Vampiros do campo: sugadores ameaçam assombrar a produtividade neste Halloween

Entre as criaturas mais temidas pelos produtores estão o percevejo-marrom, a mosca-branca, o percevejo barriga-verde, além de pulgões e trips.

Rio Verde, 30 de outubro de 2025 - As criaturas do Halloween assustam, mas nenhuma delas supera a ameaça real e constante dos sugadores nas lavouras brasileiras. Esses insetos, verdadeiros “vampiros do campo”, se alimentam da seiva das plantas, causando perda de vigor, transmissão de viroses e redução de produtividade. Entre as criaturas mais temidas pelos produtores estão o percevejo-marrom, a mosca-branca, o percevejo barriga-verde, além de pulgões e trips. Elas têm alta capacidade reprodutiva e dificuldade de controle químico, devido à posição protegida nas folhas.

Assim como nas histórias de terror, esses “dráculas do campo” extraem a vida das plantas, deixando-as anêmicas, fracas e vulneráveis, e podem transmitir verdadeiras maldições em forma de doenças que comprometem toda a lavoura. “O período de outubro a dezembro, justamente quando o país vive o clima de Halloween, coincide com as condições ambientais perfeitas para o crescimento populacional dos sugadores devido às temperaturas elevadas e ao aumento da umidade em muitas regiões produtoras. No entanto, os monstros do Halloween assustam por uma noite, mas os sugadores podem aterrorizar o campo por toda a safra”, afirma Bruno Temporim, gerente de Produtos e Portfólio do Grupo Conceito.

O cenário atual, com calor intenso e chuvas irregulares em polos agrícolas como Goiás, Centro-Oeste e Sudeste, criam o ambiente ideal para o avanço dessas assombrações, especialmente o percevejo-marrom. As perdas podem ser de até 30% da produtividade da soja, segundo a Embrapa.

Ovos de percevejo-marrom

Para impedir que a lavoura se transforme em um pesadelo, o Manejo Integrado de Pragas (MIP) é fundamental desde o início do ciclo. Também fazem parte do “kit de proteção contra sugadores” o monitoramento constante, controles químico e biológico, eliminação de plantas tigueras e restos culturais, bem como o uso de sementes tratadas. “No combate aos sugadores não existe magia, existe conhecimento, planejamento e controle efetivo”, reforça o gerente.

Além das orientações técnicas, a Conceito Agrícola suporta os agricultores no monitoramento em campo e na escolha das melhores estratégias para manter as lavouras produtivas, oferecendo soluções integradas, com produtos e serviços especializados. “Estamos lado a lado com o produtor para possibilitar que nenhum vampiro ultrapasse os limites da lavoura. Com as ferramentas certas, o terror se transforma em produtividade”, conclui Temporim.