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Geral Minerais raros

Brasil se consolida em a segunda maior potência em minerais raros do mundo

Nova área com potencial para exploração de terras raras é identificada no Sul de Minas

09/03/2026 10h42
Por: Redação Fonte: G1 Sul de Minas

Empresa afirma que exploração no entorno do Planalto de Poços de Caldas pode render 500 milhões de toneladas de argila mineralizada.

Nova área com potencial para exploração de terras raras é identificada no Sul de Minas — Foto: Reprodução EPTV             Nova área com potencial para exploração de terras raras é identificada no Sul de Minas — Foto: Reprodução EPTV

Por EPTV 2 — Botelhos, MG/G1 Sul de Minas

Uma nova área com potencial para exploração de terras raras foi identificada no entorno do Planalto de Poços de Caldas, no Sul de Minas. A empresa Cabo Verde Mineração, que conduz estudos na região, anunciou que as sondagens iniciais apontam resultados promissores.

De acordo com a mineradora, a nova área faz parte de um conjunto de 57 direitos minerários que somam aproximadamente 91 mil hectares na borda da caldeira vulcânica de Poços de Caldas. A região inclui os municípios mineiros de Muzambinho, Cabo Verde, Botelhos, além de Caconde, no interior de São Paulo.

O gerente de operações da empresa, Eduardo Montanari, afirma que os trabalhos de pesquisa têm apresentado dados consistentes.

“Os dados foram muito promissores. A pesquisa é feita com muita disciplina e rigor técnico, garantindo responsabilidade ambiental e resultados confiáveis”, disse.

As primeiras sondagens realizadas pela mineradora indicam que há viabilidade para exploração de terras raras, um grupo de minerais estratégicos usados em tecnologias como carros elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos e sistemas de defesa.

Segundo os estudos preliminares, o potencial estimado da região supera 500 milhões de toneladas de argila iônica mineralizada.

“Para nossa surpresa, esse novo alvo, o alvo Botelhos, pode aumentar significativamente nossa estimativa. Antes falávamos em 100 milhões de toneladas. Hoje já projetamos mais de 500 milhões”, afirmou o diretor‑executivo da Cabo Verde Mineração, Túlio Rivadávia.

A empresa diz já ter investido cerca de R$ 7 milhões no projeto e prevê outros US$ 10 milhões nos próximos dois anos para concluir a fase de pesquisas e instalar uma planta-piloto de processamento.

Rivadávia explicou ainda que a etapa de licenciamento ambiental só deverá ocorrer após o encerramento da fase de pesquisa geológica.

“Estamos saindo de um projeto Greenfield para um Brownfield. Só depois da conclusão dos estudos partiremos para o dimensionamento da usina e, então, para o licenciamento ambiental.”

Nova área com potencial para exploração de terras raras é identificada no Sul de Minas — Foto: Reprodução EPTV                  Nova área com potencial para exploração de terras raras é identificada no Sul de Minas — Foto: Reprodução EPTV

Projetos avançados no planalto
Outras duas mineradoras que atuam no Planalto de Poços de Caldas já avançaram em seus projetos de exploração de terras raras. Meteoric e Viridis receberam, em dezembro, a licença prévia do órgão ambiental estadual.

A Meteoric desenvolve o Projeto Caldeira, em Caldas, e já opera um laboratório de extração em escala piloto. A empresa afirma que já consegue obter o produto final, os carbonatos de terras raras, a partir das amostras coletadas na fase de pesquisa.

“Vamos processar nos próximos meses todas as amostras de sondagem e trincheiras para validar o processo metalúrgico”, explicou o diretor Marcelo de Carvalho.

Já a Viridis conduz o Projeto Colossus, também na região de Poços de Caldas, e deve inaugurar em breve seu Centro de Pesquisa e Processamento de Terras Raras. A empresa agora trabalha para cumprir a próxima etapa do licenciamento.

“A licença prévia é um marco. Agora entregaremos toda a engenharia do processo ao longo deste ano”, afirmou o diretor Klaus Petersen. A previsão da Viridis é iniciar a exploração dos minerais em 2028.

Segundo as mineradoras, a região de Poços de Caldas vem se consolidando como uma das mais promissoras do mundo para terras raras.

“Conseguimos comprovar que temos o melhor minério do mundo aqui. Isso significa menor custo de processamento e maior competitividade, colocando o Brasil entre as principais fontes globais”, destacou Petersen.

Fonte: G1 Sul de Minas

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