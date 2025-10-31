Sexta, 31 de Outubro de 2025 09:16
Geral Câmara em ação

Odontólogos são homenageados em sessão solene

Câmara Municipal faz homenagens

31/10/2025 09h13
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Na noite de 29 de outubro de 2025, o plenário João Justino de Oliveira foi palco de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Dentista e da Saúde Bucal, promovida pela Câmara Municipal de Jataí. O evento reuniu vereadores, profissionais da odontologia, autoridades locais e familiares, reafirmando o papel essencial dos cirurgiões-dentistas na promoção do bem-estar social e da qualidade de vida da população.

A solenidade, idealizada por requerimento do vereador Carlinhos Canzi e aprovada por todos os parlamentares, teve como objetivo valorizar o trabalho dos dentistas e alertar para a importância dos cuidados com a saúde bucal para a prevenção de doenças graves, reconhecendo profissionais que atuam com dedicação e excelência em consultórios públicos e privados, hospitais e instituições educacionais. “O Dia do Dentista é uma data significativa que visa reconhecer o trabalho desses profissionais no Brasil, além de evidenciar que a saúde começa pela boca”, pontuou o proponente ao justificar a celebração.

Durante os pronunciamentos, todos os vereadores presentes citaram, com emoção, o impacto dos dentistas nas famílias jataienses e suas trajetórias de superação. O vereador Abimael Silva destacou a dedicação e o compromisso dos homenageados: “Vocês levam muito mais do que um tratamento de saúde bucal, levam felicidade, mudança de vida e histórias de superação”.

Adilson Carvalho lembrou o histórico dos homenageados e a atuação social do odontólogo Abel Tasca Júnior: “Abel foi secretário de promoção social e entregava casas a famílias carentes; hoje coordena o Centro de Especialidades Odontológicas e soma mais de 30 anos de serviço público. Parabéns por essa luta pelo nosso município”.

Carlone Assis relatou sua convivência com profissionais, mencionando a dignidade resgatada pelo trabalho odontológico: “Odontologia não trata só dentes, mas devolve dignidade e autoestima. Fico feliz de celebrar uma profissão que transforma vidas, principalmente dos mais vulneráveis”.

Durval Júnior compartilhou experiências pessoais com os homenageados e ressaltou o papel do dentista em devolver confiança ao paciente: “Ser dentista é cuidar da saúde, da autoestima e do bem-estar. Profissionais como Rafael e Thaís transformaram minha vida e a de tantas outras pessoas com gestos discretos, mas cheios de significado”.

Guilherme Alves sublinhou a importância da formação local: “Com a chegada da UNA em Jataí, nossa cidade passou a formar e exportar excelentes profissionais. Hoje, temos especialistas que ensinam e cuidam desde as crianças até os idosos, sempre com brilho nos olhos e dedicação integral ao sorriso dos jataienses”.

A vereadora Kátia Carvalho enalteceu o resgate da autoestima proporcionado pela odontologia, especialmente às mulheres marcadas por violência: “Um sorriso devolve a autoestima e é fundamental para superar traumas. Que Deus abençoe cada profissional que faz a diferença nas famílias de nossa cidade”.

Luciano Lima, secretário da mesa, falou da importância dos técnicos e auxiliares, que contribuem para o bom atendimento odontológico: “Valorizamos profissionais e suas equipes porque a saúde bucal é missão coletiva e diária. Vocês transcendem o consultório, atuando também em políticas públicas e ensino”.

Lazinho do Asfalto citou memórias de parcerias e salientou o reconhecimento em vida: “Reconhecer profissionais enquanto vivos é nosso dever; cada certificado representa muito para quem o recebe. Agradeço por tudo que dentistas fazem pela comunidade e parabenizo o proponente pela iniciativa”.

O presidente Marcos Patrick encorajou futuros profissionais e ilustrou a evolução da odontologia desde tempos analógicos até avanços tecnológicos: “Hoje, celebramos não apenas o dentista, mas também auxiliares e administrativos, todos essenciais para o atendimento de excelência. Que venham novas gerações de profissionais apaixonados por transformar sorrisos”.

O proponente, vereador Carlinhos Canzi, emocionou-se ao lembrar sua trajetória e agradeceu aos colegas: “Ser dentista sempre foi um sonho, realizado graças ao apoio coletivo. Sinto-me honrado por contribuir com emendas que fortalecem a odontologia pública municipal. Espero que todos se sintam abraçados e reconhecidos pelo trabalho que dignifica nossa cidade”.

Além dos discursos, a sessão contou com entrega de honrarias a profissionais das mais diversas especialidades, reconhecendo veteranos e jovens talentos.

Em nome dos homenageados, Tarcísio Rodrigues Júnior agradeceu pela valorização e lembrou dos esforços familiares para formação acadêmica: “Muitos pais sacrificaram tudo para que os filhos se tornassem dentistas. Fazemos parte de uma profissão de orgulho mundial, que investe constantemente em educação e tecnologia. Obrigado pela homenagem e pelo reconhecimento de nosso papel social”.

A solenidade contou ainda com presença do ex-prefeito Fernando da Folha, que parabenizou dentistas e vereadores: “Reconhecimento precisa acontecer em vida; profissional homenageado sente o valor de sua trajetória. A maior riqueza de um homem são os amigos, e tenho fartura deles nesta Casa”.

Confira a relação dos homenageados:
Kélcio Assis Gouveia Sanchez, Angelo Marcus Vieira, Ubaldo Borges de Souza Neto, Abel Tasca Júnior, Rosa Maria Borges de Oliveira, Vagner Gomes Nogueira, Elizabete de Fátima Bette Câmara, Cristiana Galvão Salioni, Paulo Henrique Costa Franco, Tarcísio Rodrigues de Andrade Júnior, Carlos André Martins Tonial, Sálua Rajih Badiawi, Fernanda Cabral Nunes, Thais Santos Anjo Reis, Rafael Machado de Souza, Isadora Assis Machado, Taynara de Morais Silva, Laura Vilela de Castro Neves, José Lúcio Vieira Alves, Guilherme Santana e Silva, Mariana Thomaz Lacerda Vilela, Thaís Borges Resende, Cássio Caetano de Freitas, Carlos Eduardo Canzi, Fábio José dos Santos, Pollyne Felizarda Silva Ferreira Vilela, Ronaldo Borges da Silva, Lyzandra Lima Morais, Karla Ameida Cândida Sousa Machado e Ricardo Dantas Pires.

