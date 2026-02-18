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Geral Gatos de rua

População de gatos cresce 5,4% no Brasil e reforça a busca por cuidado veterinário especializado

Estruturas Cat Friendly, manejo adequado e acompanhamento contínuo ganham espaço no cuidado com a saúde dos felinos

18/02/2026 09h54
Por: Redação Fonte: Precisa Assessoria e Comunicação

 

 

Silenciosos, independentes e cada vez mais presentes nos lares brasileiros, os gatos protagonizam uma mudança importante no perfil das famílias. Uma pesquisa do Instituto Pet Brasil (IPB) apontou crescimento de 5,4% na população felina, que passou de 29,2 milhões para 30,8 milhões de gatos domésticos no país. Mais do que um aumento numérico, o dado revela um novo desafio: garantir atendimento de saúde adequado às particularidades da espécie.

Fevereiro, mês em que se celebra o Dia Mundial do Gato, em 17 de fevereiro, amplia esse olhar. Diferentemente de outros animais domésticos, os felinos costumam esconder sinais de dor ou desconforto, o que exige acompanhamento preventivo, ambientes controlados e profissionais preparados para interpretar mudanças sutis de comportamento e bem-estar.

Esse cuidado especializado está diretamente ligado ao conceito Cat Friendly, que prioriza a redução de estímulos que possam gerar tensão desde a chegada ao hospital até a realização de exames e procedimentos. A proposta envolve recepções separadas, consultas realizadas no tempo do animal e manejo individualizado, favorecendo diagnósticos mais precisos e recuperação mais segura.

Em Palmas, o Medical Vet Hospital Veterinário organiza sua estrutura com foco nessa abordagem. O atendimento inclui recepção exclusiva para gatos, equipe multidisciplinar com especialista em medicina felina, suporte anestésico, oncologia, odontologia, fisioterapia, exames completos, internação monitorada e procedimentos de média e alta complexidade, além de recursos como transfusão sanguínea quando necessária.

Outro ponto de atenção é a prevenção contínua. O hospital também oferece plano de saúde pet, que amplia o acesso a consultas, exames, vacinas e acompanhamento clínico, permitindo monitoramento regular da saúde felina e identificação precoce de alterações que poderiam passar despercebidas no dia a dia.

Segundo a médica veterinária, especialista em felinos do Medical Vet, Vanessa Greeci, respeitar o comportamento natural do gato é determinante para o sucesso do atendimento. "O estresse interfere diretamente nos parâmetros clínicos e pode até mascarar sintomas. Quando o ambiente, o tempo de manejo e a equipe são preparados para o perfil felino, conseguimos diagnósticos mais confiáveis e tratamentos mais eficazes", explica.

Nos espaços de internação, o cuidado vai além do tratamento clínico. O hospital investe em ambientação terapêutica com controle de estímulos visuais, sonoros e de luminosidade, estratégia que contribui para reduzir a ansiedade, favorecer a resposta ao tratamento e promover uma recuperação mais confortável aos pacientes felinos.

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