo prolongado dessas substâncias perigosas pode levar a lesões que ameaçam a vida. Os produtos químicos também podem ser encontrados na areia ou na sujeira de ambientes desconhecidos.

Danos mecânicos
Além de toxinas e bactérias perigosas, é claro que o corpo também corre risco devido a possíveis danos mecânicos. Se um caco de vidro afiado ou um pedaço de metal entrar nos intestinos, eles podem se romper e, em seguida, sofrer sangramento interno.

Pedaços de papel ou tufos de cabelo geralmente são a causa de intestinos obstruídos. A princípio, pode parecer uma simples dor de estômago ou prisão de ventre, mas os pacientes geralmente acabam na sala de cirurgia e os médicos ficam surpresos com o que eles retiram.

Como tratar a síndrome?
A síndrome de Pica geralmente tem origem psicológica. Perceber que se tem um problema é o primeiro passo. Em seguida, é aconselhável começar a frequentar sessões de terapia, durante as quais os profissionais ajudarão a reduzir a dependência de comer coisas inadequadas.

“A principal forma de tratamento é a terapia, que ensina à pessoa mecanismos de enfrentamento e estratégias para mudar o comportamento”, afirma literalmente a Cleveland Clinic. No entanto, Don E. Williams e David McAdam, especialistas em tratamento comportamental, acrescentam que não há muitos casos da doença e, portanto, o tratamento é muito complicado e ainda cheio de pontos de interrogação.

As consequências também devem ser tratadas
O tratamento da síndrome de Pica não se limita à terapia comportamental, mas geralmente inclui o tratamento dos fatores físicos causados pela doença.

É necessário suplementar as vitaminas e os minerais que faltam no corpo da pessoa, mas também ajustar a dieta adequadamente para que não seja um grande choque para ela. No caso de danos aos órgãos causados por substâncias tóxicas, é necessário, obviamente, iniciar o tratamento.

A síndrome de Pica é um distúrbio alimentar complicado que não é fácil de combater. Mas não é impossível se livrar dela.

Fonte: ComHistoria.com.br/MSN

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Hoje em Jataí Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí
CUIDADO INTEGRAL Sangue na urina pode ser sinal de câncer renal, alerta especialista
Fonte da juventude Parece filme de ficção científica, mas já é real:
FORMATURA HDT celebra conclusão de turmas dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional 12 profissionais receberam o título de especialistas
Água com gás Água com gás todos os dias, de acordo com nutricionistas
Dengue em crianças Casos de dengue crescem no início do ano e acendem alerta para bebês e crianças no Tocantins
Saúde
Sobre Saúde
Dicas de saúde para que você tenha uma vida plena.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 02h08
20°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 27°

21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade do ar
100% (6.93mm) Chance de chuva
Amanhã (21/03)

Mín. 19° Máx. 27°

Chuva
Domingo (22/03)

Mín. 19° Máx. 28°

Chuva
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Nova tecnologia indiana cria tijolos com areia de fundição jogada no lixo A produção é de 5.000 unidades por dia e promete revolucionar obras, cortar aterros e poupar recursos naturais na construção civil
2
Geral - Há 3 dias Senta que lá vem mais história
3
Internacional - Há 7 dias Países começam a exigir produtos mais duráveis
4
Geral - Há 7 dias Tanque de diesel usado para abastecer gerador de emergência em shopping não dá direito a adicional de periculosidade
5
Geral - Há 3 dias FUP: medida do governo ajuda a conter inflação dos combustíveis, mas exige fiscalização contra abusos na revenda
Blogs e colunas
Economia Economia Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Juris Juris Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
AgroNegócio AgroNegócio Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono
Saúde Saúde Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025
Goiânia - GO Goiás consolida parceria com Japão para exploração de minerais críticos
Rio Verde - GO Rota Verde Goiás alerta para golpe com falsas cobranças de pedágio nas BR-060 e BR-452
Mineiros - GO Edital da Semma - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros GO
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2026 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias