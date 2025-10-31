Sexta, 31 de Outubro de 2025 09:24
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
23°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,38

Euro

R$ 6,22

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralBuscas por motos 0KM crescem 36% em Goiás em 2025, revela Webmotors; GeralOdontólogos são homenageados em sessão soleneGeralVampiros do campo: sugadores ameaçam assombrar a produtividade neste HalloweenGeralBia de Lima propõe oferta de alimentação escolar para trabalhadores em exercício nas escolasGeralHospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 32 cargos
Médicos Sem Fronteiras
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Anuncie conosco
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Geral Motos em Goiás

Buscas por motos 0KM crescem 36% em Goiás em 2025, revela Webmotors;

Confira modelos mais procurados

31/10/2025 09h15
Por: Redação Fonte: WebMotors

Brasil acelera no setor de motocicletas e tem primeiro semestre mais forte da década - O Hoje Levantamento do Webmotors Autoinsights com base nas buscas e visitas por usuários da plataforma entre janeiro e setembro aponta Honda CG 160 Fan como modelo 0KM mais procurado no estado

São Paulo, outubro de 2025 – O interesse dos goianos por motocicletas 0KM cresceu 36% em 2025. É isso o que aponta um levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base nas buscas e visitas registradas na plataforma entre janeiro e setembro de 2025, com relação ao ano anterior. 

Entre os modelos 0KM mais buscados, lidera a lista a Honda CG 160 Fan. Na sequência, estão Honda CB 300F Twister (2ª), Honda CG 160 Titan (3ª), Shineray SHI 175 EFI (4ª), Yamaha Fazer FZ25 ABS (5ª), Yamaha YZF-R15 ABS (6ª), Yamaha Fazer FZ25 Connected ABS (7ª), BMW S 1000 RR (8ª), Honda CG 160 Start ES (9ª) e Honda Pop 110i (10ª).

O mercado de motocicletas usadas também observou crescimento no estado em 2025, com salto de 23% com relação ao ano anterior. Neste caso, lidera a lista a Yamaha MT-03. Na sequência, estão Yamaha Fazer FZ25 (2ª), BMW S 1000 RR (3ª), Yamaha MT-07 (4ª), Honda CB 600F Hornet (5ª), Honda CG 160 Fan (6ª), Yamaha MT-09 (7ª), BMW G 310 GS (8ª), Honda CG 160 Titan (9ª) e Yamaha XJ6 N (10ª).

RANKING MOTOS OKM MAIS VISITADAS (JAN A SET DE 2025) PARTICIPAÇÃO EM %

Honda CG 160 Fan 18%

Honda CB 300F Twister ABS 13%

Honda CG 10 Titan 12%

Shineray SHI 175 EFI 12%

Yamaha Fazer FZ25 ABS 10%

Yamaha YZF-R15 ABS 9%

Yamaha Fazer FZ25 Connected ABS 8%

BMW S 1000 RR 7%

Honda CG 160 Start ES 6%

Honda Pop 110i 6%
 
RANKING MOTOS USADAS MAIS VISITADAS (JAN A SET DE 2025) PARTICIPAÇÃO EM % 

Yamaha MT-03 ABS 13%

Yamaha Fazer FZ25 ABS 12%

BMW S 1000 RR 11%

Yamaha MT-07 ABS 11%

Honda CB 600F Hornet 10%

Honda CG 160 Fan 9%

Yamaha MT-09 9%

BMW G 310 GS 9%

Honda CG 160 Titan 8%

Yamaha XJ6 N 8%

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Goiás em alta Momento de expansão impulsiona inovação na indústria goiana
Muito dinheiro Maior recuperação de FGTS da história devolve R$ 1,4 bi a trabalhadores
Nova Veneza - GO Gigante alimentícia anuncia investimento de quase R$ 1 bilhão em Goiás
Oportunidade Raízen abre mais de 400 vagas para programa de aprendiz
Felicidade Centro-Oeste é a segunda região mais feliz do Brasil no ranking de felicidade no trabalho Estudo da Pluxee revela disparidades regionais na felicidade no trabalho — e mostra que o Brasil ainda está 6% abaixo da média global
Milei e Trump Enquanto a Argentina faz a lição de casa, o Brasil parece ter esquecido o caderno O financiamento de US$ 20 bilhões concedido pelo Tesouro americano e o novo acordo de igual valor com o FMI não são prêmios, mas votos de confiança em um país que decidiu encarar a realidade.
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 08h05
23°
Tempo nublado

Mín. 18° Máx. 33°

23° Sensação
2.55 km/h Vento
67% Umidade do ar
89% (1.15mm) Chance de chuva
Amanhã (01/11)

Mín. 20° Máx. 34°

Chuva
Amanhã (02/11)

Mín. 19° Máx. 35°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 7 dias Gigante alimentícia anuncia investimento de quase R$ 1 bilhão em Goiás Expectativa da empresa é fechar 2025 com lucro de R$ 470 milhões, um aumento de 10% em relação a 2024
2
Geral - Há 4 dias Vereador pede serviço de verificação de óbito
3
Geral - Há 7 dias A Valorização do Advogado: o Preço do Tempo, do Saber e da Confiança
4
Internacional - Há 4 dias 'Grande vitória' de Milei:
5
Geral - Há 7 dias Força Aérea Brasileira promete revolucionar a defesa nacional:
Blogs e colunas
Economia Economia Buscas por motos 0KM crescem 36% em Goiás em 2025, revela Webmotors;
AgroNegócio AgroNegócio Vampiros do campo: sugadores ameaçam assombrar a produtividade neste Halloween
Bastidores da Política Bastidores da Política Bia de Lima propõe oferta de alimentação escolar para trabalhadores em exercício nas escolas
Saúde Saúde Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 32 cargos
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Odontólogos são homenageados em sessão solene
Goiânia - GO Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 32 cargos
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros-GO - SEMMA
Rio Verde - GO Nova realidade em estradas que cortam o Estado de Goiás:
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias