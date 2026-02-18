FUP envia ofício à Petrobrás pedindo reunião sobre envio emergencial de petróleo à Cuba

Rio de Janeiro, fevereiro de 2026 -A diretoria da Federação Única dos Petroleiros (FUP) enviou na última sexta-feira, 13, ofício à Diretoria Executiva de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobrás, chefiada por Claudio Romeo Schlosser, solicitando reunião para tratar da possibilidade de envio emergencial de combustível a Cuba. A FUP aguarda retorno com a indicação de datas.

“Diante do agravamento recente das restrições comerciais e energéticas que têm impactado diretamente o abastecimento daquele país, gerando riscos humanitários e comprometendo serviços essenciais, entendemos que é fundamental dialogar institucionalmente sobre alternativas viáveis, aspectos regulatórios e operacionais, bem como eventuais caminhos de cooperação que possam ser construídos com base em princípios de solidariedade, soberania e responsabilidade social”, destaca o documento.