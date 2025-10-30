Quinta, 30 de Outubro de 2025 11:11
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
22°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,38

Euro

R$ 6,22

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralVampiros do campo: sugadores ameaçam assombrar a produtividade neste HalloweenGeralBia de Lima propõe oferta de alimentação escolar para trabalhadores em exercício nas escolasGeralHospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 32 cargosGeralPedestre seguro: atitudes que salvam vidas no trânsitoEditalEdital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros-GO - SEMMA
Por um Goias melhor
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Camara Municipal 2025
Geral Deputada Bia

Bia de Lima propõe oferta de alimentação escolar para trabalhadores em exercício nas escolas

De acordo com a deputada, garantir o acesso à alimentação escolar para os profissionais não se trata de privilégio, mas de reconhecimento

30/10/2025 10h22
Por: Redação Fonte: Juliana Herrmann
“fica assegurado aos professores e demais profissionais da educação, em efetivo exercício nas escolas públicas do Estado e dos Municípios, o direito à alimentação oferecida aos estudantes“.
“fica assegurado aos professores e demais profissionais da educação, em efetivo exercício nas escolas públicas do Estado e dos Municípios, o direito à alimentação oferecida aos estudantes“.

A deputada estadual Bia de Lima (PT), que preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Goiás e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), apresentou nesta quarta-feira (29/10) um projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de alimentação escolar aos professores e demais profissionais da educação, em efetivo exercício nas escolas públicas estaduais e municipais.

Conforme o projeto, “fica assegurado aos professores e demais profissionais da educação, em efetivo exercício nas escolas públicas do Estado e dos Municípios, o direito à alimentação oferecida aos estudantes, durante o período letivo, no âmbito dos programas de alimentação escolar”.

Segundo Bia de Lima, a alimentação escolar é reconhecida como um direito social e uma política pública essencial para a promoção da saúde, do bem-estar e do rendimento no ambiente educacional. “No entanto, os benefícios dessa política, tradicionalmente, são destinados apenas aos estudantes, desconsiderando a relevância dos profissionais que, diariamente, dedicam-se ao ensino e ao funcionamento das unidades escolares”, afirma ela.

Justificativa

“Os professores, merendeiros, coordenadores, agentes administrativos, zeladores e demais servidores da educação permanecem longas horas em jornada de trabalho, muitas vezes em locais afastados de centros urbanos ou sem estrutura adequada para aquisição de refeições. Essa realidade impõe desafios ao desempenho de suas atividades, podendo afetar a concentração, a produtividade e, consequentemente, a qualidade do ensino ofertado”, pontua a deputada.

Ainda de acordo com ela, garantir o acesso à alimentação escolar para os profissionais não se trata de privilégio, mas de reconhecimento da importância do trabalho educativo e da necessidade de condições dignas de exercício da profissão. Além disso, a medida contribui para a valorização da categoria, fortalecendo o vínculo entre os servidores e a comunidade escolar.

“Dessa forma, o projeto visa promover equidade, dignidade e valorização humana no ambiente escolar, reconhecendo que a educação de qualidade exige não apenas estrutura física, mas também o cuidado com aqueles que fazem da escola um espaço de aprendizado e cidadania”, completou Bia de Lima.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Fios soltos Presidente da Câmara sobe tom contra as empresas de telefonia Já existe uma Lei Municipal cobrando solução das empresas de telefonia, Internet e energia elétrica, porém nenhuma providência foi tomada ainda, causando revolta nos moradores de Jataí.
Jovem vereador Selecionados os participantes do Jovem Vereador Jataiense
Mandato caçado Assim que terminar o ano legislativo, Eduardo Bolsonaro deverá perder o seu mandato
Câmara em ação Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
“O Pivô” Tarcísio é apontado por aliados e oposição como pivô da derrota
Denúncia STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Bastidores da Política
Sobre Bastidores da Política
Política
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h05
22°
Tempo nublado

Mín. 18° Máx. 33°

22° Sensação
4.07 km/h Vento
74% Umidade do ar
98% (2.17mm) Chance de chuva
Amanhã (31/10)

Mín. 18° Máx. 33°

Chuva
Amanhã (01/11)

Mín. 18° Máx. 33°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Gigante alimentícia anuncia investimento de quase R$ 1 bilhão em Goiás Expectativa da empresa é fechar 2025 com lucro de R$ 470 milhões, um aumento de 10% em relação a 2024
2
Geral - Há 3 dias Vereador pede serviço de verificação de óbito
3
Geral - Há 6 dias A Valorização do Advogado: o Preço do Tempo, do Saber e da Confiança
4
Internacional - Há 3 dias 'Grande vitória' de Milei:
5
Geral - Há 6 dias Força Aérea Brasileira promete revolucionar a defesa nacional:
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Vampiros do campo: sugadores ameaçam assombrar a produtividade neste Halloween
Bastidores da Política Bastidores da Política Bia de Lima propõe oferta de alimentação escolar para trabalhadores em exercício nas escolas
Saúde Saúde Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 32 cargos
Economia Economia Momento de expansão impulsiona inovação na indústria goiana
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 32 cargos
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros-GO - SEMMA
Jataí - Goiás - GO Jovem Vereador: sessão será realizada nesta quarta-feira
Rio Verde - GO Nova realidade em estradas que cortam o Estado de Goiás:
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias