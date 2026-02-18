Abimael propõe criação do programa “Saúde na Safra”

Por Francisco Cabral

O vereador Abimael Silva sugeriu à administração municipal a criação do programa “Saúde na Safra”. A proposta prevê a implantação de um atendimento médico e preventivo itinerante voltado a trabalhadores e famílias da zona rural do município. “Jataí é uma potência agrícola, mas a distância geográfica muitas vezes dificulta o acesso dos trabalhadores do campo aos serviços de saúde preventiva”, afirmou. “O programa tem o objetivo de humanizar o atendimento, evitar o agravamento de doenças e garantir a continuidade da atividade econômica com saúde e dignidade para as famílias rurais, oferecendo atendimento médico, odontológico e preventivo aos trabalhadores rurais e seus familiares, especialmente nos períodos de plantio e colheita. O atendimento será realizado por meio do deslocamento de unidades móveis de saúde a pontos estratégicos, distritos e sedes de associações rurais. Entre os serviços estão consultas de clínica geral, vacinação, testes rápidos e exames de rotina, atendimento odontológico básico e palestras sobre saúde e segurança no trabalho rural”.

Carlinhos pede revitalização e inauguração da praça do Residencial das Brisas

O vereador Carlinhos Canzi requereu ao executivo a revitalização e a inauguração oficial da praça localizada na Rua 38, esquina com a Rua 37, no Residencial das Brisas. “A solicitação tem como fundamento a necessidade de melhorias na qualidade de vida dos moradores do bairro e da adequada utilização dos espaços públicos voltados ao lazer, à convivência social e à saúde”, disse ele. “A localidade encontra-se em condições inadequadas de uso, apresentando acúmulo de mato, falta de gramado, ausência de calçadas ligando o interior às laterais, calçamento incompleto e inexistência de guias, fatores que comprometem a acessibilidade, especialmente de idosos, crianças e pessoas com deficiência”.

Adilson reivindica corrimão na escadaria do Cristo Redentor

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à prefeitura a implantação de corrimão na escadaria de acesso ao Cristo Redentor, com o objetivo de aumentar a segurança e a acessibilidade de moradores e visitantes que utilizam o local, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. “A obra contribuirá para prevenir acidentes e oferecer melhores condições de acesso a um dos principais pontos turísticos e religiosos da cidade”, declarou.

Carlone solicita regulamentação de vigilância desarmada em Jataí

O vereador Carlone Assis propôs à Procuradoria Geral do Município que seja regulamentada a atividade empresarial de vigilância desarmada e motorizada, de caráter preventivo e observacional. “A intenção é disciplinar uma atividade que tem se expandido em Jataí como instrumento de apoio comunitário voltado à observação, orientação e comunicação de situações atípicas às autoridades competentes”, explicou. “A ausência de regulamentação específica pode ocasionar insegurança jurídica, riscos de abuso, confusão com atividades de segurança pública ou privada armada e prejuízos à coletividade. A proposta não trata de segurança privada armada, matéria de competência da União, conforme a Lei Federal nº 7.102/1983. A atividade em questão tem caráter exclusivamente preventivo e observacional, sem uso de armas, poder de polícia ou qualquer forma de coerção”.