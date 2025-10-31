Vereador em Jataí pediu a UFJ a criação do curso de Arqueologia

Carlone solicita criação de curso de arqueologia na UFJ

Por Francisco Cabral

O vereador Carlone Assis solicitou à Universidade Federal de Jataí a realização de estudos técnicos e acadêmicos voltados à implantação de um curso superior de arqueologia na instituição. “A criação do curso representaria uma oportunidade para a promoção da ciência, da cultura e do patrimônio histórico, destacando a proximidade de Jataí com o sítio arqueológico de Serranópolis, considerado um dos mais relevantes do Brasil. O local é reconhecido nacional e internacionalmente pela riqueza de pinturas rupestres, artefatos e vestígios da ocupação humana pré-histórica na América do Sul, atraindo pesquisadores e visitantes de diferentes regiões do país e do exterior”, declarou. “A implantação do curso permitiria formar profissionais qualificados para atuar na preservação, análise e valorização do patrimônio arqueológico e cultural da região, além de fomentar pesquisas e projetos de extensão em parceria com universidades, museus, institutos e comunidades locais. Temos também o exemplo de São Raimundo Nonato, no Piauí, onde a presença de cursos voltados à Arqueologia, associados ao Parque Nacional da Serra da Capivara, tem impulsionado o desenvolvimento local por meio da educação, do turismo científico e da sustentabilidade. A criação do curso potencializaria a economia regional, gerando empregos, estimulando o turismo arqueológico e cultural e contribuindo para a valorização das raízes históricas e da identidade do Centro-Oeste brasileiro”.

Abimael requer escola para atender nove bairros

O vereador Abimael Silva requereu à administração municipal a construção de uma escola de ensino infantil e fundamental para atender os bairros Vila Fátima, Sodré, Setor Sul, Cohacol 5, Industrial, Serra Azul, Fabriny, Aimbiré e Jardim Floresta. “Esses bairros registram crescimento populacional e concentram número expressivo de famílias que necessitam de vagas na educação infantil e no ensino fundamental”, afirmou. “Atualmente, muitas crianças precisam se deslocar para escolas em regiões mais distantes, o que gera dificuldades de transporte, aumento de custos e risco de evasão escolar. A construção da nova unidade proporcionará benefícios educacionais, sociais e econômicos, como ampliação da oferta de vagas públicas, maior equidade no acesso à educação básica, redução do deslocamento diário de alunos, apoio às famílias trabalhadoras e fortalecimento da comunidade local”.

Adilson sugere vistoria em canalizações

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à BRK Ambiental a realização de estudos técnicos e vistorias nas canalizações de esgoto dos córregos Jataí e Açude. “A população tem enfrentado transtornos em razão de vazamentos, que causam mau cheiro e riscos de contaminação, afetando moradores e o meio ambiente”, alertou o parlamentar. “Os pedidos partem de diversos moradores que residem próximos aos córregos, fundamentais para a qualidade de vida e que, por isso, necessitam de preservação”.

Carlinhos quer regularização de imóveis com menos ITBI

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à prefeitura que envie ao legislativo um projeto de lei para regularizar operações de compra, venda, permuta e dação de imóveis, com redução do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). “Um dos principais desafios fiscais enfrentados pelos municípios é a prática dos chamados ‘contratos de gaveta’, utilizados como meio de evitar a cobrança do ITBI”, lembrou ele. “Essa prática prejudica a arrecadação municipal e dificulta a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), comprometendo o cadastro de proprietários e a regularidade fiscal dos imóveis. A dificuldade em assegurar o recolhimento do ITBI foi ampliada por decisões do Supremo Tribunal Federal, que condicionaram a cobrança do imposto apenas ao registro do bem, impossibilitando a exigência antecipada. Como forma de enfrentar a situação, podemos citar experiências já adotadas em municípios como Goiânia e Aparecida de Goiânia, que implementaram programas temporários de redução de alíquotas, registrando impacto positivo tanto na arrecadação quanto na regularização de imóveis. A proposta pretende incentivar os cidadãos de Jataí a formalizarem suas transações imobiliárias, garantindo maior justiça fiscal, aumento da receita municipal e regularidade das propriedades”.