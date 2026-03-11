Você sabia que plantas “conversam” com insetos?

Muito antes da existência humana, plantas e insetos já mantinham um diálogo sofisticado que envolve cooperação, defesa e até engano. Essa comunicação invisível, baseada principalmente em sinais químicos, é fundamental para a polinização, o equilíbrio dos ecossistemas e a própria biodiversidade do planeta.

Segundo o membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Soja, Décio Luiz Gazzoni, plantas e insetos convivem há centenas de milhões de anos em relações que vão da predação ao mutualismo. “Essa relação não é passiva e guiada pelo acaso, mas mediada por um sofisticado sistema de comunicação”, afirma. De acordo com o especialista, esse sistema envolve a produção de sinais pelas plantas e a interpretação desses estímulos pelos insetos, desencadeando comportamentos específicos.

Um dos exemplos mais conhecidos desse diálogo é a polinização. Nesse processo, plantas utilizam cores, formas, aromas e até estruturas invisíveis ao olho humano para atrair polinizadores. “As plantas evoluíram a capacidade de perceber, sinalizar e responder aos insetos de maneira altamente específica, utilizando principalmente a linguagem química”, explica Gazzoni. Entre esses mecanismos estão as chamadas guias de néctar, marcas que funcionam como verdadeiras pistas de pouso para insetos, indicando onde estão o néctar e os órgãos reprodutivos da flor.

Além dos estímulos visuais, os aromas florais cumprem papel central nessa comunicação. Compostos voláteis orgânicos são liberados no ambiente e carregados pelo vento, permitindo que insetos encontrem as flores a longas distâncias. “O aroma floral promove a especialização nas relações planta-polinizador e favorece a polinização cruzada, essencial para o sucesso reprodutivo das plantas”, destaca o pesquisador.

Mas o diálogo não se limita à cooperação. Quando atacadas por insetos herbívoros, as plantas ativam estratégias de defesa altamente complexas. Uma delas é a emissão de substâncias voláteis específicas que funcionam como um pedido de socorro. “Esses sinais químicos são percebidos por predadores e parasitoides, que localizam as pragas e ajudam no controle biológico”, explica Gazzoni. Em alguns casos, esses mesmos sinais alertam plantas vizinhas, que passam a ativar seus próprios sistemas de defesa antes mesmo do ataque.

A evolução, no entanto, é uma via de mão dupla. Alguns insetos aprenderam a interceptar, suprimir ou imitar os sinais emitidos pelas plantas para tirar vantagem do sistema. “Os insetos evoluíram para decifrar, ignorar e até hackear esses códigos químicos”, afirma o pesquisador. Um exemplo clássico é o de orquídeas que imitam feromônios sexuais de insetos, atraindo-os para uma falsa cópula que acaba garantindo a polinização da planta.

Para Gazzoni, compreender esse diálogo é essencial para a ciência e para a sociedade. “Sem a comunicação entre plantas e insetos, a vida em nosso planeta seria muito diferente”, ressalta. É com esse objetivo que a Embrapa Soja mantém um Laboratório de Ecologia Química, dedicado a estudar esses mecanismos e aplicar o conhecimento no desenvolvimento de sistemas agrícolas mais sustentáveis.

Sobre o CCAS

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, criada em 15 de abril de 2011, com domicilio, sede e foro no município de São Paulo (SP), com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o assunto.

O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.

Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que se dispõem a apresentar fatos, lastreados em verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.

A agricultura, por sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da sociedade. Não podemos deixar de lembrar que a evolução da civilização só foi possível devido à agricultura. É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de Pesquisa, assim como a larga experiência dos agricultores, seja colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial seu caráter de sustentabilidade, transpareça. Mais informações no website: Link. Acompanhe também o CCAS nas redes sociais:

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