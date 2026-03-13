Sexta, 20 de Março de 2026 02:36
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 0,

Euro

R$ 0,

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025GeralAconteceu na Câmara Municipal de JataíGeralAlta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveisGeralFilhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governoGeralChefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário
JTI-Mineiros-RV
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Anuncie conosco
Vigore Fit
Geral Tanque de diesel

Tanque de diesel usado para abastecer gerador de emergência em shopping não dá direito a adicional de periculosidade

Para a 8ª Turma, tanque não era para estocar combustível, mas para uso específico

13/03/2026 08h15
Por: Redação Fonte: [email protected]
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Para bancário, tanque representava risco

Resumo

Um bancário que trabalhava numa agência num shopping de Patos (PB) pretendia receber o adicional de periculosidade por conta da existência de tanque de diesel de 1.200 litros no prédio.

Por maioria, a 8ª Turma do TST concluiu que o tanque não era usado para estocar combustível, mas para alimentar o gerador de emergência do prédio.

Nessa circunstância, o reservatório não tem de estar enterrado, como exigem as normas de segurança do trabalho, e não gera direito ao adicional.

12/2/2026 - A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o adicional de periculosidade a um técnico bancário da Caixa Econômica Federal, que alegava estar exposto a risco em razão de um tanque de diesel existente no shopping onde ficava a agência. Ao rejeitar o recurso do bancário, a maioria do colegiado entendeu que não se aplica a exigência de instalação de tanque enterrado quando ele for utilizado apenas para consumo, acoplado a gerador de energia, como no caso.

Para bancário, tanque representava risco

O bancário disse na ação que trabalhava numa agência da Caixa no Guedes Shopping, em Patos (PB), e que, no prédio, havia tanques de óleo diesel para abastecer o grupo gerador de energia elétrica. Segundo ele, o armazenamento do combustível não atendia às exigências da Norma Regulamentadora (NR) 20, que determinam que tanques de líquidos inflamáveis instalados no interior de edificações devem ser enterrados. Além disso, no mesmo edifício haveria também armazenamento de gás para os restaurantes, próximo aos geradores, o que potencializaria os riscos.

O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB) concluiu que o adicional não era devido. No processo, foram analisados laudos e informações sobre a instalação do sistema de geração de energia, com destaque para um reservatório de 1.200 litros ligado ao gerador. 

De acordo com a jurisprudência do TST (OJ 385 da SDI-I), o adicional de periculosidade é devido a quem trabalha em edifício onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal. Com base nesse entendimento, o bancário recorreu ao TST insistindo no direito à parcela.

Para colegiado, tanque para uso específico não precisa ser enterrado

No julgamento do recurso do bancário na Oitava Turma, a discussão girou em torno da seguinte distinção: o tanque representaria armazenamento de combustível dentro do prédio ou seria apenas parte necessária ao funcionamento do gerador de emergência? Para o relator, desembargador convocado José Pedro Camargo, na falta de prova de que era tecnicamente impossível instalar o tanque enterrado ou fora da projeção do edifício, o adicional seria devido.

Prevaleceu, porém, o entendimento aberto pelo ministro Amaury Rodrigues de que o tanque, no caso, não se destinava a estocar combustível, mas exclusivamente a abastecer o gerador. Por isso, não cabia aplicar automaticamente a OJ 385, que trata de armazenamento irregular de inflamáveis em construções verticais.
 
Segundo a corrente vencedora, situações envolvendo tanques ligados a geradores precisam ser examinadas com base nas exigências técnicas específicas previstas na NR-20 para esse tipo de instalação. Como o TRT não decidiu a controvérsia com base na verificação desses requisitos, não seria possível concluir, de forma automática, que as normas foram descumpridas a ponto de caracterizar condição perigosa e gerar o adicional.

O TST tem oito Turmas, que julgam principalmente recursos de revista, agravos de instrumento e agravos contra decisões individuais de relatores. Das decisões das Turmas, pode caber recurso à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1). Acompanhe o andamento do processo neste link:

Processo: Ag-RR-543-16.2022.5.13.0011

Fonte:

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Pensão Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
Horário de trabalho Chefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário Embora o Brasil não possua uma legislação específica sobre o tema, especialistas apontam que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já oferece base jurídica para esse tipo de interpretação.
Arrendamento Venda de fazenda arrendada não retira os direitos do produtor rural
Ações trabalhistas Mais de 56 mil ações trabalhistas contra os Correios em um ano acendem alerta sobre direitos da categoria
Testamentos Cartórios de Notas de Goiás registram aumento de 35% de testamentos em 2025
Testamentos Cartórios de Notas de Goiás registram aumento de 35% de testamentos em 2025
Juris
Sobre Juris
Aqui o leitor poderá ficar por dentro de seus direitos, principalmente você que é do setor do AGRO.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 02h08
20°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 27°

21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade do ar
100% (6.93mm) Chance de chuva
Amanhã (21/03)

Mín. 19° Máx. 27°

Chuva
Domingo (22/03)

Mín. 19° Máx. 28°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Nova tecnologia indiana cria tijolos com areia de fundição jogada no lixo A produção é de 5.000 unidades por dia e promete revolucionar obras, cortar aterros e poupar recursos naturais na construção civil
2
Geral - Há 3 dias Senta que lá vem mais história
3
Internacional - Há 7 dias Países começam a exigir produtos mais duráveis
4
Geral - Há 7 dias Tanque de diesel usado para abastecer gerador de emergência em shopping não dá direito a adicional de periculosidade
5
Geral - Há 3 dias FUP: medida do governo ajuda a conter inflação dos combustíveis, mas exige fiscalização contra abusos na revenda
Blogs e colunas
Economia Economia Alta do diesel expõe abusos na cadeia de combustíveis
Juris Juris Filhos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a pensão do governo
AgroNegócio AgroNegócio Avanço da agropecuária fez solos do Brasil liberarem 1,4 bilhão de toneladas de carbono
Saúde Saúde Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Mudança de  titularidade da Licença Ambiental Corretiva n° 081/2025
Goiânia - GO Goiás consolida parceria com Japão para exploração de minerais críticos
Rio Verde - GO Rota Verde Goiás alerta para golpe com falsas cobranças de pedágio nas BR-060 e BR-452
Mineiros - GO Edital da Semma - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros GO
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2026 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias