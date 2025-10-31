Buscas por motos 0KM crescem 36% em Goiás em 2025, revela Webmotors;

Levantamento do Webmotors Autoinsights com base nas buscas e visitas por usuários da plataforma entre janeiro e setembro aponta Honda CG 160 Fan como modelo 0KM mais procurado no estado
São Paulo, outubro de 2025 – O interesse dos goianos por motocicletas 0KM cresceu 36% em 2025. É isso o que aponta um levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base nas buscas e visitas registradas na plataforma entre janeiro e setembro de 2025, com relação ao ano anterior.
Entre os modelos 0KM mais buscados, lidera a lista a Honda CG 160 Fan. Na sequência, estão Honda CB 300F Twister (2ª), Honda CG 160 Titan (3ª), Shineray SHI 175 EFI (4ª), Yamaha Fazer FZ25 ABS (5ª), Yamaha YZF-R15 ABS (6ª), Yamaha Fazer FZ25 Connected ABS (7ª), BMW S 1000 RR (8ª), Honda CG 160 Start ES (9ª) e Honda Pop 110i (10ª).
O mercado de motocicletas usadas também observou crescimento no estado em 2025, com salto de 23% com relação ao ano anterior. Neste caso, lidera a lista a Yamaha MT-03. Na sequência, estão Yamaha Fazer FZ25 (2ª), BMW S 1000 RR (3ª), Yamaha MT-07 (4ª), Honda CB 600F Hornet (5ª), Honda CG 160 Fan (6ª), Yamaha MT-09 (7ª), BMW G 310 GS (8ª), Honda CG 160 Titan (9ª) e Yamaha XJ6 N (10ª).
RANKING MOTOS OKM MAIS VISITADAS (JAN A SET DE 2025) PARTICIPAÇÃO EM %
Honda CG 160 Fan 18%
Honda CB 300F Twister ABS 13%
Honda CG 10 Titan 12%
Shineray SHI 175 EFI 12%
Yamaha Fazer FZ25 ABS 10%
Yamaha YZF-R15 ABS 9%
Yamaha Fazer FZ25 Connected ABS 8%
BMW S 1000 RR 7%
Honda CG 160 Start ES 6%
Honda Pop 110i 6%
RANKING MOTOS USADAS MAIS VISITADAS (JAN A SET DE 2025) PARTICIPAÇÃO EM %
Yamaha MT-03 ABS 13%
Yamaha Fazer FZ25 ABS 12%
BMW S 1000 RR 11%
Yamaha MT-07 ABS 11%
Honda CB 600F Hornet 10%
Honda CG 160 Fan 9%
Yamaha MT-09 9%
BMW G 310 GS 9%
Honda CG 160 Titan 8%
Yamaha XJ6 N 8%
